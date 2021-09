+ Sociedad espera acciones para evitar ebrios al volante

“Los retenes antialcohol se han quedado cortos en resultados ante la aparición de más de una desgracia en la ciudad por permitir borrachos al volante…”

Juan Camaney

Ciudades como Guadalajara y Monterrey han batallado lo indecible con los borrachos al volante; han implementado distintos procedimientos para evitar las tragedias y en todos han fracasado…..ACCIÓN.- Monterrey, impulsado por Cervecería Cuauhtémoc o FEMSA, aplicó durante un tiempo el operativo “Conductor designado” que incluso intentó utilizarse en el resto del país, pero a las semanas quedó olvidado…..SUERTE.- El propósito consistía en sortear a ver cuál de los asistentes en grupo al antro resultaba “Conductor designado”, y quien resultara tenía prohibido tomar alcohol aunque fuera en su mínima expresión, para que una vez terminada la fiesta él condujera y llevara a sus amigos a su casa. Así durante un tiempo los borrachos llegaban seguros a casa y no había mayor problema. La dificultad es que a pesar de las bondades del programa pronto quedó en el olvido…..TRAGUITOS.- El sistema consideraba la posibilidad de regalarle todo tipo de bebidas, no alcohólicas, al “Conductor designado”, quien de antemano quedaba impedido de “pistear” libremente. Los mismos muchachos aceptaron con resignación el proyecto, por lo que no estaría de más que se intente de nuevo, a ver si al final se consigue el propósito de evitar desgracias como la del fin de semana…..IDEAS.- Luego, o casi al tiempo del “Conductor designado”, también se intentó evitar los borrachos al volante contratando choferes para que una vez terminada la pachanga el vehículo fuera conducido por uno de esos manejadores y al final hubiese un final feliz, pues los tomadores llegaban bien a su casa, el conductor era recogido por otro compañero a cambio de una breve cuota. Antes de empezar a tomar los clientes aportaban sus generales además del domicilio al cual serían llevados los borrachitos a cambio de una cuota cómoda que era liquidada desde ante de empezar a libar. El plan duró unos meses pero por alguna razón se dejó en el olvido y de nuevo aparecieron las desgracias…..ALTO.- Recordamos, como si fuera hoy, que también se intentó contratar a taxistas para que repartieran a los tomadores una vez terminada la fiesta, pero…para no hacerla larga, con el paso de los días y con la aparición de algunos excesos, también se desechó el plan. Estos dos últimos intentos fueron aplicados en Durango durante varios meses, pero al final quedaron en nada…..URGENTE.- Durango requiere de hacer lo que sea para evitar que vuelvan a registrarse episodios como el del sábado pasado y como el de muchos otros días, producto precisamente del consumo de alcohol de forma desmedida. Por desgracia, la subdirección de vialidad todavía no da señales de vida a pesar de que ya hace una semana del lamentable incidente. No aparece por ninguna parte algún proyecto o de menos algún intento de la autoridad por demostrar que también le preocupan los accidentes fatales producto de la ingesta desmedida de alcohol. Antier, la regidora Cynthia Montserrat Hernández propuso que a partir de este fin de semana las patrullas se coloquen a la puerta de los tugurios para impedir incidentes como el registrado el sábado y que tanto ha preocupado a la sociedad, que ayer salió a la calle a pedir “Justicia por Chuy”, pero la Dirección de Seguridad quizá no registra esa idea, que también es buena, de modo que lo más probable es que tampoco sea escuchada. El caso es que hay mil maneras de evitar episodios lamentables, como sería prohibir que los parroquianos lleguen en auto propio, que en un momento dado asistan al antro en taxi y se retiren a su casa de la misma manera pero, insistimos, la autoridad ni siquiera se ha enterado de la molestia que existe entre los duranguenses por el incidente del sábado pasado, de modo que es de creerse que sea un tema que le sea intramuscular, que no le vaya ni le venga…..VELOCIDAD.- Todos los días, entre una y dos de la tarde pasa frente a este periódico un motociclista haciendo tal ruidajo que pareciera que está compitiendo en algo. Va a exceso de velocidad, obviamente, y seguro le urge llegar a alguna parte. El paso del intrépido motociclista lleva algunos meses, y extraña que hasta ahora no haya sido atorado por alguna autoridad. Es que el día que se le atraviese alguien, o lo mata o se mata. Y si se estrella contra algún objeto sólido, material o metal, no queda nada…..LEYES.- Este mediodía el juez de la causa vinculó a proceso a José Emanuel N., señalado como autor de la muerte de Jesús Alfonso Rodríguez. El presunto se queda en el Cereso en espera de la sentencia que pudiera emitir el juzgador en un plazo breve, en virtud de que los hechos son claros y no hay mucho qué investigar, aun cuando el juez tiene que escuchar a la defensa para ver alegatos que pudieran incidir directamente en el tiempo que deberá pasar privado de la libertad. Aclarar que nada tiene que ver la vinculación a la marcha registrada ayer por la tarde. No se falló debido a la presión pues, sino por la terminación del tiempo que marca el proceso, y así será la sentencia, que deberá considerar los dichos del fiscal y del defensor. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

