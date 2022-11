“Chicotito”

Amm

Hay quienes piensan que el brote catastrófico de meningitis, que ya suma 12 fallecimientos, es un “distractor” para olvidar el saqueo de las arcas estatales en el pasado gobierno, pero…no es así. Es parte del mismo quebradero que dejaron…..ÓRDENES.- Aparte, hoy la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Yolanda de la Torre, anunció que se han obsequiado tres órdenes de aprehensión debidamente cumplimentadas y que están por aparecer otras en el corto tiempo…..CALMA.- Algunos todavía no entienden o se lo pasan de largo, que la oleada de meningitis aséptica es culpa del actual gobierno y que la administración a cargo de Esteban Villegas es un distractor para desinflar la gravedad del saqueo perpetrado contra las finanzas estatales, pero…repetimos, una y otra cosa son atribuibles al sexenio anterior y por ambas van a tener que responder, pero no es cierto que con una tratan de tapar la otra…..ACCIÓN.- O sea que, para resumir, se está cumpliendo con lo ofrecido por Villegas Villarreal recién iniciado su gobierno, cuando remarcó que él tiene que dedicarse a levantar el tiradero, y que será otra instancia jurisdiccional la que aclare todo lo del tumultuario asalto, y es lo que está haciendo la magistrada Yolanda de la Torre, o por lo menos lo que ella comenta, porque en dado caso la persecución del saqueo corresponde al Poder Ejecutivo (Fiscalía General en el estado) en tanto que al Poder Legislativo, el que ella representa, es la instancia para definir si los bandoleros se llevaron lo que todo mundo asegura que se llevaron, o es un puro cuento. La magistrada presidenta, sin embargo, asegura que las órdenes de aprehensión obsequiadas llevan la solidez suficiente como para sancionar a los posibles responsables, dicho que se suma al “corte de caja” hecho por el gobierno de Esteban, que a estas alturas tiene ya un cúmulo grande de datos sobre cuánto y cómo se lo llevaron, es decir, que ya no hay sospecha, está confirmado el latrocinio, por lo que es de suponerse que pronto tendremos huéspedes distinguidos en el Centro de Rehabilitación Social…..RUMORES.- Aparte, gente seria asegura que vio hace un par de noches en esta capital al afamado y multivilipendiado “Totoy”, que Rubén Calderón sigue tan campante que hasta asegura que le hemos de pedir disculpas por haberlo señalado sin razón; en tanto que a su tocayo Rubén Velasco también se le ha visto en estas calles de Dios bien quitado de la pena, lo mismo que a la regidora Vero, que le ha agarrado gusto por la gestión, pues anda encaminando gente para obtener los descuentos en oficinas municipales, aunque…la gente debe saber que no se requiere de ninguna influencia para obtener los descuentos anunciados. Total que, en resumen, los forajidos señalados como culpables en el tribunal popular, que es el mismo tribunal de Dios, están a la mano, no tienen que buscarlos, aunque…también es sabido que todos, absolutamente todos los sospechosos cargan amparos de la justicia federal por toneladas para impedir hasta donde sea posible su detención, equiparables al tamaño del hurto, dicen los que saben, aunque, también debe subrayarse, que los amparos tienen un vencimiento, no son eternos y es entonces cuando pueden caerles las redes de la justicia. Resumiendo, los ladrones pueden ser castigados, con amparo o sin amparo. Otra cosa es querer hacerlo…..MUERTE.- Son doce fallecimientos por la epidemia de meningitis en Durango y, de acuerdo a lo que nos comentaron ayer los doctores Juan Carlos Tinoco y Luis Ángel Ruano, tienen que estar atentas todas aquellas mujeres o personas que tuvieron anestesia local o por raquia en las últimas semanas, dado que el problema surge en el momento menos esperado y en muchos casos, cuando aparece, ya es tarde para hacer algo por ellas. O sea que la tragedia ha tomado proporciones inimaginables, que nadie hubiese sospechado nunca, pero no es eso lo más lamentable, sino que lo peor es el negro vaticinio que hacen sobre aquellas que lleguen a salvarse, pues nada les aclara la posibilidad de recuperarse y volver a hacer su vida normal, sino que pudiesen sufrir hasta muerte cerebral y, por desgracia, el tiempo avanza, las consecuencias siguen en aumento y…no hay un solo detenido, a pesar de que los que saben sugieren que son muchos, algunos hasta de primer nivel en el gobierno fallido, que se exponen a que cuando quieran atraparlos ya se fueron a Qatar, donde reciben hasta con mariachi a quienes llevan mucho dinero, aunque sea robado, pero les hacen faramalla y media para que lo gasten allá…..TERRIBLE.- Hoy murieron dos mujeres temprano, pero por las condiciones en que se hallan varias de las encamadas, es posible que vuelva a aumentar el saldo fatal en el día, y desbordar las cosas hasta una verdadera catástrofe que en el supuesto tiene un creador y muchos cómplices en su alrededor, cómplices que incluso siguen cobrando en la Secretaría de Salud. Eso es lo que no entiende la gente, de por qué no se ha actuado de acuerdo a la gravedad del conflicto. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

