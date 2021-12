+ Enríquez inconforme con decisión morena

+ No entiende por qué fue el mejor y quedó fuera

+ Teme que la decisión final vino de otra parte

+ Ha empezado una campaña a contracorriente

+ Lamentable incidente el del fiscal Héctor García

“Cómo entender que en las encuestas fui el mejor y me quedé con las manos vacías…”

José Ramón Enríquez

José Ramón Enríquez no está de acuerdo en el cómo se definió a la candidatura de Morena. En el criterio, sobre todo, utilizado para definir a favor del género, porque al final no se escogió al mejor, sino al revés…..APROBADO.- El senador Enríquez aseguró a los medios que respeta a todos los que buscaron la candidatura en Morena, y precisó: “Pero no entiendo ese criterio político, la respuesta la encuentran en Oaxaca, una candidatura no es gubernatura. El criterio era la encuesta. No es protesta mía, no es una cuestión personal, el pueblo de Durango decidió a través de cuatro mediciones, se agradece que fueron tres más…”…..REACCIÓN.- Voy a seguir las indicaciones del pueblo de Durango, lucharé por que no haya injusticias. Vamos a hacer todo en las instancias correctas, los registros son a mediados de febrero. AMLO ha hecho un trabajo excelente pero dijo que no quiere fraudes, dice no robar, no mentir y no traicionar, no robar en la encuesta, no mentir en la encuesta y no traicionar a Durango…..ÉPALE.- Recordó José Ramón del mensaje de AMLO donde menciona que apoyará a quien gane en la encuesta. Las mujeres deben ir donde tienen posibilidad de ganar. ¿O hubo un acuerdo? AMLO siempre ha sido respetuoso. Vamos a seguir explorando dentro y fuera de Morena hasta lograr que haya justicia, dijo…..CORRECTO.- Tiene razón Enríquez en inconformarse, en discutir y pelear, puesto que tanto el dirigente nacional de Morena como los responsables de la comisión de elecciones mencionaron no una, ni dos, sino varias ocasiones, que “el mejor posicionado es José Ramón Enríquez…”, según las encuestas, aunque al final se brincan las encuestas y definen por Marina Vitela que no precisamente calificaba con las mejores expectativas. ¿Que la definición se hizo por cuestiones de género? Pues sí, pero entonces para nada sirvieron las encuestas, porque al final no fueron tomadas en cuenta…..DEDAZO.- Si las definiciones en Morena se hicieron sin tomar en cuenta las encuestas, entonces operó el “dedito” mágico que durante casi cien años resolvió cualquier discusión en el Partido Revolucionario Institucional. Y si fue una conclusión o del presidente Andrés Manuel López Obrador o de Mario Delgado o de ambos y de otros dirigentes nacionales, ¿para qué hacían encuestas? Se estaban engañando solos y se llevaron por delante a muchos suspirantes que todavía no entienden qué pasó por encima, o de menos no le alcanzaron a tomar las placas al tren que los arrolló…..ESCÁNDALO.- Enríquez asegura: Vamos a explorar dentro y fuera, seguiremos luchando por Durango porque hay un objetivo superior. Quienes creen que las cosas seguirán igual se equivocan porque el pueblo es mucha pieza. Es decir, José Ramón está resuelto a cruzarse en el camino de las decisiones sospechosas que por ahora lo han dejado fuera de la pelea a pesar de que, efectivamente, más de una vez se aseguró a nivel nacional que “el mejor es José Ramón Enríquez…”. Circunstancia ante la que más de un medio de comunicación se fue de bruces y se equivocó al asegurar que él era el escogido…..REACCIÓN.- Interpretando los dichos de José Ramón podemos advertir que hay pelea, que seguirá peleando en las distintas instancias electorales hasta que se le haga justicia y se le reconozcan las ventajas que le marcaron las encuestas, para lo que no pocos también se confundieron creyendo que el mejor era el oftalmólogo….TERRIBLE.- Mucho lamentamos la terrible explosión doméstica que causó serias quemaduras al Lic. Héctor García Rodríguez, fiscal anticorrupción. El funcionario es atendido desde ayer casi de manera inmediata, pero su condición sigue siendo grave. Dios lo proteja y lo cuide hasta su total recuperación…..MUERTE.- También, en las últimas horas, se han registrado accidentes vehiculares con la muerte de tres y hasta cuatro personas en donde los responsables andaban celebrando no sabemos qué, pero en su festejo alcoholizado le arrancaron la vida a varias personas que nada tenían qué ver en su fiesta o en su jolgorio callejero. Otra vez preguntamos: ¿Y los retenes antialcohol..? Insistir en que dichos retenes deben operar en horarios diferentes a los que se acostumbra, que es de las nueve de la noche a la una o dos de la mañana, cuando los borrachos salen de los restaurantes o antros entre tres y cinco de la mañana. Un retén que se retira a la una de la mañana no sirve para nada, o no cuando los borrachos toman las calles de la ciudad precisamente en las horas posteriores. Ahora, que se retiran los retenes para que la gente no piense que son puestos recaudadores, no importa, que funcionen de ser preciso las 24 horas del día, el chiste es que los tomadores entiendan que no deben combinar volante con alcohol. Obligarlos a utilizar taxi o el tristemente olvidado "conductor designado" para que los alcoholizados no vuelvan a cometer otra como las provocadas esta madrugada.

Muchas gracias

