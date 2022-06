+ Garantiza Fundación Rincón Edificio Cruz Roja

+ Ing. Miguel Rincón A. hace un nuevo donativo

+ Tendremos un edificio funcional por 70 años

+ Ojalá Durango tuviese otros 5 industriales altruistas

+ Nos llovió, por tanto no se cuiden contra el covid

“Los chayoteros de Contacto hoy nos están mintiendo sobre el covid 19 para quedar bien con el gobierno…”

Un grupo de sabios

Está garantizada la terminación del moderno edificio de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango. El Ing. Miguel Rincón Arredondo autorizó otros cinco millones a la benemérita institución para asegurar su culminación…..APLAUSOS.- Aparte de los 25 millones de aplausos que ya había donado Fundación Rincón, ahora hace una aportación extra por 5 millones, de pesos claro, para garantizar y reponer los costos de inflación y que la terminación no se posponga de ninguna manera…..APROBADO.- Y claro, ojalá que Durango tuviese de menos unos cinco empresarios como el Ing. Miguel, que de los grandes volúmenes de impuestos que aporta al Gobierno Federal ha reservado el importante donativo para nuestra institución de auxilio, pero…parece que nada más tenemos un empresario con esas características de altruismo…..SORPRESA.- Esta mañana, con motivo del Día del Socorrista, la delegación Durango de la Cruz Roja ofreció un desayuno a medios en el que de manera exclusiva se reveló a nuestros reporteros sobre el especial donativo de la familia Rincón o de la Fundación Rincón a través de Bio Pappel, grupo nacido y fundado en Durango, en el que se destacó el invaluable aporte de la magna empresa papelera que encabeza el Ing. Miguel Rincón Arredondo…..VIDA.- El papel de la Cruz Roja, no olvidarlo, es de salvar vidas, y en lo sucesivo, o un día que se concluya la construcción e instalación de equipo, tendrá las condiciones inmejorables para eficientar la atención a aquellos que por desgracia lleguen a necesitarlo, además el edificio será dotado del más avanzado equipo tecnológico para facilitar la atención médica a todo mundo. Durango, dijo esta mañana el Ing. Guillermo Pérez Gavilán, delegado estatal de la Cruz Roja, tendrá un avance extraordinario en el tiempo, pues se estima que el edificio operará por algunos 70 años. O sea, por lo pronto nadie más tendrá que preocuparse por la infraestructura Cruz Roja en nuestra capital, y eso hay que reconocerle a la Fundación Rincón…..ESPERANZA.- Y así como se ha asegurado la terminación del funcional edificio de la Cruz Roja, ojalá que pronto el Ing. Miguel Rincón vuelva a esta ciudad, que la recorra de nuevo y por sí solo detecte las anomalías de nuestra infraestructura urbana y en un futuro no muy lejano nos vuelva a sacar el perro del agua, Durango se lo seguirá agradeciendo. Insistimos, ojalá que nuestra entidad tuviera otros cuatro o más empresarios con el espíritu altruista de esa familia con raíces en Santa María del Oro, Dgo., así sea…..TIRO.- Hombre pues sí que hay tiro en el Movimiento de Regeneración Nacional, pues nada ni nadie ha podido convencer a Ricardo Monreal que no haga olas, que no alimente a los reaccionarios con sus críticas a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de “destapar” nada más a tres para sucederlo, aunque cree el zacatecano que hay cinco o más con las mismas virtudes que los escogidos, él entre ellos, y que seguirá luchando para que lo consideren, pero si al final, antes que considerarlo estorba, entonces sí se irá con su música a otra parte. El jefe de Morena, Andrés Manuel, ya lanzó a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López como los posibles a sucederlo, y se pasó de largo la aspiración monrealista. Insisto: ¿Verdad que sí hay tiro?…..MUNDOS.- Estuvimos ayer en Monterrey, N.L., y pudimos confirmar lo que tanto se ha dicho, que allá están haciendo un puente o paso elevado larguísimo, de algunos 20 o 30 kilómetros con el que se estaría economizando tiempo, dinero y esfuerzo para llegar a distintos puntos de la urbe regiomontana. Otra: Que la obra aquella empezó al mismo tiempo que el “puente encantado” del bulevar Francisco Villa. Allá están ya definiendo la fecha de inauguración, y acá el constructor acaba de demandar al gobierno por incumplimiento de contrato, lo que nos advierte del riesgo de que no se termine nunca. Ah, ¿cómo es injusta la vida, verdad?…..AGUAS.- Escuchado ayer en calles regias: “Monterrey sí tiene agua, lo que no tiene es gobernador. Urge uno que venga a remediar un viejo problema de la industriosa región de Nuevo León y que está haciendo estragos sobre todo en las zonas más pobres de aquellos rumbos, porque de ahí en más los diversos negocios sí que tienen su agüita hasta para hacer limonadas. Esto es, que no nos dejemos llevar por el petate del muerto, sí tienen agua en Monterrey, lo que no tienen es un buen gobernador y un buen alcalde que hubiesen previsto la explosión de esa bomba. Saludos a Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas…..AVISO.- Esta vez no insistiremos ante nuestros lectores para que regresen a los cuidados por el coronavirus. Ante los primeros comentarios de la nueva ola de contagios, no faltaron los que nos tacharon de todo, desde “paleros” hasta “chayoteros” que por una lana nos prestamos para mentirle al pueblo y asustarlo de que por ahí viene el ogro. Sí trataremos el tema cuando se haga necesario, pero en la advertencia de que, total, brínquense el comentario sobre el covid 19 y todo mundo contento. Que se cuide el que quiera y el que no que no se cuide. Nuestra obligación de advertirle a los lectores de lo que puede pasar está por de más aclarada. No creen en nuestro aviso, no le hagan caso para que todos estén felices, por unos días. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche, o en las redes sociales, pues somos líderes en todas.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp