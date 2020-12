“Chicotito”

Hospitales de Ciudad de México llenos por coronavirus

Resultado de las fiestas clandestinas pasadas

Temen se desborde todo en fiestas de fin de año

Linchamiento a Ruth, Gutiérrez y Velia Patricia

Médicos y abogados demandarían a los tres personajes

“Si mañana desaparezco, búsquenme en la Fiscalía de Durango…”

Médicos anónimos

No obstante la emergencia por la expansión del coronavirus, en la Ciudad de México los hospitales públicos están a punto de la saturación, producto de las fiestas clandestinas, en tanto que acá sigue relajándose todo…..CONFIANZA.- Acá, pareciera que hemos regresado a la normalidad. Las tiendas a reventar de gente nerviosa que trata de asegurar los regalos de Navidad, lo que advierte que muchos celebrarán en fin de año como siempre a pesar de los riesgos…..APROBADO.- El gobernador José Aispuro pidió esta mañana que nos abstengamos de hacer fiestas. “Celebremos -dijo- pero solamente los que vivimos en casa… porque con uno que venga contagiado, contagiará a todos y las consecuencias no se harán esperar…”. El llamado del mandatario, sin embargo, a medio mundo le vale. Los más están ya montados en las fiestas de costumbre y, si la euforia se desborda, en la primera semana de enero de 2021 veremos las consecuencias. Los clubes sociales como el Campestre, que a pesar de la advertencia abrió ya sus vapores y, los demás clubes, obviamente harán lo propio en los días venideros. Esto es, que para muchos ya pasó la emergencia, ya podemos hacer vida normal, cuando estamos muy lejos de esa posibilidad, pero al final, la autoridad sanitaria nos lo ha advertido una y otra, y otra vez, pero para los más llegó diciembre y es lo importante, el jolgorio que, quizá, sea el último para muchos mientras no llegue la vacuna y mientras no se aplique. Antes, la lógica nos obliga a cuidarnos, a seguir manteniendo las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud que son el uso inevitable del cubrebocas, del gel antibacterial o de vapores sanitizantes, la sana distancia y el abstenernos a las grandes concentraciones. Está en nosotros cuidarnos, está en nosotros contagiarnos, y estaría también en nosotros atendernos para no ir a llenar los hospitales como ya están en muchas partes y como se mantienen saturados los locales, pero para otros el peligro ya pasó, o quizá no existió nunca…..ADIÓS.- Mucho se ha complicado la situación de la fiscal Ruth Medina Alemán. El linchamiento de que es objeto hace las cosas insostenibles aunque el gobernador José Aispuro quisiera mantenerla en el cargo. La suerte de la representante social está echada, lo mismo que la del delegado del IMSS Julio Gutiérrez Méndez y de la doctora Velia Patricia Silva Delfín, delegada en Tamaulipas, aunque estos dependen del Gobierno Federal, pero el linchamiento encarnizado que ha generado el incidente o supuesto intento de homicidio contra el magistrado Héctor Emanuel Silva Delfín los coloca en una posición por de más vulnerable que, por salud de los tres, se aconseja que dejen el cargo, a menos que resistan el tsunami de burlas personales, memes y otros argumentos que han ridiculizado y puesto en entredicho el desempeño de los tres servidores públicos…..APLAUSOS.- Nunca como esta mañana el gobernador Aispuro bajó con tanta elegancia la pelota complicada que le mandaron los reporteros al preguntarle sobre qué sigue en el espinoso asunto de la doctora Azucena Calvillo. Obvio, los entrevistadores querían saber algo más sobre la fallida acción penal, pero el mandatario tal vez sin querer queriendo acabó hablando del coronavirus, de que nos abstengamos de fiestas este fin de año para evitar la proliferación del virus. Y de lo que querían saber los muchachos, ni cuenta…..ORDEN.- No se lo digan a nadie pero…el acierto o el fracaso con que concluya el espinoso tema del atentado o supuesto atentado contra el magistrado Silva Delfín, será la presentación de cartas credenciales, el bautizo por decirlo de otra forma, del secretario de gobierno Héctor David Flores Ávalos. Es él quien lleva los hilos de la investigación y quien tendrá pronto una conclusión del sonado escándalo, para lo que se ha reunido con las partes. Los ha escuchado a todos y pronto habrá de tenerse una conclusión, aunque dudamos que el detalle se haga público. Ya lo dijo el mandatario, la exoneración de la doctora Calvillo Carrillo se decidió en virtud de una serie de contradicciones en el debido proceso, aunque…como ya habíamos adelantado, las tales “contradicciones” pudieran caber en otras acciones de tipo penal que anoche anunciaron los médicos, enfermeros y abogados al terminar la marcha de protesta que salió del hospital 450 y concluyó en la Plaza IV Centenario…..ÉPALE.- O sea que, aunque para algunos concluyó el episodio con la exoneración de la doctora Azucena, para otros el problema apenas empieza, pues cabe la posibilidad de que sean demandados Ruth Medina, Julio Gutiérrez y Velia Patricia Silva, para algunos los creadores del montaje que tuvo en la cárcel a una internista sin ninguna culpa…..ASPIRINAS.- No obstante que el doctor Aispuro ha advertido que “por lo pronto” se queda Ruth en la Fiscalía, ya están formados de menos diez aspirantes que, sin que nadie les pidiera el curri, aparecieron en redes ofreciéndose para arreglar el problema de Fiscalía, entre los que hay varios que aseguran tener la fórmula para remediar el tema de la persecución de los delitos. 