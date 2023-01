+ Llama el INE a Morena a no adelantarse

+ Cuando Claudia ya recorrió todo el país

+ E invadió la República con sus anuncios

+ Noroña a AMLO: Saque las manos del proceso

+ Saquemos el cubrebocas, ya viene el COVID

“Agradezco saludos de los futbolistas, pero… no se con qué fines aparecieron en redes…”

Adán Augusto López

Tarde pero está reaccionando el Instituto Nacional Electoral contra las corcholatas de Morena. Ojalá que sea buen tiempo para frenar la descarada preprecampaña tanto de Claudia como de Augusto y en cierta forma de Marcelo…..TÓMALA.- El INE llamó ayer a Mario Delgado, presidente de Morena, que detenga la desenfrenada preprecampaña de los aspirantes a la candidatura presidencial, puesto que a los ojos de todos es un adelanto de campaña que raya en el cinismo…..BURLESCO.- Los videos de Gío Dos Santos, Miguel Layún y Braulio Luna, sin duda son parte de la prepre del cuarto de guerra de Adán Augusto, pero el señor fingió demencia al hacer un llamado “a la prudencia” y a esperar los tiempos que marca la norma para hacer cualquier manifestación…..TARDE.- La promoción de las “corcholatas” está desbordada, particularmente la de Claudia Sheinbaum, que de una noche para otra invadió el país con cientos o miles de anuncios espectaculares con su silueta y el lema #esclaudia. La muy ilustre jefa de gobierno de la Ciudad de México se hizo también la que no sabía “quién está pagando esos anuncios”, como creyéndose la inocente, cuando hay sospechas demasiado fundadas de que los dineros salieron del gobierno de la capital del país, pues solamente así se entiende la millonada que están gastando, mientras se cae a pedazos el metro y que siguen gastando en otros anuncios y miles o millones de bardas en el país. Si eso es ahora, que no es tiempo de precampaña, mucho menos de campaña, no quisiéramos saber del volumen de anuncios que aparecerá en una eventual campaña. El INE se queja de la promoción de los aspirantes morenistas, pero…lo lamentable, tampoco puede hacer mucho. No tiene la dentadura necesaria para detenerlos y aplicarles la regla. Sobran las pruebas del adelanto de campaña, particularmente de Claudia, y en otras circunstancias debía haber sido sancionada con la cancelación de cualquier posibilidad de alcanzar la candidatura, pero…no sabemos a qué se atienen esos bravucones, que a pesar del llamado de la autoridad electoral, les vale y siguen convocando a reuniones y recorridos, aparentemente inocentes, en los que no hay ninguna promoción ni manifestación alguna de aspiración. No manchen, el INE ya debió frenar esa desigual lucha en Morena, ya pidió que se detenga a los encarrerados, pero…parece que ni lo ven ni lo oyen, y al caso da lo mismo, puesto que ella sigue dejándose querer en todas partes de la República, donde ni siquiera la conocen, pero resulta que todo mundo pide que ella sea la sucesora de la 4T. No hay piso parejo en el Movimiento de Regeneración Nacional donde parece que todos trabajan para Claudia y olvidan que hay otras corcholatas…..ÓRALE.- El desbozalado Gerardo Fernández Noroña pidió ayer “al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos del proceso interno. Sí, ya entendimos que él quiere que sea Claudia, pero no la deja sola, la placea, la lleva y la carga en hombros, pero no la deja sola. Ya entendimos que quiere que sea ella, pero…hay otros aspirantes que sin embargo no tienen acceso a los recursos que está gastando. No hay condiciones de igualdad entre los aspirantes a la candidatura y eso es un mal precedente para Morena…”, dijo en un tono poquito más arriba del que usa en sus charlas por redes…..MIEDOS.- Los expertos aconsejan usar el cubrebocas hasta el mes de marzo, cuando termine el invierno y haya menos riesgos de expansión del virus, aunque…por desgracia hay muchos que ya se olvidaron del trapito y creen que tienen asegurado el pellejo para repeler algún contagio. Advertir que aunque en China está causando estragos de nueva cuenta, los efectos no son con la letalidad de años anteriores, incluso en algunas partes aconsejan usar la mascarilla hasta en espacios abiertos. Ojalá que la experiencia vivida hace un par de años nos haga entender que tenemos que seguir cuidándonos para no contraer ese terrible mal que ya costó la vida a millones de personas en el mundo y que sigue amenazante para los que sobrevivimos. ¡Así de claro..! Aunque, como dijeron: “Si no quieren cuidarse, pues que no se cuiden, y que hagan frente a su irresponsabilidad, aunque muchos tuvieron que pagar con su vida…”…..ACCIÓN.- El alcalde Toño Ochoa anunció ayer la construcción de un moderno Hospital del Niño con el propósito de terminar con las inconveniencias que el actual puesto médico genera tanto a personal médico como a pacientes y sus padres, como el caso de ayer que un varón vapuleó a un médico por no gustarle la atención brindada, pero ese ha sido siempre el talón de Aquiles de ese nosocomio. Ojalá que Toño cumpla y que pronto tengamos un avanzado y eficiente Hospital del Niño en un lugar de la capital más accesible para todo mundo, dado que en el punto en que se encuentra ya queda imposible para alguna urgencia proveniente del oriente o del norte extremo de la ciudad. ¡Así sea..! 