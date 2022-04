+ Sorprende el rey Felipe VI al revelar su fortuna

+ Toño Ochoa pidió la 3 de 3 a sus adversarios

+ Ya debemos frenar la podredumbre de México

+ Es hora de que hagamos algo para evitarlo

+ Milagro en carretera ayer por la mañana

“Silencio absoluto en el llamado de Toño Ochoa a que sus adversarios presenten su 3 de 3…”

Juan Pueblo

Sin que nadie se lo pidiera, el rey Felipe VI de España hizo público este lunes su patrimonio que asciende a 2 millones, 573 mil euros. El otro día, el aspirante a la alcaldía capitalina, José Antonio Ochoa pidió a sus adversarios hacer lo propio…..SILENCIO.- El pedido de Toño se escuchó nada más en el desierto, porque hasta este momento no se ha presentado nadie a hacer público su patrimonio. Qué esperanzas que hicieran lo que el monarca español…..ACCIÓN.- Sobre todo en estos tiempos, sería fabuloso que marquen a los candidatos ricos, y sobre todo a los pobres, para que luego no vengan a salirnos con que se sacaron la lotería o que su abuelito les heredó la enorme riqueza con que aparecen…..REACCIÓN.- Sería excelente que tanto Gonzalo como Martín Vivanco lo imitaran y le demostraran lo que cuentan en su fortuna como para saber por dónde corre el agua, dado que sobre todo en el caso del dueño petista, muchos lo vimos llegar a Durango con una mano atrás y otra adelante. No tenía en qué caerse muerto, y por fin se aclararía lo de la gran mansión de la salida a Parral que en el supuesto pertenece a su fortuna…..APROBADO.- Y bueno, ya que Toño le puso punta a eso de la 3 de 3, que se generalice, que se extienda a todos los suspirantes para igualmente saber dónde va su riqueza y cómo se modificará en los años venideros. Y debía extenderse a todos como el inicio de un proyecto higienizador que venga a acabar con las raterías y consiga identificar a verdaderos servidores públicos que quieren servir, y no que se quieran servir. Sabríamos al fin de los gobiernos quién se hizo rico, o más rico, y quién respetó los recursos públicos, como es la obligación de todos, absolutamente todos, y que, en los últimos tiempos, no precisamente se respetan, sino por el contrario, los funcionarios van al cargo en busca de más, de más, y de más dinero. Llegan al trabajo con verdaderas hambres atrasadas y eso ya debe terminar. La podredumbre de este país debe terminar, y debemos aportar lo que tengamos para que suceda. Todos los gobiernos tienen oficinas que en el supuesto se dedican a vigilar a los funcionarios, pero…como son oficinas con titulares designados o por el alcalde, el gobernador o el presidente, ni en sueños van a encontrar a un ratero. Administraciones van, administraciones vienen de los tres niveles de gobierno y no consiguen hallar a ningún ladrón, aunque luego se sabe que el gobierno terminado se hartó de hacer nuevos ricos, y nunca nadie lo detectó a tiempo para evitarlo. Las oficinas que manejan contratos tienen que ser vigiladas con lupa no nada más para evitar que se maniobre en los concursos, sino para procurar que al final se otorguen los contratos a los que garanticen una obra más barata y con más calidad. Ese es el chiste, pero…si las oficinas las manejan por la libre sus titulares, ya estuvo malo. Mucho se ha dicho que lo ideal sería que los tres niveles de gobierno designasen un ente destinado a seguir de cerca todos esos movimientos económicos de los gobiernos. Nuestros diputados o senadores, por qué no han propuesto la creación de una Fiscalía para esos menesteres, y que se dedique a vigilar de cerca todo tipo de asignaciones en donde haya dinero. El día que alguien lo invente y lo lleve a la realidad, ese día se acabará la podredumbre que se ha adueñado de nuestras instituciones, y de todas, ya nadie se salva, como el Ejército Mexicano que ha sido desplazado a otras actividades a fin de poder seguir metiendo la mano libremente en la caja de los dineros públicos, o como en el deporte amateur en Durango, que invariablemente ha mandado a dar lástimas a nuestros atletas, como el caso de los deportistas que acudieron a Zacatecas y de lo que ya les platicamos ampliamente. El caso es que hoy, la titular del deporte en la entidad, Ana Karen Ávila, pide la oportunidad de demostrarnos que no son las cosas como lo dijimos, que se robaron el dinero enviado por la CONADE para que los deportistas acudieran a las eliminatorias si no con lujos por lo menos con dignidad y en condiciones de civilidad. Veremos qué nos cuenta la funcionaria señalada por muchos atletas como la causa de su eliminatoria, incluso marcada por los boxeadores que aseguran que no les dieron uniformes y que no tuvieron para salir a las competencias. Algún despistado sí asistió, pero con el financiamiento de sus padres y en la medida de lo posible con limitante y media, pero la mayoría no acudieron por la imposibilidad económica de hacerlo de su peculio. Veremos qué nos platica Ana Karen…..TERROR.- Lo ocurrido ayer entre cuatro camiones cargados con tomate y una pipa repleta de diesel, sin duda, debe considerarse como un acto heroico que pudo provocar muchas muertes y que no pasó de daños materiales. Atenidos al suceso, un camión se quedó sin frenos allá arriba, por la súper Durango-Mazatlán, el chofer le pidió a otro camionero que le ayudara a frenarse y se puso adelante para irlo deteniendo antes de llegar a la caseta de Garabitos. Por fortuna el grito desesperado de los choferes se escuchó en la radio de la caseta mencionada y pudieron despejar el carril lateral para que los camiones no se detuvieran, como sucedió. Todo iba bien hasta que, en la misma caseta se atravesó al paso de los camiones una pipa cargada con diesel. El camión sin frenos se lo llevó de corbata y por suerte no prendió el combustible, pero al final, todo terminó con la salida del camino del vehículo sin frenos, cuyo conductor asegura que el plan era pasar la caseta y empezar a detenerse precisamente en la subida de la caseta hacia el norte, ya por el libramiento, pero…se atravesó la pipa y aquello no salió como inicialmente habían planeado los choferes, uno de los cuales bien vale la calificación de héroe, porque con su valiente acción evitó algo que pudo ser lamentable para muchos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp