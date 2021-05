“Chicotito”

+ Viene la final del futbol en la última etapa electoral

+ Un interesante distractor ante la polaridad nacional

+ Cruz Azul-Santos, cualquiera podrá ganar, dicen

+ No es así el deporte, gana el que juega mejor

+ El comercio desesperado por recuperar sus ingresos

“Cruz Azul y Santos tienen la mesa servida, pero… ganará el que juegue mejor, el que anote más goles en los dos partidos…”

Juan Camaney

El mundo no se ha detenido, ni se detendrá por la política o por el coronavirus. Tiene que seguir su marcha hasta recobrar la nueva normalidad que tanto nos urge, y mientras sea más pronto mejor para todos…..PATADAS.- Este jueves, por decir algo, inicia la gran final del futbol mexicano entre Santos y Cruz Azul. Sin duda, dos de los protagonistas del balompié azteca que estarán buscando un título más para sus vitrinas. Los románticos dicen que al llegar “Guerreros” y “La Máquina” a la final cualquiera puede ganar, pero eso, eso no es cierto. Ganará el que meta más goles, el que juegue mejor, el que llegue con mejores argumentos a desarrollar en la cancha. Nuestra afición, repetimos, se reparte entre verdes y azules, históricamente le vamos a ambos, pero esta vez tenemos que sacudirnos de pasiones inciertas, insanas y enfermizas, de esas en que estamos viendo las evidencias y nos negamos a aceptarlas. Santos, para decirlo rápido, llega a la final luego de dos buenos partidos ante Monterrey y Puebla en donde la suerte obró a favor de los laguneros. El gol de Ronaldo Prieto frente a Monterrey fue un balón perdido en el área chica en la que Hugo González pudo hacer más por la esférica y el muchachito, Rony, no hizo más que empujarla. Esa oportunidad de anotar y de brincar a la siguiente fase no se le volverá a presentar ni a Ronaldo ni a ningún otro jugador santista, al menos en mucho tiempo. Llegan los dos equipos con jugadores hambrientos de título, sí, dejarán todo en la cancha, pero…¿qué es todo? Es obligado meternos a la plantilla, analizar nombre por nombre como para suponer qué pueden hacer y hasta dónde pueden llegar durante el partido, toda vez que en todos hay límites, recovecos que les impedirán hacer lo que no tienen dominado. ¿A dónde vamos? Muy sencillo, a decir que si revisamos plantilla por plantilla es muy superior la del Cruz Azul. No en balde terminó de superlíder, hizo el mayor número de puntos y por poco logra un récord histórico en un torneo corto. La máquina tendrá que hacer nada más lo que dominó en el torneo, empezar medio flojos en el ataque, ir creciendo o subiendo de tono hasta asegurar los partidos en su última etapa. La mayoría de las victorias maquinistas sucedieron en esas condiciones, en la tercera parte del partido. Es un sistema que dominó el peruano Juan Reynoso y que, seguramente, volverá a aplicar en los dos partidos que le restan al torneo. Es un sistema de mucho sufrimiento, de muchos sustos, pues sí, pero es el que más resultados le dio a los azules. Reynoso expuso el torneo más de una vez al dejar el resultado en manos de los visitantes, es decir, que vinieran y anotaran un gol con el que obligarían al Cruz Azul a hacer dos más por cada uno. Por suerte no llegó ese gol del visitante y pudieron navegar en aguas tranquilas…..ACCIÓN.- Advertir a los aficionados duranguenses que el estadio Territorio Santos Modelo tendrá un aforo del 70% de su capacidad, lo que advierte que el acceso será mucho menor, y que si quieren evitarse quedar fuera, adquieran lo antes posible sus entradas. Además, que eviten ser víctima de algunos “vivales” que ya andan regenteando entradas al estadio cuando todavía no salen a la venta. Aparte, es posible comprar los boletos en línea, no necesariamente en ventanilla, con lo que queda asegurado el ingreso y no se exponen a algún fraude de los que se estilan para este tipo de eventos. O sea que, para evitar una sorpresa, “mientras más seguro, más marrado…” y no exponerse a mirar el juego desde el exterior del estadio…..CALMA.- Sí, entendemos que todos o casi todos venimos saliendo de una gran calamidad comercial que es el no tener ventas y no ingresos, que en su mayoría los comerciantes están golpeados, pero…de eso a querer reponerse con los primeros que caigan, como que no va. En otras palabras, diría que esta mañana desayuné unos tacos de carne que en otros casos eran tacos en tortilla normal, no en minitortilla de taquería. Son minitortillas, adivinamos, para ponerles cualquier nada de carne, aunque el precio final no haya bajado, sino por el contrario, aumentó. Esto es, que hay comerciantes que están pensando reponerse en el corto plazo pasando por encima de los clientes. El caso de los Generales de Durango, que tuvieron que meter reversa a los precios de palcos, que según los que vieron estaban al doble o triple que las localidades de los Yankis de Nueva York. Aeroméxico, por reforzar el comentario anterior, ya volvió a las andadas. Hace días estaban batallando por la falta de clientes, ya medio empieza a recuperarse, pero ya empezó con sus trucos bien conocidos en los que promueve un vuelo en 100 dólares, pero al final termina en mil o mil quinientos dólares. La empresa está resuelta a clavarle la uña a cuanto incauto llegue a caer. Con ellos se desquita, empezando por la eliminación de la maleta de mano. ¿Para qué la eliminó? Simple y sencillamente para que usted, a la hora de abordar, tenga que pagar por esa “maleta de mano” o en su defecto no podrá volar. Así de engañosos los tratos de Aeroméxico a sus clientes, aunque…ya los conocemos, y sus competidoras, las otras aerolíneas, están igual, no se confíen. 