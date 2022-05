+ “Malito” soltó sus fobias contra los periodistas

+ Aconseja matarlos de hambre, ya no a balazos

+ El espionaje en México más vigente que nada

+ El daño que hará a los candidatos de la alianza

+ Morena: Error al poner a Ivan, y ahora al quitarlo

“El futbol se disfruta mejor sin apuestas. Se valora más la calidad de los competidores…”

Juanito Futbolero

Alejandro “Alito” Moreno, el líder nacional del PRI, sacó su lado salvaje en la política al sugerir otras formas de matar periodistas, ya no a balazos. “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre…”…..IDEAS.- No hacen falta más ideas para matar periodistas, los diaristas caen todos los días y a todas horas en todos lados de la República gracias al linchamiento presidencial. En su mayoría a balazos, pero…ya están circulando las nuevas maneras de acabar con los reporteros…..DEUDAS.- No sabemos qué le deben los periodistas campechanos que vivieron de cerca el saqueo que perpetró en Campeche, por el que ya le tienen una cuenta abultada en la Fiscalía General de la República, pero por qué viene a meterse con los periodistas del resto del país que nunca le pidieron ni le tomaron un peso…..COMPADRES.- Este “Malito” se ha metido a las patas de los caballos a unos días de que los duranguenses elijan un nuevo gobernador, o gobernadora. Quien sabe si los simpatizantes priistas, panistas y perredistas estarán dispuestos a seguir tolerando sus desplantes de “perdonavidas”, aunque pediríamos a Esteban Villegas que se esconda cada vez que amenace con venir a Durango y que le pidan, de manera acomedida, claro, que no venga a ayudar a los candidatos, porque terminará hundiéndolos …..APLAUSOS.- No me gusta la “guerra negra” de ningún tipo porque cae en la degradación de la política y en la ruindad de los mapaches. Se requiere de un estómago a prueba de fuego, aunque sea fuego amigo, como para andar por la vida despotricando de manera tan abyecta, tan canalla, tan corriente, pues dice: “a los que se pasen de …rga, hay que darles una …rguiza”. Un consejo por demás bárbaro que, quizá quedó allá por los años cincuentas del siglo pasado, pero que no va ahora, bajo ningun concepto puede ir en estos tiempos, cuando el PRI necesita recuperar lo mucho que perdió en el 2018 precisamente por esa clase de estupideces. Más le vale a Esteban y a los demás candidatos de la alianza Va por Durango que se olviden del tal “Malito” ese, porque cada vez que abra la boca para enzalsar a los aspirantes acabará por hundirlos. Ya dijimos, y repetimos: “Mejor no les ayudes compadre…”. Alejandro Moreno debe ser castigado por la Fiscalía General de la República pero por .endejo, no por ratero, porque parece que la robadera en el pasado de Campeche ya quedó olvidada o santificada por ya saben quién, por .endejo porque su dicho lo soltó tan fuerte que se escuchó hasta acá, qué bárbaro…..FUERA.- Y, hayga sido como hayga sido, con esa barbaridad ya conocida por los mexicanos, los priistas quedan emplazados a quitarlo de la conducción nacional priista a la mayor brevedad, antes de las votaciones de se preciso, aunque pensar en eso sería algo desproporcionado, mucho muy acelerado. Alejandro Murat Hinojosa, el gobernador de Oaxaca, es el primero en lista sucesoria, que mantenía la espera por respeto y cortesías a los tiempos, solo que “Malito” se pasó de lanza, eso se acabó. Cualquier acuerdo o cortesía del pasado va a segundo término. Bueno, eso decimos nosotros, quién sabe qué pensarán los priistas de corazón, que los hay…..TOMALA.- Y no se crea que los de enfrente salen tan bien librados de este lodazal. Digamos que no fue “guerra negra” como dijeron algunos morenos, Otniel García Navarro entre ellos. Iván Rosas, el nuevo líder en Gómez Palacio será expulsado, doble error a unas horas de las votaciones…..BOMBA.- La bomba que soltó el lunes el Grupo Reforma, resultó cierta, pues Iván sí es quien en 2001 envió “regalos” con bomba adentro que le causaron serias lesiones a la novia. Anoche, el mismo Mario Delgado, que designó a Iván en La Laguna, declaró que si es cierto, como es, Rosas será expulsado de Morena, es decir, error al ponerlo y ahora error al quitarlo…..REVERSA.- Otniel García Navarro, el día que le dio posesión a Ivan en la presidencia de Morena en Gómez Palacio, se refirió a él como: “Hombre honesto, de principios y comprometido con la gente…”, aunque…todo hace pensar que no tenía idea de la clase de fichita que estaba habilitando para dirigir a los morenos gomezpalatinos…..ACELERON.- Y si esa síntesis desastrosa para los partidos tenemos este miércoles, olvídense, a medida que se agota el tiempo irán saliendo otros “prietitos” que , sin duda, habrán de incidir en la decisión final de los duranguenses y en los otros cinco estados donde habrá renovación de gubernatura el primer domingo de junio. Todo, aunque no nos guste, es válido. En la política, como en el amor, se vale de todo y veremos al final a quién le favorece ese todo, que luego nos parece mucho, pero…todavía pueden saltar más conejos de la chistera. No pierdan de vista el televisor, tablet o teléfono. Irá saliendo en las próximas horas todo lo que se han guardado los equipos de campaña…..CALIDAD.- Hoy tenemos el primer partido de la final del torneo mexicano de futbol (nunca he entendido qué es clausura y qué apertura, aunque esos términos vienen de Sud América) entre Atlas y Pachuca. Un empate sería saludable para todos, y esperar al domingo a ver de qué cuero salen más correas. Estamos? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, además, presente en todas las redes sociales, en las que somos líderes.

