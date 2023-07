+ Durango entre los estados menos violentos

+ La paz, principal atractivo para inversionistas

+ Esteban busca aprovecharlo a nivel mundial

+ Toño Ochoa el cuarto mejor alcalde de México

+ No fue camionero causante de terrible choque

“Rebasar en curva y sin precaución le costó la vida y la de otras tres personas más…”

Anónimo

Durango está entre los cinco estados del país con menor índice de homicidios violentos. Es nuestra entidad una tierra confiable para la inversión externa y con una vocación industrial inmejorable…..PLANES.- Las grandes firmas internacionales buscan precisamente los índices de paz y estabilidad que se tienen en Durango. Cosa de que nuestras autoridades sepan vender esas bondades ante la comunidad internacional…..APROBADO.- Esteban Villegas le está haciendo la lucha, aun cuando los grandes consorcios también consideran conectividad por aire y por tierra, número de escuelas superiores, movilidad en las ciudades y posibilidades de mano de obra calificada, temas algunos en los que nuestra capital adolece y que pueden ser definitivos para la llegada de nuevas fábricas…..HISTORIA.- Una vez, el bien recordado y culto Lic. José Ignacio Gallegos Caballero sugirió esperar para después una sincera evaluación de las correrías de Francisco Villa que para algunos es causa de homenajes mil, pero hoy, contra lo que pudiera pensarse, el influyente escritor Martín Moreno pide a las cámaras que reviertan la designación del Año de Francisco Villa en virtud de la serie de agravios cometidos contra cientos o miles de personas, muchos indefensos. Asegura que, contra la valentía que atribuyen al bandolero, hay datos mil de las bestialidades cometidas, verdaderos actos de cobardía y que lo hacen inmerecedor de los homenajes de nuestros días. Abunda Moreno en su comentario de hoy en Reforma, por si alguien se interesa en saber algo más de Doroteo Arango…..APLAUSOS.- Ayer, el exlíder del Senado, Ricardo Monreal, preguntó lo que antes hizo Gerardo Fernández Noroña, respecto a “quién paga campañas de las corcholatas…”. Y seguramente se refiere a los “patrocinadores” de los miles de anuncios espectaculares que invadieron el país. Insiste Monreal en que hay que investigar quién paga o de dónde sale tanto dinero para derrochar en una campaña interna que de ninguna manera tiene que hacer el derroche inexplicable, aunque…nosotros adivinamos de dónde sale el billete, de dónde ha salido y de dónde seguirá saliendo de aquí a la elección del 2024, pero mejor nos callamos porque nos van a pedir pruebas y no las tenemos, pues se les acusa de rateros, no de pendejos…..MUERTE.- El horrible accidente registrado ayer por la tarde sobre la carretera a Parral que dejó cuatro muertos, entre ellos dos bebés, y cuatro lesionados, está claro cómo se produjo. El camión que se vio inmerso en el accidente llevaba dos y hasta tres cámaras de seguridad que registran el momento en que el chofer del auto rojo invadió el carril a la pesada unidad y se estrelló contra el tráiler, luego fue a estamparse de frente contra otro auto que tuvo la infeliz circunstancia de pasar por el lugar en la hora equivocada. Anoche, el chofer de la unidad, a quien algunos empezaron a culpar y decir que le había invadido al auto rojo, nos envió el video correspondiente y aclaró cómo se produjo todo y en lo que no tuvo ninguna culpa. En la grabación se aprecia que tras el impacto el camionero perdió por momentos el control del volante y de haber venido otra unidad en sentido contrario también la hubiese chocado, aunque al final el conductor pudo controlar la dirección y contarla, para detener el alud de señalamientos en su contra…..HECHOS.- Toño Ochoa, aunque no le parezca a sus detractores, aparece como uno de los más eficientes del país, con más creatividad, mayor productividad y menos tiempo en la solución de los problemas sociales. Obvio, su obra está pisando algunos “callos” sensibles y gustosos quisieran voltearle la tortilla, no obstante que los capitalinos registran diariamente la diferencia entre esta y las anteriores administraciones que, desde luego, no tiene punto de referencia…..ÓRALE.- Sorprendió a medio mundo los daños causados por las torrenciales lluvias en el domo de las Instalaciones de la Feria. Todo mundo se le fue al cuello a Lauro Arce, pero pocos o casi nadie le reconocieron que 24 horas después del inesperado ya estaba reparado el daño y el domo operando como en sus mejores tiempos…..ASALTANTES.- El reportero Luis Lozano demuestra hoy en una investigación propia la clase de abusos que Aeroméxico dispensa a sus clientes. Lo hemos dicho varias veces que volar de Durango a Ciudad de México sale más caro que volar México-Madrid. Son un gran absurdo las tarifas de la empresa líder, pero abusan por ese liderazgo y nadie puede ponerle freno. Busque el reportaje del reportero Lozano, ahí enseña la clase de pillerías con que la empresa se dirige a su clientela, pero…lo más triste, que no hay quien meta orden en esa aerolínea abusiva. Prueba de que nadie nos lee, especialmente nadie del gobierno, de lo contrario ya hubieran ido con el chisme a Profeco o esas oficinas inservibles y desde hace mucho se hubiera ordenado esa pequeña falla de la aerolínea símbolo en México. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

