“Chicotito”

+ Mayoría de edificios escolares fueron saqueados

+ No están para reactivar clases presenciales

+ Muchos sin electricidad y sin agua para beber

+ Hay casos en los que se robaron hasta los cristales

+ PRI, PAN y PRD denuncian narcoelección en México

Juan Pueblo

La mayoría de las escuelas públicas han sido saqueadas por el hampa en los últimos meses. No están en condiciones de reabrirse a la academia, pero aun así son “preparadas” para dar la bienvenida a los miles de alumnos…..SAQUEO.- Sabido es que los edificios escolares del sector público o del gobierno, para decirlo más propiamente, han sido visitados por los amantes de lo ajeno que se han despachado a sus anchas en los últimos 18 meses y los estragos no se hacen esperar…..RUINAS.- No tienen electricidad, tampoco agua ni esperanza de tenerlos pronto, puesto que los ladrones se llevaron hasta el último gramo de cobre en tubo o en cable, y para devolverlos al servicio es necesario reponer esas líneas de agua o de electricidad, para lo que nadie tiene el dinero necesario para reinstalarlos. Por eso se dice que el sistema escolarizado estatal o federal no están en condiciones de reabrir sus puertas al alumnado, amén de la falta de protocolos de protección para niños y adultos, para alumnos y maestros, respecto del coronavirus. Y si apenas le destinaron algún medio litro de alcohol a los maestros para que lo repartan entre sus alumnos, ni esperanzas de que algún día vayan a hacer las pruebas correspondientes para asegurarse de que los chicos van completamente sanos y sin riesgo de contagiar a sus compañeros. Ayer, el mentiroso Hugo López Gatell aseguró que los menores de 18 años están virtualmente exentos de coronavirus, no obstante que el mundo registra miles de muertos menores de esa edad contagiados en fechas recientes, sobre todo con la variante delta proveniente de la India. El funcionario de la Secretaría de Salud, sin embargo, sostiene que los menores de 18 años están prácticamente protegidos de manera natural frente al covid 19, por cuya razón el Gobierno Federal se ha negado a comprar vacunas para los chicos, pues ya el presidente Andrés Manuel López Obrador había dispuesto “no se van a comprar vacunas nomás por comprarlas…”, a pesar de que en Estados Unidos, por decir lo más cerca posible de México, los niños son otro de los objetivos más importantes del gobierno para la inmunización y así se están protegiendo. Allá no tiene vigencia la tesis de que los menores están blindados contra le pandemia, eso es propio de México y sus encargados de la pandemia…..TEMORES.- Anotemos que miles de padres de familia están mucho muy temerosos de que en los primeros días de clases presenciales reaparezca el virus entre los menores, por lo que están con el Jesús en la boca y no les queda más que encomendarse a Dios para que sus hijos salgan bien librados de lo que parece una catástrofe anunciada. Ojalá que estemos equivocados, que no suceda nada, que, por el contrario, se confirme lo que dice el señor Gatell, que los menores están “blindados” contra la enfermedad, aunque en el fondo sabemos que eso no es posible, y menos creyendo que se trata de buenas intenciones, de buenos deseos, porque por muy buenas intenciones que existan entre las partes, la amenaza es otra cosa y no hay forma alguna de superarla con buenas ideas. O de menos esos son los temores de la mayoría de los padres de familia…..FANTASÍAS.- Inconcebible que a pesar de los 4.5 millones de muertos provocados por el coronavirus en el mundo, todavía encuentra uno personas tan ignorantes que están creyendo que la información divulgada por los medios “es para asustar a la gente…”, pues el covid 19 no existe y todo obedece a extrañas ideas en el mundo para asustar a la humanidad sobre cosas que no se deben hacer con la terrible enfermedad. Esto es, que a pesar de que los hospitales están saturados por enfermos del covid, para esas personas “no es cierto lo que se ha informado, todo es para asustar a la gente…”. Inconcebible, decíamos, puesto que todos los días nos encontramos con lamentable información sobre la muerte de Fulano o Zutano, pero encima de eso todavía hay quien se atreve a asegurar otra cosa y prefiere hacerle al feo respecto a los protocolos recomendados por la autoridad sanitaria…..ÁJALE.- El otro día Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, denunció ante la Organización de los Estados Americanos que la elección del pasado 6 de junio pasó a ser una vil y descarada narcoelección, que el narco obligó a muchos mexicanos a votar por Morena. Ayer, los presidentes del PRI, Alito Moreno, del PRD Jesús Zambrano y Marko Cortes del PAN, ampliaron la denuncia de Silvano y abundaron en datos para demostrar cómo se hizo efectivo el narcoproceso y cómo Morena “ganó” todos los estados del Pacífico y prácticamente de todo México. La moraleja es que, tras la denuncia, Morena denunció a Aureoles por “traición a la patria”, y quién sabe si procederá de la misma manera ante los dirigentes de los partidos de oposición, quienes, sin embargo, advirtieron que en la denuncia nada más procedieron en base a los acuerdos pactados por México ante el mundo civilizado, aun cuando el gobierno de la 4T nunca se dio por aludido, al menos hasta el cierre de la presente respecto a la denuncia de los partidos de oposición. Es todo esta tarde, nos vemos mañana aquí mismo si Dios lo permite. No los invito a redes sociales porque, platicaba antier, estoy buscando la forma de liberarme de ese yugo.

