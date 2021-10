+ Los retenes no protegen a los policías

+ Tienen que rediseñarlos para su protección

+ Igual, pudieran revisar al azar a sospechosos

+ Revisan a todo mundo y causan embotellamientos

+ Retenes antialcohol deben cambiar horarios

“Méndigo ratero. Los lujos que te das después de lo que te robaste. Debías estar en la cárcel…”

El pueblo sabio a EPN

Ojalá sirviera la muerte del policía estatal para evitar otro episodio tan lamentable. Es que, los retenes tanto a las salidas de la ciudad como los antialcohol, están mal instalados y siempre en riesgo para los policías…..ALTO.- Hace tiempo que la policía estatal, y los fines de semana la policía preventiva se instalan en los distintos puntos y colocan tanto sus patrullas como los uniformados sin ninguna protección…..TRISTE.- El caso de ayer ocurrió precisamente por haber estado el occiso prácticamente al centro de la calle o del área de rodamiento. El responsable del atropellamiento fatal venía en completo estado de ebriedad y no hizo el mínimo intento por frenar, nunca los vio. Lo demás, ya lo conocemos y no habremos de recordarlo, porque no es necesario. Más bien sería morbo si nos pusieramos a detallar como ocurrieron los hechos. Sí debe analizarse la forma como se instalan los retenes, puesto que muchas veces los uniformados tratan de detener el paso de los vehículos precisamente con su humanidad, con su cuerpo y en casos como ayer, el manejador ni siquiera se percató del retén…..ACCION.- Tiene que reaccionarse ante la fatalidad precisamente para que no vuelva a suceder. Tienen que modificar el sistema utilizado, pues no consigue que el conductor detenga su unidad. Es necesario resideñar su instalación y forzar a los conductores a detenerse, pero sin exponer el pellejo como hasta ahora hacen muchos policías que exponen su vida en un afán de frenar a los manejadores, pero tienen que hallar otra forma de obligarlos a reducir la velocidad primero y a someterse a las revisiones que obliga el caso. Aparte, los retenes no están debidamente anunciados para que de foma oportuna se enteren los automovilistas. Tienen que anunciarse de manera por demás oportuna, a una distancia mayor que la que están utilizando y no que muchas veces el conductor se entera del retén hasta que ya está frente a los policías, pero en casos como el de ayer, que el manejador iba aparentemente en completo estado de ebriedad, nunca se enteró de la revisión y por eso no frenó, pero de ahí vino la terrible consecuencia, pues los policías estaban revisando otros vehículos y fueron arrollados de forma por demás lamentable. Ojalá nos entiendan y reaccionen adecuadamente para que no vuelva a pasar lo de ayer, y por igual en los retenes a las entradas de la ciudad o los retenes antialcohol de los fines de semana…..RAZONES.- Hemos sugerido y volvemos a hacerlo, que los retenes antialcohol amplíen su horario de funciones, puesto que se instalan a las 8 o 9 de la noche y se retiran mucho antes de la media noche, cuando los borrachos al volante empiezan a causar desmanes hasta que salen de los antros. Los retenes antialcohol debían funcionar, si me permiten decirlo, desde las 3.00 de la mañana hasta las seis o siete horas. Su operatividad le serviría más a la sociedad de esa manera y se evitaría que siga muriendo gente inocente, como el caso de ayer que el uniformado nada tenía que ver en la euforia del conductor borracho. El policía estaba trabajando, auxiliando al parecer a otro conductor, cuando llegó el beodo y se llevó todo lo que encontró…..LOGICA.- Aparte, tendríamos que preguntar qué tanta es la urgencia por saber quién viene en los vehículos sospechosos, o por qué insisir en que se detenga todo mundo y por qué obligarlos a que bajen su velocidad, toda vez que no todos son maleantes, por tanto no es del todo necesario obligarlos que se frenen. Hay carreteras demasiado transitadas por lo que seforman embotellamientos larguisimos que hacen perder mucho tiempo a la gente. En todo caso, porqué no se hace una revisión a base de escoger vehículos al azar para que traten de frenar nada más a los autos sospechosos, pero no detenerlos a todos para no provocar la pérdida de tiempo que ocurre desde hace años en el puesto de revisión ubicado frente a La Tinaja. Ahora, si entre los que pasan va alguno sospechoso, alcanzarlo o marcarle el alto y revisarlo, es que en la realidad no todo mundo es delincuente y por eso no debe obligárseles a perder el tiempo…..AVISO.- No pocos coinciden que el informe (¿) de José Ramón Enriquez del sábado pasado es nada más el arranque, pues ante la necesidad de que “todos los duranguenses se enteren de qué hizo el senador…”, hará informes regionales, municipales y muy probablemente en distintas colonias de dichos municipios. El chiste es que el cúmulo de obras y actividades del ex alcalde sea conocido por todos a la hora de votar. Así andan las cosas en torno al 2022, que se acerca cada vez más a la hora de las definiciones, puesto que acorde con la regla, los partidos o alianzas deben tener sus abanderados antes de que termine el mes de noviembre….. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquie hora del día o de la noche.

Muchas gracias

