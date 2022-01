+ Finalmente hay 3 aspirantes a la gubernatura

+ Marina, Paty y Esteban son los suspirantes

+ Hasta corrieron 3 panistas a felicitar a Esteban

+ Marina, condicionada a queja de José Ramón

+ Chale, Enríquez es un arribista, dice Rosales

“Tiemblan de miedo los morenistas ante la gran fuerza de la alianza Va por Durango…”

Arturo Yáñez

¡Las cartas están echadas..!!! Están listos los candidatos, Marina Vitela, Paty Flores y Esteban Villegas son la propuesta de los partidos. El resto queda en manos de los electores que el 6 de junio definirán quién será nuestro próximo gobernador…..ARRANCAN.- Anoche, la Alianza Va por Durango decidió irse con Esteban como su abanderado. Villegas encabezó siempre las tendencias, veremos cómo se comporta en la elección, porque de ahí dependerá el triunfo o la derrota. Será su habilidad o la de Marina y Patricia lo que sobresalga y catapulte a la victoria a cualquiera de los tres…..OFERTAS.- Serán las propuestas, los proyectos, las ofertas de campaña y su forma de venderlos para convencer al elector lo que defina al próximo gobernador de Durango. También, algo bien importante será lo que hagan o dejen de hacer los aspirantes a partir de la fecha, si alguno se equivoca perderá en las tendencias y quizá la elección. Por eso, los clásicos aconsejan un retiro total de los prospectos para desintoxicar al ciudadano de tanto episodio desagradable y reaparecer hasta el arranque de campaña. Sobra decir que a partir de la presente los reflectores y las cámaras estarán siguiendo los pasos de los aspirantes para destacar o poner bajo relieve lo que hagan o dejen de hacer, y lo que acierten será a favor, pero lo que fallen, o se equivoquen, serán puntos en contra, como una bola de nieve rodando hacia abajo. Los contras se encargarán de magnificarlo y habrá de pasar factura el día de las votaciones…..ÓRALE.- Seguramente sabrán quiénes del PAN fueron los primeros en correr a felicitar a Esteban, ¿no? Aquí estamos para revelárselos: En primer lugar el alcalde Jorge Salum del Palacio, en segundo Gina Campuzano y, en tercero, José Antonio Ochoa Rodríguez. Es decir, muerto el rey, viva el rey. Hoy, ninguno de los tres recuerda el juramento de amistad, cariño y fidelidad que le hicieron apenas hace unos días a Héctor Flores, a quien le echaron más confeti que a la quinceañera. Así es la vida, mi hermano, si eres, vales, y si no eres, no vales nada. A un ladito, a ver, atrás de la línea por favor que estoy trabajando. Es así la política de ingrata, aunque luego da revanchas como el caso del propio Esteban Villegas, quien hace seis años se engulló solito el abandono que súbitamente hicieron de él el montón de gente que también le había jurado amor eterno días antes de las votaciones. Hoy, Esteban tiene la oportunidad de recuperarse de aquel sonoro revés. Ojalá y lo haga sacudiéndose malos recuerdos, sed de venganza, esperanza de cobrársela a los que confirmado el resultado le voltearon la espalda de horrible manera, aunque no la tiene nada fácil el de San Juan del Río, luchará virtualmente contra la figura presidencial personalizada en Durango por Marina Vitela, aun cuando AMLO no irá en la boleta, de momento, quien incluso ahora está sujeta a la voluntad del Tribunal Federal Electoral, dado que ayer los abogados de José Ramón Enríquez interpusieron dos quejas ante la Sala Superior del TRIFE, cuyos componentes tendrán que emitir un veredicto a más tardar el 22 de febrero. O séase, mientras no resuelva nada el tribunal Marina padecerá seguidillas, toda vez que en el fondo de las cosas Joserra pide el auxilio de la justicia federal electoral en virtud de que le han violado sus derechos de forma por de más evidente. Ya les hemos platicado que los abogados se fueron por el lado de las declaraciones hasta en cuatro ocasiones del presidente del CEN de Morena, Mario Delgado, quien aseguró a los cuatro vientos y se escuchó en todo el país, que el más conocido, el más aceptado y el más querido para la candidatura fue José Ramón, según las tres encuestas realizadas por encargo de Morena, de modo que la defensa de Enríquez se agarró de las palabras de Delgado para exigir justicia. Total que antes del 22 de mes entrante deberán tener una conclusión en la materia y entonces se sabrá si, efectivamente, el senador tiene la razón y se mete a la disputa de las medallas. Es que, algunos de sus cercanos, siguen apostando doble contra sencillo a que JREH aparecerá en la boleta por una u otra razón. Somos escépticos, no les creemos, pero sí entendemos que en parte hay justificación en las quejas ante el TRIFE, y no sabemos si la Sala Superior con sede en Guadalajara le da la razón y lo aleja de la pelea. Vamos, en este momento no hay nada, pero en febrero, quién sabe. No hay que perder de vista el caso que tiene de cabeza a la morena dirigencia por, maldita la hora en que lo aceptaron como miembro del partido. Si sabían cómo es Enríquez, nunca lo hubiesen aceptado. O si no sabían, por qué no preguntaron, pero desde luego que sabían Marina y Gonzalo. Hoy, Hugo Rosales Badillo se alzó como el abogado de Morena, pues asegura que la dirigencia nunca lo aceptó, pero Enríquez afirma tener el documento que lo acredita como militante morenista y con él se presentó ante el tribunal, de modo que lo más seguro es que quién sabe. El caso es que, a Joserra, gústeles que no, se le sigue moviendo una patita. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp