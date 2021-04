“Chicotito”

+ Maquileros culpan a gobierno de sus problemas

+ Bloquean todos los accesos a oficinas públicas

+ Arman caos vial en distintos puntos de la capital

+ Ministro Zaldívar finge demencia, nada de “muertito”

+ Otro récord hoy de contagios de coronavirus en India

“El ministro Arturo Zaldívar se promovió como abogado

de la 4T desde 2018 y claro que sabía del “regalazo” y las

agresiones al Poder Judicial, pero ni se ha enterado…”

Jesús Silva Herzog-Marquez

No supimos cuándo ni cómo, pero los transportistas maquileros de pronto lograron enderezar su molestia con las maquilas contra el Gobierno del Estado, haciéndolo responsable de su movimiento…..ACCIÓN.- Hace días vienen hostigando a la administración estatal con paros y bloqueos en los que han usado sus armatostes para causar mayor daño y quizá para conseguir que volteen a verlos. Esta mañana colocaron sus autobuses precisamente a las entradas del Centro de Convenciones Bicentenario y otras dependencias impidiendo la entrada y salida de vehículos y de personal. O sea, no entendemos…..RAZONES.- Explican los responsables del transporte maquilero que de pronto otros autobuses empezaron a prestar el servicio de traslado de trabajadores aun cuando ellos tienen o tenían contrato. Esto es, que se trata de un problema entre particulares en el que no puede ni debe intervenir la administración estatal, pero ya la metieron al baile…..CALMA.- Y lo más lamentable, que a pesar de que el gobierno estatal no tiene vela en ese entierro, nadie se ha molestado. Hasta la hora de redactar la presente los autobuses seguían obstruyendo los accesos a las oficinas y no había poder humano que convenciera a los conductores a retirarlos para iniciar pláticas. Pláticas que por cierto se están dando en distintas oficinas estatales, pero…sin llegar a un acuerdo, toda vez que los acuerdos corren por cuenta de las maquilas y no de la administración estatal. El caso es que los bloqueos no nada más afectaron las oficinas estatales, contaminaron la vialidad de distintos rumbos de la capital, precisamente lo que se pretendía, armar el caos en el tránsito citadino, como si usted o yo fuésemos culpables de los desajustes entre transportistas y maquileros…..RECORD.- Está científicamente comprobado que los “abrazos y no balazos” dispuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para perseguir a los malos no funcionan. Ayer domingo se registraron 115 homicidios dolosos en todo el país, la cifra más alta de hechos sangrientos de los últimos 10 meses, señal de que los abrazos no sirven y que la pacificación del país quizá requiere de algo más. No sabemos qué, pero obligan algo distinto…..ORDEN.- El escritor Jesús Silva Herzog Márquez subraya este día en su aportación a REFORMA que el ministro Arturo Zaldívar no precisamente está pensando renunciar al “regalazo” de dos años en la presidencia de la Suprema Corte que, por el contrario, es algo que estaba buscando desesperadamente. El presidente del Poder Judicial, Zaldívar, desde 2018 se estuvo ofreciendo públicamente como el abogado de la 4T y justo es lo que pretendía, el “regalazo”, de modo que nuestra idea de que renunciaría al gran obsequio quizá se trate de una gran equivocación. Es más, la agresión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio desde el momento en que la Cámara de Senadores emitió su minuta por la que se acordó el “regalazo”. El primer ofendido debió ser Zaldívar y ni se dio por aludido, pues cómo si justo es lo que esperaba. El mundo, sin embargo, se le está viniendo encima no nada más al presidente López Obrador, sino al mismo Zaldívar, que está nadando de muertito, ahí como que no acepta la “ofensa”, pero se deja querer y ni se ha dado por ofendido por la persecución instigada por el jefe de la nación contra jueces que, para los expertos, están defendiendo a la nación frente a la tentación totalitaria de AMLO. Zaldívar debía defenderlos con uñas y dientes y ni se ha dado por enterado…..CACHONDOS.- Los cachondos de Morena siguen pidiendo “voto masivo para preservar el control de la cámara…”, visto que están por echar a los rateros de siempre que quieren quedarse de nuevo con las becas y pensiones de los adultos mayores. Félix Salgado, David Monreal y Benjamín Huerta han unido esfuerzos para salir a pedir el voto de los mexicanos a favor de la 4T y las vacunas contra el coronavirus. El pequeño, pequeñísimo problema es que los tres mosqueteros de la cuarta transformación ya fueron quemados en leña verde y de esa no se salvan ni yendo a bailar a Chalma. Están juzgados y sentenciados, para que se les quite precisamente lo cachondo que les llegó nada más y nada menos que en primavera. Se desataron en el peor momento, cuando estaban en la mira de todos y, ahora, ni cómo defenderlos…..ALARMA.- La India reporta que este lunes alcanzó poco más de los 250 mil contagiados y que el país se está quedando sin oxigeno para los enfermos, algo por sí solo catastrófico, puesto que muchos quizá mueran ante los ojos de los médicos que no podrán hacer nada. La circunstancia ha alertado a la comunidad internacional que está uniendo esfuerzos para ayudar a la nación más poblada del mundo (1,400 millones de habitantes) a fin de que pronto supere la amarga realidad, no obstante que India está produciendo millones y millones de vacunas con las cuales se está haciendo frente a la pandemia por coronavirus. En síntesis: La emergencia mundial no ha terminado, es menester mantener los protocolos de protección y seguridad aun estando vacunados, puesto que las variantes del covid 19 han aparecido con mayor poder de infección, tanto que hay muchos muertos a pesar de que ya fueron vacunados en su doble dosis en el mundo…..LEYES.- Encabrita a muchos la construcción a un costado del mirador de Los Remedios, pero…pues no hay mucho qué hacer para impedirlo. Está documentada la propiedad, no hay recurso valedero, excepto aclarar cómo se hizo la autorización de los trabajos, pues se sospecha que hay “gato encerrado” y que para sacar el salvoconducto medió algo de billetes que pues no caen mal en estos tiempos de pandemia. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias