“Chicotito”

+ La enfermedad terminal de nuestro deporte

+ No es prioritario de Ana Karen, la verdad

+ Es un defecto de toda la vida en Durango

+ ¿Y los millones que “gastan” en los informes?

+ Estamos, eso sí, en pleno “Año de Hidalgo”

“El Año de Hidalgo se caracteriza por mandar: Tizne a su mare el que deje algo…”

Anónimo

Si algo le sirve de consuelo le diremos a Karen Ávila que la “enfermedad” que padece el deporte en Durango es la misma que ha afectado la salud del deporte más sincero que puede haber, el amateur, donde se compite con el alma y el corazón…..BILLETES.- Comentamos el sábado pasado que la CONADE nacional mandó los recursos para que nuestros atletas seleccionados fueran a buscar la calificación a la olimpiada nacional, y que como no se ayudó a los jugadores, alguien se los robó…..ÉPALE.- Inicialmente, la directora del Instituto Estatal del Deporte pidió una entrevista para aclarar la situación. Fijamos las 18:00 horas de ayer para escucharla y, cuando menos acordamos, avisó que no iría, que mejor mandaría una carta aclaratoria. Hoy, a la hora de redactar la presente, ni carta ni nada, de modo que lo dicho, dicho se queda…..BRÚJULA.- Ávila Ceniceros, sin embargo, no está tranquila y quiere aclarar quién y dónde aseguró que la CONADE envió los dineros para costear los viajes y competiciones, porque hasta este momento no ha recibido un peso. Eso dice, aunque por secreto profesional estamos impedidos para revelar nuestra fuente. Si está segura de que nunca llegó ese recurso, eso es lo que hay que aclarar, porque el nacional sostiene que sí lo mandó en tiempo y forma, y de haber ocurrido, alguien se lo quedó en el camino…..ÓRALE.- También como consuelo para Karen, y para que no busque más “informantes”, podemos decirle que nosotros, personalmente, hemos vivido las lástimas y vergüenzas que andan dando nuestros atletas en las competiciones. Una vez, en un nacional de basquetbol en Chihuahua pudimos comprobar que uno de los muchachos seleccionados de Durango fue mandado por sus padres sin un quinto en la bolsa y la mayor parte del torneo se la llevó caminando tres o cuatro kilómetros porque no había otra forma de desplazarse del hotel al gimnasio. Nosotros le salvamos los dos últimos días de juegos, pero para entonces el jovencito ya se había engullido quizá cientos de kilómetros. Eso, puedo afirmarlo, no sucedió en los tiempos de Ana Karen, para qué es más que la verdad, no habría por qué cargárselo a ella, pero…a lo que voy es que siempre han sucedido esas tragedias. Y todavía más antes, no olvidarlo, alguien se clavaba el billete y conseguía por ahí unos uniformes “patito” de múltiples tallas, de modo que los jovencitos se llevaban la sorpresa a la hora de meterse el jersey talla 44 para un muchacho de 32. Y bueno, al final eso no era lo peor, sino que lo más gacho que a nosotros nos avergüenza y que debe avergonzar a nuestras autoridades, es que no pocos boxeadores han subido al ring a competir con pantalón largo y camiseta o playera, pues a nuestros diligentes promotores deportivos “nunca les llegó el dinero para los uniformes”…..GRILLA.- Ah, pero qué me cuentan de los informes gubernamentales donde avientan millones para el box, millones para el beisbol y millones para el basquetbol, cuando en realidad no le meten nada. Se lo roban los encargados. En la mayoría de los casos son los padres de familia que no quieren que sus hijos vayan a dar lástimas y vergüenzas como suele suceder con las representaciones de Durango y terminan juntándose para los uniformes, hospedaje, alimentos y traslados. Está claro que en la mayoría de los casos en Durango destacan los que tienen más apoyo de sus padres, y los que pueden entregarse a los entrenamientos, pero de ahí en más, ni esperanzas. Antes, se decía, los mejores atletas recibían no solo uniformes, sino zapatos de marca, ropa también cotizada, pero quién sabe dónde estaría el diablo, porque de un tiempo a acá, particularmente los últimos sesenta años, que es lo que hemos estado cerca del deporte, el que quiere azul celeste, que le cueste. Y los muchachos, unos cuantos, claro, que andan destacando o que están por destacar en las grandes competiciones, es porque la sufrieron o, como dicen, “la perrearon” para llegar a donde están. Ah, pero tratándose de fotografías, ni qué decir. Ahí no falta nadie, todos se cuelgan a las medallas y los trofeos que los muchachos ganaron con el puro sudor de su frente y el esfuerzo de sus padres. Esa es la verdad…..HIJECES.- Este año, durante el 52 Torneo de Campeones de “Año Nuevo” del Club Maderera, que es el mejor evento deportivo amateur del año en Durango, Ana Karen, antes que agradecer al Club Maderera ayudarle con la carga deportiva y sin pedirle un quinto, al final era la más empeñada en perjudicar el torneo por obedecer a un loquito que anda suelto diciendo que el torneo es de él, cuando es un soberano vividor que siempre ha negociado con el balompié. La Maderera le dio oportunidad de ayudar en la organización los últimos cinco años y, de pronto, o de la nada, se le metió lo loco y asegura que es el dueño del torneo, cuando el torneo no tiene dueños, es del Club Deportivo Maderera, y Ana Karen… inconcebible, se prestó para echar a perder el certamen, aunque al final se quedó con sus ganas, porque el evento fue un rotundo éxito. ¿Vamos bien, o nos regresamos? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp