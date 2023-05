+ Unos 500 millones a Canatlán y Nuevo Ideal

“Sin duda, el de las enfermeras es el trabajo más importante y más pesado en la salud, pero… son las que ganan menos…”

Jorge Blanco

Sin hacer mucho ruido, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, estuvo esta mañana en Nuevo Ideal y Canatlán, instaló el Comité de Programas de apoyo a miles de neoidealenses y canatlecos que habla de una inversión de más de 500 millones de pesos…..RUIDO.- El caso es que, sin mucho escándalo, la titular de Bienestar a nivel nacional arrancó el programa que, seguramente, habrá de llevarse a los 39 municipios y que en realidad beneficie a los más necesitaos. Lo malo es que el evento fue muy en lo oscurito, pues apenas nos enteramos nosotros, pero bien pudo motivar la presencia de los alcaldes de la región para exigir a la Federación reconstruya la carretera Francisco Zarco, que está para dar lástimas a pesar de la gran cantidad de bienes y personas que viajan por ahí…..APROBADO.- La idea es que no batallen, si tienen alguna duda o situación que confunda a los beneficiados de cómo habrán de aplicarse y cómo llegarán los beneficios directamente a los necesitados. El banco del Bienestar representa muchas cosas, dado que es el Banco de México el principal interesado en ayudarlos, en no abandonarlos, especialmente porque los programas atienden exactamente a los más desprotegidos, el objetivo principal del Gobierno Federal de atender primero a los más pobres, dijo…..APLAUSOS.- Iván Ramírez Maldonado, el delegado de Bienestar en Durango, destacó la importancia de vivir en un país diferente donde los programas del Bienestar cobijan a la población y está dando resultados porque el dinero se está invirtiendo y se hace justicia social, dijo…..TABLAS.- Trasciende hoy un nuevo estudio sobre la interna de “corcholatos” y “corcholata” que aspiran a la candidatura presidencial de Morena en el que sobresale el virtual empate en que se desenvuelven Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Ella le saca algunos puntos de distancia al canciller, aunque en el informe se habla de cinco tantos, perfectamente alcanzables y rebasables. Sorprende que Adán Augusto apenas califica con 6 unidades y Ricardo Monreal con 5, de modo que uno y otro están fuera de la pelea en este momento. No está decidido, cierto, pero cada vez la cuesta es mucho más pronunciada para el tabasqueño Adán Augusto y para el zacatecano Monreal, aun cuando Ricardo parecería resuelto en la candidatura a la Ciudad de México. El chiste sería saber qué va a pasar con “el otro López”, pues con seis puntitos no llega a las medallas…..BILLETES.- Sí, el Gobierno Federal bien pudiese tener uno o dos bancos (ya tiene el del Bienestar) pero no tiene la experiencia ni la capacidad para manejar ese tipo de negocios. Se trata de algo en realidad complicado que no cualquiera puede atender. Esa es la adversidad que tuviese enfrente la federación, por lo que quedaría condenada a un nuevo fracaso que no debe suceder más en México. Aparte de que la regla no permite al gobierno ofrecer bienes o servicios por aquello del monopolio, de modo que aunque quisiera el presidente López Obrador no debe tener banco. ¡Imagínenselo…!…..ÉPALE.- Los policías estatales lo menos que deben saber es aquello de la autonomía universitaria en la que un representante de la ley no puede poner sus pies en ninguna escuela, anden o no anden armados los estudiantes. El arma no es justificante para haber hecho acto de presencia en terrenos universitarios, como puede verse en los videos. Sorprende, eso sí, la “eficiencia” de la estatal en atender “una denuncia” de otros estudiantes, pues rápido lo identificaron y rápido trataron de echarle el guante, solo que…los mismos estudiantes rescataron al armado aquel y los uniformados se quedaron con sus ganas. Faltó pericia a los policías, puesto que lo tenían, era suyo, pero lo dejaron ir…..BILLETES.- No obstante que la minería es de las actividades más productivas en distintas zonas de México, y de Durango, hay varios problemas en el interior, pues la mina de San Juan del Río sigue emproblemada, igual que el Cerro del Mercado, y hoy se sumó la mina de San Rafael, en el municipio de Guanaceví, pues los trabajadores están molestos por el impago de las utilidades del último año de trabajo y la empresa trata de arreglarlo con un bono, muy alejado de lo que debieran percibir los trabajadores…..EMPATÍA.- Saben los constructores de Durango que los tiempos por que cruzan no son los mejores, que muchos de ellos quedaron arruinados por las engañifas del pasado gobierno, que le metieron dinero bueno al malo y al final les hicieron así con un cuerno, que los dejaron embarcados con crédito y medio que ilusamente tomaron para quedar bien con la administración y que al final de nada sirvió. Pensamos que la misma CMIC y no menos diputados o legisladores algo debían hacer por todos esos constructores venidos a menos. Tratar de ayudarles en lo que sea posible, incluso asignándoles algo de obra, pero el problema debe analizarse desde otra perspectiva, desde las penurias insalvables en que se encuentran, y todo por un gobierno arbitrario e insensible. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

