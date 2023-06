+ Otro gran fraude en SEGALMEX por 1,700 millones

+ El gran atraco a la oficina rebasa los 80 mil millones

+ Un duranguense entre los señalados por la FGR

+ Prianerredistas escogerán “gallo” antes que Morena

+ AMLO dice saber quién será el “gallo” opositor

“Tras la goleada de 4-0 a Honduras México queda listo para ir por el campeonato del próximo torneo mundial…”

Televisos y Televisas

Halla la Fiscalía General de la República un nuevo fraude en SEGALMEX por más de 1,700 millones de pesos, por lo que hay ocho detenidos y esperan la captura de varios más. Así, la bolsa del gran fraude asciende a más de 80 mil millones de pesos…..RATERÍAS.- Seguridad Alimentaria Mexicana es una dependencia creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar la autosuficiencia alimentaria que, por lo visto, ha servido nada más para más y más robaderas…..HAMPONES.- Hallan los investigadores de Fiscalía que SEGALMEX entregó leche bronca a varias empresas para devolverla en polvo o en crema, y no nada más no entregó ni el polvo ni la crema, además cargó con el dinero que se había pagado para el proceso del lácteo…..POLVOS.- La representación social o Fiscalía dio a conocer una serie de nombres de personas participantes en el gran asalto, entre las que sobresale el del lagunero Carlos Ernesto Herrera Reza, sobrino de la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, quien ya habló en el pasado del caso y sugirió que sea el propio Herrera Reza el que explique cómo y cuándo fue su participación en el sonado tema, y en dado caso que sea la autoridad la que determine si hay alguna responsabilidad para que se proceda en consecuencia…..RUIDO.- Está subiendo de tono el ruido respecto de la porquería de súper carretera a Mazatlán, en la que han aumentado de forma sorprendente los asaltos, robos de autos y hasta de motocicletas. Uno de nuestros reporteros se aventuró ayer a viajar al puerto y encontró un par de patrullas federales, pero apostadas y bien ubicadas a las sombras de las casetas de cobro pero, el camino, que se lo lleve el carajo, no obstante que se trata de una de las principales vías de traslado de Durango a Mazatlán y que eso, los viajeros, de una o de otra manera le deja beneficios diversos a la entidad. El problema es que -dice nuestro reportero y lo demuestra con fotos- los servicios sanitarios están clausurados por falta de limpieza o por falta de agua en todo el trayecto, pero como no hay de otra, pues a “hacer a la orillita, de aguilita, y a la antigüita”, allá en despoblado, donde se expone cualquiera a otro inconveniente. El absurdo en plenitud respecto de la “autopista” más cara de México, pues no hay vigilancia de ningún tipo, los 64 túneles están más oscuros que la Coca Cola y luego no sabe uno si ya se volvieron a robar las alcantarillas de puentes y túneles, dado que ese leve problema ha sido causa de muchos de los percances fatales registrados en el camino de cuota, y siempre va uno con el Jesús en la boca…..APROBADO.- Aclarado está que “los niños” apedreadores, los que mataron a un policía a mitad de la semana pasada, son unos chiquitos de 18 o 20 años y que son parte de una buena organización que trae en peso a los vecinos del rumbo, que no nada más tiran a las patrullas, sino al vehículo que se encuentran y a las ventanas de los vecinos que les caen más gordos. A propósito, ¿sabrán esos “niños” que el policía que mataron era un vecino del rumbo, casi vecino de ellos, pues vivía en las inmediaciones de la Presa del Hielo, contigua de las colonias López Portillo y Luz y Esperanza? Ironías de la vida, pero en un momento dado era hasta su conocido, ¿o fue por eso el riscazo?…..ÓRALE.- La alianza Va por México se ha propuesto atravesarse al corcholatero y, de entrada, ha definido nominar a su candidato presidencial uno o dos días antes que el Movimiento de Regeneración Nacional. O sea que, como decíamos, el “prianerd” ya está metiendo las manos para evitar que le sigan pegando en la cara, pues esos golpes por lo general son los que más perjudican al contrario. Esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que ya sabe quién será el candidato que enfrentará al corcholatero, aunque no dijo nombres, pero aseguró tener sus generales. A ver si los contreras no le salen con una desagradable sorpresa…..NOMBRES.- Y si de pronosticar nombres se trata, nosotros pudiésemos adelantar dos de los que habrán de llegar a la final en la contienda morenista, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. En este momento son los “tapados”, algunos creen que acorde a lo que pase en la interna Ebrard puede despegarse de Claudia, dado que están en un virtual empate, pero la lista, aunque la hayan ampliado a seis o siete, se reducirá pronto a dos…..POBREZAS.- Se cumple la vieja cábala aquella de que nada más el amor y el dinero no se pueden ocultar. Es que corcholatos y corcholatas están tirando la casa por la ventana, como dijo Ricardo Monreal: Nada más es cuestión de contar los anuncios espectaculares, esos enormes que nos topamos por donde quiera que vamos. Es un dineral grande el que están invirtiendo los corcholatos que, ni para qué preguntar de dónde salió …..NIVELES.- Las diferencias entre el futbol de México y Honduras son como la distancia que hay de la tierra a la luna. Ayer los ratoncitos vapulearon 4-0 a Honduras y hoy todo mundo amanece de buen humor, imbuido en las vaciladas de los televisos, que de pronto empezaron a ver a México peleando la final del próximo mundial y pidieron a los demás que así lo veamos, pues ahora con Jaime Lozano las cosas serán absolutamente diferentes. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquiera hora del día o de la noche.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más





WhatsApp