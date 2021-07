“Chicotito”

+ La Guadaña dice que el PRI llevará mano en candidatura

+ Habrá coalición, pero bajo esa premisa para el tricolor

+ Unos creen que el PRI se salvó de perder el registro

+ Yáñez dice que su partido salvó tanto al PAN como al PRD

+ Joserra ya está en campaña sin ninguna autorización

“Nada más venciendo a Japón el equipo olímpico de México habrá de enfrentarse a cualquiera para ir por las medallas en futbol…”

Jilgueros televisos

Arturo “La Guadaña” Yáñez tiene una conclusión distinta respecto a los resultados de la última elección. Cree y dice que el PRI salvó al PAN y PRD de la extinción, cuando la realidad, para los más, es exactamente al contrario…..SALVACIÓN.- Si no hubiese llegado la alianza, con el PAN sobre todo, ahora el PRI estaría lamentando su desaparición. No habría salvado el registro. Por suerte hubo voto porque si fuera el sanjuanero .sútil y voto de castigo que obró a favor del tri porque fue el primer logotipo que encontró el votante en la boleta para sufragar el primer domingo de junio pasado…..ASEGUNES.- Yáñez dice que el PRI pasó a ser la primera fuerza en la coalición y que por tal merece llevar mano en la candidatura al Gobierno del Estado, y que esa será la prioridad en la preservación de la alianza. O sea, si no va quien proponga el tri, no habrá acuerdos, ¿o cómo? Ojalá que no lleguen a esos extremos, porque entonces sí que habrán de lamentarlo. El PRI, sin el PAN, no será nada ni en la próxima ni en las siguientes elecciones. Y eso no lo dispuso el que escribe, sino los electores, los ciudadanos, los que votan…..ÉPALE.- La Guadaña tiene que ser humilde en la victoria, como se debe ser sensato en la derrota. Tomar lo que le corresponda, sí, pero no exagerar ni querer imponer alguna chifladura o capricho a los otros, porque entonces se mandará al traste cualquier buena intención de coincidencia hacia la sucesión del doctor José Rosas Aispuro Torres…..OPCIONES.- No pocos creen que el PRI debe reagruparse primero, que tiene que reestructurarse para asimilar del todo el regreso a la victoria, porque no me negarán que les cayó del cielo. Tiene que sentarse a la mesa con quienes sea necesario para convencer que su “gallo” es el mejor ante la sociedad, y no que Yáñez desde ahora esté amenazando que tendrá que ser su prospecto el que lleve la voz cantante o de lo contrario no habrá coalición. Está arrancando con imposición las “negociaciones” y eso no creemos que se lo acepte ni el PAN ni nadie…..NOMBRES.- Repetimos, La Guadaña quiere imponer a su “gallo”, que de bien a bien no se sabe quién será, si Esteban Villegas o algún otro prospecto que no aparece en ninguna encuesta y que no “pinta” para ninguna candidatura. O sea que, más opaca la propuesta del aspirante a la dirección estatal del PRI, porque si fuera el sanjuanero quizá tendría razón, pero eso está por verse, dado que los hay que aseguran que a pesar de las buenas calificaciones que tiene Villegas, para algunos trinchones no es suficiente como para volver a confiarle la candidatura priista…..ORDEN.- Nadie en Morena ha dado la voz de arranque en busca de la candidatura al gobierno estatal, pero José Ramón Enríquez está recorriendo la entidad de manera desesperada, “entregando obras” por todas partes y hasta vehículos nuevos que lo han metido en una dinámica que no ha sido autorizada al interior del partido de Andrés Manuel López Obrador. La candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional se habrá de aclarar en una encuesta ex profeso, como se ha hecho en otras entidades para saber quién es el mejor, sin simulación y sin exageración. El abanderado de Morena, sea quien sea, tendrá que ser el mejor en su momento y no por mucho madrugar amanecerá más temprano. Ayer, Enríquez estuvo en los terrenos donde se proyecta levantar una cementera en el municipio de Cuencamé, con materia prima inagotable en la que un consorcio chino había invertido más de 1,500 millones de dólares y hubo de interrumpir el plan por problemas de índole técnicos que se interponen en el negocio. Esto es, que los chinos no son ningunos maneados para los bisnes y algo vieron que ya no les gustó y prefirieron suspender el plan que seguir perdiendo. Eso dicen…..INFLACIÓN.- La semana pasada, que México venció a Francia 4-1, los comentaristas de la televisión “acomodaron” tan bien las cosas para el equipo de futbol mexicano que se atrevieron incluso a medir al conjunto verdiblanco con otros cuadros, pero ya en una etapa avanzada, casi casi a las puertas de la final, al fin exagerados nuestros comentaristas. Entonces, el domingo pasado se toparon con su “coco”, el equipo de Japón, que les metió un baile inmisericorde que de sopetón regresó a todo mundo a la realidad, cuando los más pensaron que México le daría un paseo al conjunto anfitrión. El conjunto azteca se mantiene con su victoria sobre Francia, pero hasta ahí. Tiene que vencer a Sudáfrica para pensar en una calificación que de bien a bien se antoja tan distante como los miles de kilómetros que nos separan de la sede olímpica…..ÁJALE.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que en agosto se regresa a las clases presenciales en todo el país, “llueva, truene o relampaguee…”. O sea, habrá clases gústenos que no, queramos o no, aunque se exponga a los estudiantes a contraer el coronavirus. Faltaría saber qué opinan los maestros, que son los primeros en oponerse a la reanudación de las actividades educativas por los evidentes e inevitables riesgos precisamente debido a la falta de vacunación en México. Esto es, esperemos a ver qué dicen los mentores que, para muchos, son los que al final decidirán si hay o no clases. Así es. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

