+ AMLO inaugura la “Encuestitis electoral 2024”

+ No podrá la oposición con su corcholatero, dijo

+ Asegura que Morena tiene 70% de intenciones

+ Xóchitl Gálvez, dice El Financiero, sigue subiendo

+ López Dóriga culpa a AMLO si les pasa algo

“Es real lo de los extraterrestes o por qué se presta el Congreso de los Estados Unidos a algo tan serio…”

Juan Pueblo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida a la Encuestitis 2024 al apuntalar a sus corcholatas y descalificar estudios previos realizados por distintas casas de mercadeo, como la de El Financiero…..ALTO.- Ayer dijo que las encuestas que están “inflando” a Xóchitl Gálvez están cuchareadas y que no valen, pero hoy fue más allá en su Mañanera al dar a conocer diversos estudios en los que se aclara que Morena y sus satélites van arriba de las tendencias del voto casi por 70 puntos. O sea, imposibles de alcanzar…..ÓRALE.- El Financiero, quien la semana pasada publicara su estudio en el que sostuvo que Xóchitl le saca hasta 12 puntos al corcholatero, y hoy, el mismo diario sostiene que la senadora panista sigue subiendo de manera sorprendente…..JALONEOS.- Antes, se dio un topeteo de altura entre AMLO y periodistas de la talla de Joaquín López Dóriga a los que culpó de la campaña de desprestigio que se está desplegando en el país. Aparte, corrió el rumor de que por intereses del Frente Amplio por México alguien estaría pensando en eliminar a Gálvez en una acción tipo Luis Donaldo Colosio, y tanto Xóchitl como López Dóriga responsabilizaron a López Obrador de lo que llegue a pasarles. El tema está en todo lo alto, con dimes y diretes de ambos lados en los que los morenos aseguran que el principal interesado en que no le pase nada a Xóchitl es precisamente el jefe de la nación. Y pidió, aunque por ahí medio tibio, que la respetaran, y que no le vayan a hacer nada, no obstante que desde hace días desató la jauría en su contra y alcanzó su punto álgido cuando acusó a la senadora blanquiazul de todos los males de México. Tanto la estuvo atacando que antes de que alguien se percatara el propio mandatario la colocó en el primer lugar de las preferencias electorales, muy por encima de sus corcholatas que, ya en serio, no aparecen…..NUMERITOS.- La encuestadora Enkol, que no tenemos el gusto, publicó ayer por la tarde que Xóchitl va arriba de todos los suspirantes en el Frente Amplio por México. Suma 28 unidades, por 23 de Miguel Mancera; 22 de Beatriz Paredes; 9 de Santiago Creel, 5 de Miguel de la Madrid y un puntito de Silvano Aureoles. Sin olvidar el careo que hizo El Financiero, en donde la mejor posicionada es Claudia Sheinbaum con el 44% de las intenciones, por 34% de Xóchitl; 10% de Marcelo Ebrard un ligero punto arriba de Claudia, 45 por 44. En ese informe también se dijo que Adán Augusto califica con 38%, que es cuatro puntos más arriba que Gálvez, mientras que en otro hipotético escenario las mediciones mandaron a Xóchitl por encima de todos, 5 puntos de Adán Augusto, 11 de Claudia Sheinbaum y 12 de Marcelo Ebrard y algunos 7% de Ricardo Monreal y 5% de Gerardo Fernández Noroña. Total que, como decimos al principio, el señor presidente López Obrador puso en marcha la Encuestitis 2024. Seguirán apareciendo otros números, tan sacados de la chistera que sorprenderán a medio mundo y nadie creerá en ellos, luego vendrán las descalificaciones de los contrarios y…así no le llevaremos hasta las votaciones de junio próximo. Veremos quién resiste el golpeteo y quién logra salir con vida de esta que será una verdadera barahúnda en la que se darán con todo. Es muy temprano para las encuestas, pero…el señor presidente ya puso en marcha la competencia. Vamos a entrarle, sin sorprendernos porque veremos toda suerte de porquerías, de piquetes a los ojos, de patadas a las espinillas, etc., porque así se estila en política. Las cosas apenas empiezan y se pondrán cada vez más sabrosas. Ya lo verán…..OVNIS.- Hoy, en el Congreso de los Estados Unidos, 3 militares estadounidenses en retiro dijeron bajo juramento decir verdad que: Estados Unidos está en posesión de aeronaves de origen no humano. Estados Unidos ha recuperado y posee restos biológicos de entes no humanos. Estados Unidos ha ocultado durante décadas un programa que recupera y hace ingeniería inversa a aeronaves de origen no humano. Ha habido amenazas y consecuencias severas para algunas personas que han reportado o publicado esto y han sabido de reportes de asesinatos que han canalizado a autoridades. Algunos de los testigos incluso describieron dichas naves, negaron que fuera tecnología humana y dieron razones de sus dichos.

Los tres testigos, David Grusch, Rayan Graves y David Fravor, declararon todo esto bajo juramento e incluso dijeron que podían dar más información y detalles a los legisladores en un foro privado/confidencial. O sea que…lo más probable es que quién sabe, pero nos gustaría tener elementos para ratificar o negar la posibilidad de existencia de vida en otros mundos o en otras partes de la galaxia. Anotar que la nota viene acompañada de una fotografía de los tres militares jurando hablar con la verdad. La gráfica, sin embargo, es propiedad de la agencia Getti Images y con ellos no queremos ninguna bronca, y mucho menos una demanda que vendría a darnos la puntilla. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp