“Chicotito”

+ Escandalazo magnificado por el mismo Municipio

+ Trataron de negarlo todo a pesar de evidencias

+ Salum aclaró anoche todas las dudas existentes

+ Siguen perdiendo la guerra de los “baches”

+ Olga Sánchez Cordero se va, deja Gobernación

“Realmente no ocurrió nada, se trata de un infundio para perjudicar aspiraciones de Jorge Salum…”

Municipio de Durango

Tal vez nadie se hubiese enterado del sainete organizado por Jorge Pérez Romero, director de Servicios Públicos Municipales, de no haber sido por la absurda estrategia de salir a negar a los medios el violento incidente…..SILENCIO.- Uno o dos reporteros se habían enterado del escandalazo y ni habían subido nada a redes hasta que personal del Municipio emprendió una desesperada acción para desmentir el inocultable borlote…..ÉPALE.- Sabido es ahora que, ayer, hacia las 22:00 horas, Pérez Romero se apersonó a un domicilio en la colonia Hipódromo a cobrar algunas afrentas que carga con cierta familia. Los afectados aseguran que Jorge llegó haciendo gala de influencias y luciendo poderosas armas de uso exclusivo del Ejército, ante lo que alguien de la familia marcó al 911 pidiendo auxilio y, cosa rara, en cosa de minutos arribó una nube de agentes de la Policía Investigadora de los Delitos y todavía encontró al funcionario municipal con las armas listas para usarlas, por lo que procedieron a la detención y consignación a una agencia del ministerio público para que se proceda en consecuencia…..ALTO.- El caso es que, pasaron varios minutos, horas quizá, sin que ocurriera algo extraordinario sobre la detención, puesto que solamente uno o dos reporteros se percataron del caso y, por lo visto, no estaba en sus planes subirlo a redes, hasta que la oficina de prensa del Municipio tuvo la infausta ocurrencia de llamar a los reporteros, uno por uno, así como a directivos de los distintos medios, para negar el incidente y pedir que lo bajaran quienes ya lo habían subido, pretextando que todo era invento para perjudicar las aspiraciones de Jorge Salum del Palacio. La negación del incidente iba tan bien que aquello estaba tan silencioso que aparentaba que nunca sucedió lo que ocurrió. Sin duda, negar los hechos fue lo peor que pudo hacer la oficina, puesto que en la misma negativa esparcieron la noticia a todo mundo. En la negativa se enteraron muchos que ni idea tenían de qué sucedió. No daban crédito a los díceres hasta que empezaron a escarbarle tantito, pronto había información sobrada del lamentable incidente, y por si el primer error fue poca cosa, el de la negativa, cuando distintos empleados y funcionarios procedían a negar los hechos, alguien cometió otra barbaridad, aconsejar al alcalde que anunciara la separación del funcionario: “Jorge Salum anunció en sus redes sociales haber ordenado la separación del titular de Servicios Públicos por mientras se aclaraban los hechos…”. Esto es, que el anuncio del jefe de la comuna aclaró todo con lujo de detalles, lo que otros estaban afanosamente negando. A confesión de parte, relevo de pruebas, reza la vieja y trillada sentencia jurídica, por la que…seguramente, ya lo vieron en redes. Le llovió y le sigue lloviendo a Salum del Palacio y quizá sin deberla ni merecerla. Todo mundo lo culpó a él del desgarriate por el que cruza la infeliz administración municipal que en otras circunstancias es la base por la que el alcalde y varios de sus colaboradores se ven ya dirigiendo los destinos estatales. Y por si lo anterior no fuera cosa lamentable, este mediodía se anuncia la destitución de Pérez Romero, confirmando con ello que, efectivamente, se le pasó la mano. Se mandó anoche. Se excedió haciendo gala de influencias que quizá no da el cargo y que ahora tendrá que responder por algo que quizá no debió trascender, pero que el mismo Municipio se encargó de engrandecer en el peor momento y bajo las peores circunstancias …..AMISTADES.- No hay de qué preocuparse, dicen otros sobre los lamentables incidentes descubiertos al interior del gobierno capitalino. Se trata de “fuego amigo”, de equivocaciones “sin querer queriendo” que le están pegando en la puritita frente al proyecto 2022 que, en realidad, quién sabe qué quedará de lo que quizá alguna vez hubo, pero que la justicia se ha encargado de ir acomodando en su exacta dimensión, donde merece estar, especialmente entendiendo la afrenta de los miles y enormes “baches” existentes en la ciudad y que se multiplican día tras día sin que alguien pueda hacer algo para contenerlos. Sí, se tapan diez hoyos, pero al día siguiente amanecen cien más destapados y haciendo estragos entre los automovilistas…..ASEGUNES.- Trasciende este mediodía que Olga Sánchez Cordero deja la Secretaría de Gobernación por decisión personal. Regresa al Senado de la República dentro de algo por de más sospechosista. Una de dos, no salieron bien las cuentas con el jefe de la nación o de plano está haciendo agua la otrora poderosa nave cuatroteriana…..REGLAS.- La defensa del panista Ricardo Anaya está de plácemes por las acusaciones que le hace el Gobierno Federal o la 4T, pues le acusa de “haber votado a favor de la reforma energética…”, dizque “para entregar el petróleo mexicano a extranjeros…”, cuando, efectivamente, los diputados y senadores jamás podrán ser reconvenidos por lo que decidan, digan o hagan en las cámaras en su trabajo legislativo, según la Constitución General de la República, y en el expediente leído esta mañana a Anaya el voto emitido es “la prueba más sólida…” de la Fiscalía General de la República contra el excandidato presidencial blanquiazul. Esta mañana, en la audiencia por la que se citó a Anaya, finalmente acudió de manera virtual, pero de entrada ya “convidó” hasta a los hermanos de AMLO, Pío y Martín, de quienes pidió Ricardo: “Me presentaré si me acompañan a la audiencia…”. Los metió al escándalo cuando no tenían vela en ese entierro pero por lo pronto acabó inmiscuyéndolos por los videos aquellos donde se les ve recibiendo fajos de billetes “para la campaña…”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana aquí mismo si Dios no dice lo contrario.

