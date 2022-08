+ Alfonso Romo nunca declaró nada a Proceso

+ Es una “fake-news” que nos arrastró y gacho

+ Obras Públicas subió el “moche” al 15%

+ Y dónde quedó el amor de los pumas: Alvez

+ Más percances causados por “chofis” celularizados

“Lo bueno de ser sincero y decir las cosas en la cara es que disminuyen las sonrisas fingidas y los saludos hipócritas…”

Anónimo

La revista Proceso se deslinda de las supuestas declaraciones del empresario Alfonso Romo Garza. Ni el medio nacional le hizo alguna entrevista y el exfuncionario nunca declaró nada a ningún reportero…..FAKE NEWS.- Es una noticia falsa que alguien trató de adjudicar al semanario Proceso y nosotros, que publicamos parte de esas supuestas declaraciones, tenemos que admitir que nos equivocamos. Y nada pasa si lo reconocemos públicamente…..INFANTES.- Pecamos de inocentes al divulgar un extracto de las supuestas declaraciones, dado que en la apariencia Proceso lo incluyó en su primera plana y eso, que sepamos, nunca lo hace. Anuncia en primera plana sus contenidos interiores, pero jamás ha publicado toda la nota importante en primera plana, pues no cabe en una sola hoja…..BISNES.- No menos constructores locales, sin embargo, nos aseguran que la oficina de Obras Públicas del municipio se mandó hasta la cocina, pues de aquellos “moches” de 3%, de 5% o de 10% como se estiló en otros tiempos, empezó en el 10% y acabó en el arbitrario 15% con lo que a los pobres constructores los sacrificó al extremo y por lo que de plano no han podido terminar ciertas obras que se quedan para que las acabe el gobierno de José Antonio Ochoa. O sea que, honesto, honesto, lo que se llama honesto el gobierno municipal saliente, ¡pues no…!!! Aunque, lo mejor, que al saqueo capitalino le quedan tres días hábiles, o menos, como dijo Enrique Peña Nieto, en los hechos dos días y medio, pues el día último concluye este gobierno a las 10:00 horas, de modo que ya solo estarán unas 50 horas…..TÓMALA.- Dany Alvez, la estrella mundial del balompié, ahora con el Pumas de la UNAM, dijo ayer, al referirse a la abucheada que le obsequiaron muchos seguidores del equipo universitario: “El día que llegué me recibieron con emociones desbordadas. Siempre creí que era amor del bueno, algo que se confirma al elevar la diestra en señal de combate antes de iniciar los partidos, ahora veo que ese amor nunca existió…”…..PATADAS.- Y como de patadas se trata, Alacranes de Durango fue a Culiacán a arrancarle un puntito a los poderosos “Dorados” de Culiacán, un grande histórico de la liga de expansión, confirmando la calidad del conjunto alacrán, pues ya suma un par de tres y varios empates que significan unidades a favor. Ahora, viene otro histórico, el “Potros de Hierro” del Atlante, que se meterá a la aduana imposible del Francisco Zarco, donde los verdiblancos intentarán extender su racha invencible que suman desde hace ya varios años. Bien por ellos, hay que seguir respaldándolos en las buenas y en las no tan buenas…..CALMA.- Los contagios por coronavirus en México y en el mundo, en su quinta fase, están a la baja. Algo positivo para todos, pues abre la posibilidad de que pronto termine esa pesadilla para la humanidad en la que han muerto muchas personas, muchas, y a todos nos ha alcanzado el maldito virus. Sin embargo, recordar a nuestros seguidores que mientras no se declare vencido el mal sigamos usando cubrebocas, gel antibacterial y lavado de manos frecuente para evitar contraer de nuevo la terrible enfermedad…..ACCIÓN.- Vimos en días pasados a una jovencita provocar costoso choque a las puertas del estadio Francisco Villa, pero…a pesar de los daños causados a su unidad y a un segundo auto, la muchacha nunca soltó el celular. ¿Qué no habrá forma de convencer a nuestros semejantes que no usen el teléfono a la hora de conducir, que no se expongan a sí mismos y que no expongan a los demás? Usar el teléfono a la hora de conducir es el peor cáncer a que se haya enfrentado la humanidad; es la principal causa de muertes en el mundo, pero ni así se logra convencer a los jóvenes que se abstengan de usar el aparato mientras manejan, y que si tienen una llamada importante, párense a la derecha, llamen o reciban la llamada y una vez terminada sigan su camino. Eso sería lo lógico, tratándose de salvar y cuidar el pellejo, pero a muchos el peligro por una les entra y por otra les sale. Las autoridades viales tienen constancia de que un gran porcentaje de los accidentes que se registran a diario tienen que ver con el ir hablando por teléfono, o peor aún, mensajeando. Los erráticos conductores ni idea tienen de las desgracias que ocasionan hasta que sueltan el teléfono y entienden la magnitud de su irresponsabilidad. Bueno, ya ni siquiera por cuidar el pellejo se abstienen de hablar y conducir, pero la autoridad no termina de inventar un recurso para evitar que los manejadores se distraigan a la hora de conducir. Se trata de algo complejo, ya causante de millones de tragedias en el orbe y que obliga tomar las medidas más adecuadas para abatir los altos índices de accidentes, que hace tiempo superaron y por mucho a la ingesta de alcohol, pues ahora la distracción más fatal es la del teléfono con la que se causa daño a sí mismo y a terceros totalmente ajenos al descuido de tal o cual persona. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

