+ Este viernes sexto concierto de la Sinfónica de la UJED

+ Será en el majestuoso teatro Ricardo Castro

+ Adolfo Ramos, chelista, principal atractivo

+ Aispuro no llegará a ser ni regidor: Esteban

+ Motociclistas no se ordenan ni pagándoles

“Los motociclistas, no todos, no usan el casco ni para su protección. No les puede ni su vida….”

Anónimo

Este viernes será el sexto concierto de la Orquesta Sinfónica de la UJED que dedicará a Silvestre Revueltas con música mexicana en su mayoría y gran deleite como pocas veces a los melómanos, a los amantes de la buena música…..TIEMPO.- Arrancará puntual a las 20:00 horas en el teatro Ricardo Castro, para los que ya adquirieron sus boletos lleguen antes, para no interrumpir la velada en que sobresaldrá, seguramente, la actuación del chelista y concertista Adolfo Ramos Mendoza…..MEMORABLE.- La velada será histórica, toda vez que los miembros de la orquesta, que también cumple 40 años de fundada, darán una muestra de la perfección que han alcanzado en las distintas facetas del concierto…..DINEROS.- El acceso al Ricardo Castro será de 50 pesos, que no es casi nada para los costos de conciertos similares en otras partes del país y no se diga de México. La venta está activa desde hace varios días en taquillas del teatro y, según los últimos reportes, pudiesen agotarse desde antes de la primera llamada…..APLAUSOS.- Extrañará nuestro comentario sobre música orquestal, pero además del inocultable gusto por los buenos tragos y las buenas viandas, también nos atrae la música. Toda la música es hermosa, bella por donde se le quiera escuchar, y adorable cuando se trata de tan lindos compases en los que a veces nuestra capacidad interpretativa se ha visto sobrada donde quiera que ha sido necesario. Es más, de no haber sido periodista, gustoso sería músico el que escribe. Insistimos, este viernes a las 20:00 horas el Teatro Ricardo Castro resultará insuficiente para admirar tan prometedor concierto…..ALTO.- O sea que, atenidos a la puntual advertencia del gobernador Esteban Villegas de que no permitirá que José Aispuro sea senador, diputado y ni regidor, lo más sensato sería no insistir, que el exgobernador se disculpe y se aparte del camino. “Ya le mandé decir que se cuide y que rechace cualquier posibilidad de candidatura, porque entonces sí me va a conocer. Ofendió a los duranguenses, debe pagarlo…”, dijo Esteban…..RUIDO.- Marcelo Ebrard no conseguirá nada con su impugnación ante el Instituto Nacional Electoral. O dudamos que logre algo, porque la nominación de Claudia Sheinbaum no la hizo el voto de los morenos, ¿ustedes ya saben quién? Eso es lo que está pretextando el excanciller, el problema es que está dejando colgado de la brocha a su partido y de paso a su presidente de facto Andrés Manuel López Obrador. Veríamos entonces hasta dónde son capaces de indicarle a AMLO por dónde va la línea del Derecho…..EXACTO.- Ese es el problema que se veía desde antes de la conclusión de la supuesta elección, que quien resultara se iría echando pestes, pero Ebrard se está mandando, está encuerando los temas oscuros del Movimiento de Regeneración Nacional, y al final la pagana será Claudia Sheinbaum…..SONRISAS.- Su contraparte, Xóchitl Gálvez, parece no incomodarle la investigación concluyente de que se “fusiló” una buena parte de la tesis profesional, aunque…por lo que vemos y confirmamos con la ministra Yazmín Esquivel, todo mundo lo hace, porque a todo el que le buscan le encuentran, qué lamentable, pero a X le vale, está ya en virtual campaña que, de a poquito, sigue sumando…..ÁNIMO.- Nuestra admiración, aunque un poco pasada de tiempo, para los integrantes del Grupo Matriz Durango Tragones Anónimos, pues para tumbarse la maldición que llevaron a cuestas por muchos años, no cualquiera lo hace. Mención aparte merecen los cumpleañeros: Claudia, un año; Edith, un año; Luisa 5 años; Xóchitl, 9 años; Iván, 16 años; Lizeth, 16 años; Ángeles, 17 años; Chuy, 17 años; Mónica, 17 años; Alejandra, 17 años; Juan, 17; Lupita18; Julia 18; Lulú, 18; María Elena, 20 años; Marcela, 20 años; Luly, 21, Alba, 23; Margarita, 24; Ana E, 27 años; Lucy, 27 años; Indira, 28 años; Conchis, 28 años; Lupita Q 28 años, Mónica S, 30 años; Carmela, 40 años y Miriam, también cuarenta años. Nuestro más sincero reconocimiento, pero sobre todo nuestra felicitación por haber resistido todas las pruebas a que han sido sometidos para dejar de comer como desquiciados…..RETOS.- No obstante los constantes y repetitivos accidentes en los que se ven envueltos motociclistas, los percances siguen sucediéndose por más campañas que hacen las autoridades y aunque se les regale el casco. Unos cuantos lo usan, pero a los demás les vale un sorbete usar esa protección que es para su propia existencia, pero los hay tan intrépidos que les vale dejar la vida en una de las muchas fallas a que están expuestos. Ellos siguen haciendo “eses” al por mayor para adelantarse y colocarse a la punta para salir primero al cambio de semáforo. Alguien debía decirles que se abstengan de hacer eso, que están exponiendo su vida por nada y para nada, pero si quieren seguir haciéndolo, procuren donar a tiempo sus órganos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

