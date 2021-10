“Chicotito”

+ Importante donativo de Fundación Rincón a la Cruz Roja

+ Mucho se avanzará pero faltaría para terminarla

+ Momento de acudir a los que puedan ayudar

+ No hay futurismo en el donativo de Rincón

+ Pide Jorge Salum “pruebas” de los cochupos

“El donativo de Fundación Rincón a la Cruz Roja, más por amor a Durango que por cuestiones políticas…”

Juan Pueblo

El donativo aportado por Fundación Rincón es de tal importancia que asegura un gran avance del nuevo edificio de la Cruz Roja en Durango. Ojalá que el presidente de la empresa, Miguel Rincón Arredondo visitara más seguido su tierra…..BILLETES.- Esta mañana, Rincón Arredondo entregó a la delegación de la benemérita institución un cheque por 25 millones de pesos, disponible de inmediato a fin de que se acelere la construcción y se termine lo antes posible…..GRACIAS.- Recibió el documento el delegado de la Cruz Roja. Ing. Guillermo Pérez Gavilán y demás directivos de la institución, quien agradeció al Ing. Miguel Rincón su gesto que, queda a la espera de que otros duranguenses con posibilidades reaccionen de la misma manera y aporten lo que esté a su alcance para asegurar la culminación del moderno edificio que quedará sobre el bulevar José María Patoni, quizá el punto más céntrico de la capital y con vías de acceso rápido para los distintos puntos de la capital a fin de que los cuerpos de auxilio puedan desplazarse con una mayor rapidez hacia los puntos donde se les necesita…..REACCIONES.- Ojalá que aparecieran pronto otros ciudadanos en deuda con Durango para que aportaran lo que se requiera y poder asegurar la culminación del ambicioso proyecto…..CAMPAÑA.- La circunstancia nos marca con absoluta precisión que es hora de juntarnos y acudir a nuestros paisanos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo donde desempeñan importantes cargos para que le pongan a la charola y ayuden a la conclusión del edificio antes de lo previsto…..ASEGUNES.- No pocos ven en el gesto de Rincón Arredondo un adelanto de lo que viene, es decir, que Miguel pudiese ser candidato al gobierno del estado, no obstante que el presidente del grupo Biopappel ha dicho más de una vez que a Durango se le puede ayudar de muchas otras formas y no precisamente desde la gubernatura. Además, el negocio de Miguel está en la Ciudad de México, lo que le obliga a permanecer allá el tiempo suficiente para alcanzar los objetivos del consorcio que preside con raíces duranguenses…..PÉRDIDAS.- Biopappel perdería mucho de lo que ha avanzado si su titular, el ingeniero Miguel Rincón Arredondo, se distrae en otras cuestiones como la gubernatura de Durango. Perdería más de lo que puede ganar al frente de sus empresas. No hay ninguna posibilidad de que Rincón Arredondo busque una gubernatura, y que tendría asegurada en Morena nada más y nada menos por ser compadre de quien es…..DESPILFARRO.- Es lamentable el despilfarro de José Ramón Enríquez en un supuesto informe legislativo pero que es más bien propaganda para una hipotética campaña, aseguró ayer la presidenta estatal del PAN, Verónica Pérez. Es lo mismo que hizo cuando fue candidato a la Presidencia Municipal, con la diferencia que ahora será también en el interior del estado y en distintos puntos de la capital. Algo desproporcionado fuera de toda lógica, insiste la lideresa blanquiazul…..LECTURAS.- También tocó el tema de la presencia del gobernador José Aispuro en el acto morenista, pues para muchos fue “un mensaje” por demás claro que refleja la identificación del mandatario con el partido del presidente López Obrador, sobre lo que Verónica añadió que el jefe del ejecutivo estatal ha sido cortés con todos los partidos políticos, pero en el fondo no hay absolutamente ningún mensaje que sin embargo, algunos ven con claridad…..CÁMARA.- Todo mundo se pregunta dónde quedaron las cámaras que llevarían todos los policías preventivos para registrar cualquier movimiento durante una detención o durante alguna revisión vehícular. Pues bien, nosotros se lo adelantamos, que los verdaderos jefes de la policía preventiva nunca autorizaron la compra de esos aparatos, por tanto, como era lógico se quedaron en bodega de donde no saldrán nunca. Atentan contra intereses que no pueden ni deben tocarse. ¿Estamos?…..ORALE.- El cochupo millonario que denunció Miguel Lazalde, el líder estatal del PRD, no es el único que ha pasado por Obras Públicas Municipales. Hay varios constructores que han sido “desclavados” con billetes grandes para entregarles contratos de obra. Ayer, el jefe de la comuna, Jorge Salum, pidió “pruebas” de los “moches” que se han dado en la oficina, pero en el caso en mención, en la denuncia de Lazalde están algunos de los datos que no cree el señor presidente, pero de los demás, los perjudicados prefieren no ventanearse, pues requieren buscar más obra y, en caso de dar pelos y señales, lo menos es que no les vuelven a autorizar ni el relleno de un par de “baches”, por eso no quieren ponerle números, nombres y apellidos, pero tiene que saber el licenciado Salum que nosotros tenemos el detalle, nombres, apellidos y las cantidades “invertidas”…..APROBADO.- El huracán Rick, que amenazaba llegar a Durango, se ha quedado a medio camino. También se desforzó o desintegró al entrar a tierra. Lo mejor es que no hayamos tenido ningún efecto, pero el riesgo existió, además, a su paso por Guerrero, Michoacán y otros estados dejó una estela de daños cuantiosa, y por suerte no hubo víctimas mortales. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

