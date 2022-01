“Chicotito”

+ Autoridades se doblan ante renegados del covid

+ Hospitales están de nuevo a punto de la saturación

+ Esteban ha cumplido, es parco en los festejos

+ En la India los agarran a varejonazos a los rejegos

+ Héctor anunciará en unas horas su posición final

“Hay países donde obligan el uso de cubrebocas a cachetadas o a varejonazos…”

Juan Sin Miedo

¿Que la autoridad no puede hacer nada para obligar a la gente a que use el cubrebocas? Pues que le hagan como en la India, donde se somete a los desentendidos a punta de varejonazos…..CACHETINES.- En otros países del mundo, donde fingen demencia igual que en México y Durango, llegan los policías, en su mayoría encubiertos, y surten de soplamocos a los rijosos…..INDIFERENCIA.- Acá, a pesar de los estragos que está haciendo el Ómicron, que amenaza saturar de nuevo los hospitales (incluso ayer trascendió que es en nuestra entidad donde más personas ha contagiado esa nueva cepa) mucha gente se pasea por la calle sin el trapito…..REJEGOS.- Es que, lo del cubrebocas es, que se entienda con claridad, para proteger al que lo usa, pero más, para evitar que quien lo usa vaya a contagiar a alguien a su paso. Esto es, que en un momento dado no importaría si el portador no lo quiere usar, el problema es que si no lo usa tiene más posibilidades de contagiar a alguien. Por eso, hay que darle duro al que se siga resistiendo…..RIESGOS.- Los noticieros de Televisa pusieron ayer bajo relieve la acelerada ocupación de las camas disponibles en los hospitales de Durango y el peligro de que se saturen en el corto plazo. El caso es que, en las últimas horas, se han registrado dos y hasta tres muertes en distintos puntos de la capital de personas que, de manera coincidente, se quejaban de dificultades para respirar. Nadie ha asegurado que murieron en la calle precisamente por coronavirus, pero tampoco nadie puede decir lo contrario. En pocas palabras, el coronavirus está de nuevo haciendo estragos entre los mexicanos y está alcanzando especialmente a gente sin vacunar, aunque también ha enfermado a personas con su esquema completo de vacunación, aunque, aseguran los especialistas, las consecuencias en los vacunados son mucho más leves, como para entender la importancia del biológico, y lo inexplicable de que a pesar de su importancia todavía hay quienes desprecian la inoculación…..ESPERA.- Los especialistas creen que en la acelerada expansión del ómicron crece la esperanza de que pronto empiece a ceder la pandemia, cuando está cerca de los seis millones de personas fallecidas. Algunos confían en la inmunidad de rebaño, y que el día que nos contagie a todos o a casi todos, ese día empezaremos a ver el fin de la maldición esa…..APROBADO.- Mientras, sin embargo, la autoridad debía hacer entender a la gente de la forma que sea, cuando se niegan a protegerse, llamarlos a cuidarse y si así insisten en ignorar la recomendación, entonces queda justificado el uso de la fuerza, y que por lo menos se lleven sus cachetines los irresponsables. Por mí, está aprobado….ALTO.- Los expertos aseguran que justamente en estos días atravesamos por lo más alto de la cresta de los contagios, que el virus está por todos lados y que en cualquier parte podemos contraerlo. El consejo, aunque parezca una repetición por milésima vez, es que quien pueda no salga de su casa, que se quede mientras no tenga cosa importante qué hacer en la calle. Retomar el lavado de manos frecuente, el uso de gel antibacterial o alcohol y seguir adoptando la sana distancia en cualquier condición…..APLAUSOS.- Esteban Villegas ha cumplido con su compromiso de no escandalizar con la candidatura para no herir susceptibilidades. Ha festinado, sí, pero de forma por de más respetuosa tanto para Héctor Flores como para Mar Grecia Oliva y eso ha caído bien entre panistas que se han abierto sin problema a aceptar a Villegas y, por el contrario a lo que se suponía antes, poco a poco se van plegando al proyecto de la alianza Va por Durango, lo mejor que le podía pasar a la coalición del PRI, PAN y PRD, a quienes varios observadores y nosotros mismos nos llegamos a imaginar desmembrados de acuerdo a la advertencia de Héctor Flores. (Esta tarde ofrecerá ante medios su postura sobre la decisión favorable a Esteban). Afortunadamente no pasó nada de lo que suponía el suspirante panista y ahora con Esteban Villegas de abanderado los tres partidos preparan la que puede ser la madre de todas las batallas contra Marina Vitela por una parte y contra Patricia Flores por la otra, cuyos cuartos de guerra están ya madurando lo que será la campaña estatal a partir de marzo próximo…..TAPADO.- Y, resuelto todo a favor del sanjuanero en la estatal, sobra suponer que la candidatura a la alcaldía capitalina quedará en manos de un panista que puede ser José Antonio Ochoa, Jorge Salum o Alejandro Mojica, los aspirantes por la alianza Va por Durango. Traen por ahí una encuesta en la que aparentemente el mejor posicionado es Toño, pero esto apenas empieza. Lo cierto es que en la designación del candidato ya intervendrá Esteban Villegas, puesto que se trata del municipio más importante de la entidad, el que le puede redituar más votos a Villegas y, en un momento dado, amén de las consabidas encuestas, también se considerará su opinión para determinar quién va por la capital, como también tendrá que meter su cuchara en los otros 30 municipios donde van aliados. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

