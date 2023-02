+ Majestuosa concentración de “reaccionarios”

+ Reacciones en México y 10 países en el mundo

+ El zócalo resultó chiquito para tanto inconforme

+ Es “una farsa” dijo líder de Morena, Mario Delgado

+ Todavía se me hacen pocos, dijo López Obrador

“No existe en todo México lugar para una magna concentración como la de ayer…”

Beatriz Pagés

No hay mucho qué agregarle al resumen sobre la magna concentración rosa #elinenosetoca. No tenemos idea de cuánta gente atiborró el Zócalo capitalino, las plazas de unas cien ciudades y por lo menos en sitios de unos diez países…..FARSA.- No exageramos, ni queremos exagerar, pero creemos que asistió un poquito más del gentío que obligadamente juntaron Morena y el gobierno el fin de año. Y pensamos, otro poco más que el calificativo de farsa que le dio Mario Delgado a la ruidosa concentración…..ÁNDALE.- Advierte la gran concentración que, de menos, habrá pelea en el 2024, que a pesar de la culpabilidad de Genaro García Luna, la gente no permitirá que le toquen su voto y su INE. Aparte, el juicio al ex súper policía es una muestra de que, quien la debe, tiene que pagarla y qué bueno que se aclaró que hizo mal el ex alto funcionario, que nadie debe irse sin pagarla. Ojalá y que la autoridad nos tratara con el mismo rasero y que todos tuviéramos lo que merecemos, lo que en justicia nos corresponde…..ALTO.- Los mexicanos en su conjunto, o mayoritariamente, no queremos ninguna reforma al Instituto Nacional Electoral, lo que queremos es que siga cumpliendo su papel de juez de toda contienda política, y no es eso lo que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino adueñarse del organismo y entonces repartir justicia de acuerdo a lo que diga su sabio dedito, ya como dueño del INE…..ORDEN.- Sobrevive la posibilidad del Plan B de la reforma electoral, que pronto pasará a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero serán los ministros del alto cuerpo colegiado los que digan la última palabra y quienes desechen o aprueban el susodicho Plan B, a todas luces inconstitucional, toda vez que al rechazar la reforma electoral en la Constitución ya no se puede volver a votar o someterla de nuevo a votación, y es lo que están haciendo con su Plan B, que intentan meter con calzador una serie de absurdos legaloides para tomar el control del organismo. Ya el mismo Ricardo Monreal, líder del senado, advirtió que el Plan B lleva una serie de elementos inconstitucionales que lo menos probable es que se aprueben en la Suprema Corte. Es precisamente eso lo que se está peleando y por lo que muchos miles, quizá millones de mexicanos, lo demostraron ayer en su concentración en todo México, en diez países y que el zócalo capitalino resultó insuficiente, pues mucha gente que trataba de llegar por la calles adyacentes se vieron imposibilitados a avanzar por el gentío que para las once horas ya estaba posesionado de la plaza principal de la República. Sobre el tema el presidente López Obrador descalificó a los promotores de la concentración y advirtió: “Son pocos todavía…”. O sea que, quizá un par de millones a la mejor ya es algo de gente, pero para nosotros fue sorprendentemente más de la que se esperaba…..ACARREO.- Subrayan algunos que hubo “acarreo”, que mucha gente llegó en autobús proporcionado por diversos comités, pero…lo del acarreo no es exclusivo de los reaccionarios y aspiracionistas. Es patente registrada por el Partido Revolucionario Institucional, porque ni modo que la gente caminara 50 kilómetros para llegar al zócalo. No es por amargar la tarde, pero a nuestra consideración la respuesta a la convocatoria reaccionaria fue abrumadora, para no decir otros adjetivos que molesten a alguien, y por el contrario, debía ser considerada por los partidos políticos para próximas estimaciones y pronósticos sobre las siguientes votaciones…..ENTREGA.- No tenemos idea de quién propuso las once horas para arrancar la ceremonia en el Zócalo, pero fue una verdadera masacre con el sol a plomo, la falta de agua y el desbordado calor humano de los asistentes. Aun así, no se retiró nadie hasta que se cantó el Himno Nacional Mexicano con el que se cerró la gran fiesta ciudadana y se tomó la fotografía oficial que debe sacudir a los que creen que siguen mangoneando al pueblo “bueno y sabio”…..MUERTE.- Otro lamentable accidente con tres muertos y tres o cuatro lesionados se produjo ayer sobre la carretera Panamericana, entre Nombre de Dios y Vicente Guerrero, provocado al parecer por un niño de 15 años. Prueba palpable sobre la necesidad de que la Guardia Nacional se aplique y revise a los conductores, pues un pequeño de esa edad ni siquiera alcanza los pedales, como para meterse a una carretera tan de por sí peligrosa. Hace medio año hablamos también sobre el estado patético de la carretera Francisco Zarco, sobre todo en el tramo de Canatlán a Nuevo Ideal. Pues resulta que ese trayecto sigue siendo escenario de percances lamentabilísimos que, sin embargo, no inmuta a los alcaldes del rumbo. No hay uno que se atreva a protestar, a inconformarse por el olvido dispensado por la Federación, porque se trata de caminos federales. Ah, pero como son “compañeros de partido” del presidente López Obrador, todo mundo callado, para que sigan votando a lo sonso. Nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, o en redes sociales, pues estamos en todas.

