+ Necedad pura ahora ir con un “Plan C”

+ Antes la Corte emitía un fallo y se respetaba

+ López Obrador insiste en destruir al INE

+ México empezó a dar lástimas en balompié

+ “No estudies Derecho”, título de un libro

“Existen abogados trácalas, pero también hay postulantes derechos, y son muchos, para desgracia de alguien…”

Jorge Blanco Carvajal

Necedad pura resulta la aparición del Plan C del Gobierno Federal para insistir en la desaparición del INE. El máximo tribunal en México ha dicho que no, pero Presidencia de la República insiste, que sí…..LAMENTABLE.- Mucho muy lamentable la persistencia gubernamental para tratar de hacer su voluntad por encima de la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está para defendernos precisamente de los excesos o abusos del gobierno…..LEYES.- El viernes pasado la Corte admitió a revisión y concedió la suspensión provisional de la iniciativa enviada por el Instituto Nacional Electoral para combatir el Plan B. O sea, el supremo tribunal ha fallado contra un exceso del gobierno y ha pedido que las cosas se mantengan como estaban hasta antes del referido plan, pero el gobierno no está de acuerdo y amenaza con acudir a otras figuras del Derecho que cree le asistirán y le darán la razón. Hasta en eso ha cambiado el Derecho en México, dado que antes la Corte fallaba en determinado tema y Presidencia lo admitía sin oponerse y sin discutir más, pero ahora no solo no lo acepta, sino que amenaza con ir contra el fallo del máximo tribunal advirtiendo que “la Suprema Corte está violando la Constitución, pues ha dispuesto alcances en la suspensión que ni siquiera pidió el INE, pero adelanta que se acogerá a otras reglas para echar abajo primero la negativa que obtuvo en la Cámara y luego el rechazo de la Corte. No sorprende el tesón gubernamental para ir contra quienes no piensan igual, solo que, las decisiones de la Corte aún pueden ser combatidas por Presidencia, pero…su inconformidad será revisada por el pleno del máximo tribunal y será su decisión definitiva y sin reversa. En el pleno quizá sea rechazado de nuevo el propósito presidencial, pero quizá entonces el jefe de la nación vaya por otras figuras jurídicas que intentarán echar abajo todo lo actuado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A lo que ha llegado México, hasta agotar las reglas de la materia, y todo por la intención presidencial por desaparecer al INE o de menos afectarlo lo necesario para dudar de los resultados y judicializar cualquier votación…..TIEMPO.- Por desgracia, está por terminar el gobierno de la 4T y en no pocos morenistas urge la aprobación de reglas adecuadas a sus pretensiones, concretamente en torno al INE justo para designar un organismo que decida quién gana o quién pierde en una elección, y que no se haga de manera colegiada como ocurre ahora en el INE. Todo queda pues en manos de nuestro máximo tribunal que, pronto, la prisa son las próximas elecciones que deben empezar en noviembre próximo, ha de ponerle punto final a tan caprichosa discusión…..CORAJES.- Empezó la era Diego Coca y, el equipo de México ha calificado a finales del torneo de naciones de CONCACAF en el que ayer apenas pudo empatar a dos tantos con Jamaica, y eso que el equipo caribeño está conformado por albañiles, policías, empleados y trabajadores diversos, antes que futbolistas profesionales. Es decir, una nueva vergüenza del equipo tricolor, que se suma a las muchas que ya traíamos a cuestas. El tema es que el equipo verdiblanco inicia su calvario para conformar un buen equipo, que no conseguirá nada por más “bultos” que les pongan enfrente. Ah, pero no faltaron los aficionados que empezaron a soñar creyendo que nuestra oncena “ahora sí, dará la campanada” para clasificar al siguiente mundial y de ahí escalar puestos hasta llegar y ganar en la final. Algo que es un sueño, claro, porque en la realidad el equipo tricolor no tiene, no tuvo y no tendrá ninguna posibilidad de llegar a una final mundial…..SILENCIO.- Hacia nuestro comentario del pasado fin de semana, en el que se precisa que egresados de las universidades y escuelas particulares no pueden obtener su cédula profesional debido al incierto plan académico de las escuelas, es decir, por no demostrar ante la SEP que la planta docente realmente tiene la capacidad de impartir cátedra sobre las diversas materias, nadie pues se ha molestado en aclarar lo anotado…..ORDEN.- Los diarios del Grupo Reforma publican hoy una síntesis del libro “No estudies Derecho” de Juan Jesús Garza Onofre. Extremadamente cruel el autor al referirse a los abogados y termina metiéndolos a todos a una canasta de desprestigio, sobre la que…diríamos que no todos son como ahí los pintan, de “transeros”, “plátanos”, “provocadores”, “picapleitos”, etc., etc… El que escribe conoce varios postulantes que si no son honestos honestos, lo que se llama honestos, tampoco son los “asaltantes” con cédula profesional a los que se refiere el libro. No lo hemos leído, prometemos leerlo, pero por lo pronto podemos decir que no todos los abogados son como ahí los califican y, por lo tanto, quienes tengan una razón para estudiar Derecho, que lo estudien. Entre lo poco que aprenderán será darle a cada quien lo que en estricta justicia le merece, y a respetar tanto al actor como al acusado, como debe ser.…..CAMPEONES.- Regresaron campeones invictos anoche los integrantes del equipo de Durango 2005-2006 que acudió al Macro Regional de basquetbol celebrado en Chihuahua, con cuyo triunfo alcanzan los Juegos Nacionales. No hagamos largo el cuento, solamente decir que los jugadores alacranes vencieron a su “coco”, Chihuahua, en su casa y frente a sus seguidores. Nuestra felicitación a los coachs: Jordy Muñoz y sus asistentes Pedro Guzmán y Jorge Sánchez, y los jugadores: Tonatiuh y Tlacaelel Unzueta, Andre Wright, Daniel Alvarado, Keneth González, Diego Sánchez, Marco Ramírez, Héctor González, Rubén Ontiveros, Álvaro Ordóñez, Juan Morones y Esteban Ruelas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, o en redes sociales, donde seguimos liderando.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp