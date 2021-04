“Chicotito”

+ Normalistas de Aguilera nos piden la verdad

+ Aclaremos cuánto reciben mensual para gasolina

+ Y ¿cuánto les dan para viáticos y viajes foráneos?

+ ¿Sirvió de algo la muerte de Ronaldo Mojica?

+ Entre normalistas y “aviadores” se va presupuesto

“¿O sea que las normales rurales siguieron trabajando con

normalidad durante el más de año que llevamos de la pandemia..?”

Juan Sin Miedo

Estudiantes de la Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” enarbolan hace días una manta en la que precisan: “prensa, prensa, prensa, si tienes dignidad te exigimos que digas la verdad…”…..SACO.- Hoy, nos queda el saco, como ni mandado a hacer, porque diario tocamos el resumen de sus salvajadas en las que han muerto varias personas y no pocas quedaron en cama y perdieron mucho de lo que tenían gracias a las “justas demandas” normalistas…..NÚMEROS.- Tenemos que decir que a pesar de que no hay clases ni en esa escuela pública ni en ninguna otra en Durango, los estudiantes reciben casi dos millones de pesos (nadie nos aclara si es un millón ochocientos mil pesos o un millón novecientos mil pesos mensualmente, nada más para gasolina, y algo así como medio millón de pesos mensual para viajes y viáticos) sin incluir el dineral que se gasta en las tres comidas que se preparan en el plantel diariamente (en cuyo menú obligatoriamente van dos comidas con carne) y el gran billete que se va en otros gastos menores entre el estudiantado que no tiene clases. ¿Imaginan lo que se gasta cuando hay clases? Todavía no se aclara cuál es la razón de su nueva molestia que los trae bloqueando, liberando y boteando en las autopistas, aunque en la apariencia es algún retraso en la entrega de esas partidas para gasolina y viajes que, por lo visto, siguieron su curso con normalidad durante la pandemia a pesar de que esa y todas las escuelas públicas de México están inactivas. El gran absurdo sucede en la Normal de “J. Guadalupe Aguilera”, pues cómo entender que esos gastos enormes se mantuvieron durante más de año que lleva “cerrada” la escuela, o sin que nos diéramos cuenta las normales rurales pasaron a ser jardines de adultos en los que se les sigue cuidando y alimentando como si nada hubiese ocurrido…..REACCIÓN.- Esta mañana el secretario de Gobierno Héctor Flores adelantó que los estudiantes normalistas se pasaron de lanza en sus bloqueos de autopistas y liberación de las casetas de cobro. La Fiscalía General de la República está procediendo y pronto habrá consecuencias de carácter federal, dijo. Ojalá no se tarde y que se siente un buen precedente aun cuando en ocasiones pasadas han procedido igual, la FGR advierte y amenaza, pero al paso de los días se olvida la afrenta a pesar de la gravedad de los delitos cometidos. Sin exagerar, los normalistas le tienen tomada la medida al gobierno, a los tres niveles de gobierno, por eso hacen lo que se les viene en gana y nunca se produce ninguna reacción. Esta vez, por si los bloqueos a caminos y carretas de cuota fueran poca cosa, los estudiantes levantaron una serie de barricadas en las afueras de la escuela que causaron un aparatoso accidente en el que varias personas estuvieron a punto de morir, de menos resultaron lesionadas, se destruyó el vehículo en que viajaban y se dañaron otros que estaban estacionados y…la autoridad tomó nota pero de ahí no pasó. No hubo consecuencias, como tampoco hubo efectos en la muerte de Ronaldo Mojica, aquel estudiante al que se les pasó la mano en las “novatadas” que eran o son ley para ingresar a esa cueva de buenos maestros. Sí, se integró la averiguación, se aclaró quién o quiénes le quitaron la vida. Tienen nombre y apellidos, pero la Fiscalía guardó el expediente para mejor ocasión. Aceptamos el reto de los estudiantes de que digamos la verdad, y aunque nos gustaría saber más de las linduras que suceden en la Normal Rural, por lo pronto eso es lo que sabemos, pero seguiremos investigando para tratar de allegarnos más datos que por ahora no conocemos y una vez obtenidos los compartiremos de inmediato con nuestros seguidores. ¡Faltaba más…! LASTRE.- Sobra lamentar que entre los normalistas y los componentes de la Real Fuerza Aérea Educativa de Durango succionan mucho del recurso destinado a la educación, varios de cuyos comandantes aéreos ahora están pensionados, reciben su beca en su propia casa o tarjeta. Ya no tienen que molestarse en andar firmando nóminas, según me contaban el otro día, aunque…nosotros, inocentes que somos, no creemos en esa falacia, o de qué clase de “aviadores” estamos hablando como para suponer que a pesar del tiempo, a pesar del paso de los años, los muy sinvergüenzas sigan disfrutando de prebendas que debieron reservarse, asegurarse y blindarse nada más para los verdaderos trabajadores de la educación, para los verdaderos maestros que cumplieron en su vida productiva con sacar a alguien de la ignorancia, y no para mantener por décadas o por toda una vida a verdaderos asaltantes de la nómina que de algo se valieron para alcanzar esos privilegios inmerecidos, porque hay casos de pensionados que apenas terminaron su educación primaria. Bueno, nos salimos del tema, pero vale, porque es igual de dañino para la nómina educativa que sigue a merced de unos cuantos escurridizos con mucha saliva. 