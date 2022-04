+ Esteban agranda su ventaja sobre Marina

+ Le saca más de diez puntos: Massive Caller

+ Profes no tienen ganas de regresar a clases

+ Roban otra escuela y… se cancelan las clases

+ Paty Flores se estancó en 6.6% de intenciones

“Profes sí querían regresar a clases, pero… el domingo robaron la escuela, se canceló todo…”

Juan Pueblo

El Gobierno Federal anunció ayer que asumirá el gasto educativo en entidades como Durango, pero hoy borró el mensaje publicado en redes sociales. El gozo que generó en muchos el anuncio hoy se fue al pozo, parece fake news…..ÉPALE.- El mensaje fue divulgado por el Gobierno Federal en una de sus cuentas de Twitter. Parecía efectivo, pero hoy borraron el mensaje y lo más seguro es que quién sabe…..ALBOROTO.- Esteban Villegas fue el más entusiasta al enterarse del mensaje, dado que sacudirle al gobierno del gasto educativo significarían muchos miles de millones de pesos que son, precisamente, los que impiden la realización de otras obras de necesidad colectiva…..FALSO.- La posibilidad de que sea falso o “fake news” subió de tono en virtud de que nadie de Morena, ni a nivel nacional o local, se dieron por enterados, y si hubiese sido verdadero, lo menos que pudo hacer la SEP es haber soltado la exclusiva a Marina Vitela para que explotara la exclusiva y jalara a su causa muchos votos indecisos de los maestros…..CALMA.- No obstante que ayer mismo Esteban reaccionó con cautela. Pidió confirmar la “buena nueva” para conocer los detalles y entonces festinarlo, pero…el gozo terminó en el pozo…..REALIDAD.- El día que la Federación asuma el gasto educativo, como hace en algunas entidades, ese día Durango podrá aspirar a poder hacer algo más, dado que ahora la mayor parte del dinero federal que llega a la entidad se va al sector educativo y, por eso, no por otra cosa, aunque no faltan los que dicen que es que se roban el dinero, lo cierto es que no quedan billetes para hacer mucho y, aunque duela decirlo, el Gobierno del Estado solamente es el intermediario entre la Federación y los maestros, y aunque prometan mucho en campañas, la realidad los regresa al piso y han de tragarse siempre la molestia de los duranguenses que, otra vez, se quedan esperando un buen gobernador…..FRAUDE.- A propósito de la actividad educativa, pues nada que reiniciaron las clases al puro estilo del tiempo de pandemia. Unos cuantos alumnos y unos cuantos maestros, los mentores piensan diferente al secretario de Educación Rubén Calderón, quien aseguró hace días que las clases se reactivaban con los horarios de siempre, los de tiempo normal. El problema es que los mentores siguen teniendo eventos, cursos y comisiones que los obligan a dejar la escuela y pues, a tragar camote. Los maestros no quieren clases y…no hay clases…..RATONES.- Se informa que el jardín de niños El Papalote de la colonia Luz y Esperanza de nuevo se quedó sin clases en virtud de que los amantes de lo ajeno entraron el domingo pasado y se llevaron bombas, tubería y otras herramientas del plantel que obligaron a la suspensión de clases. Ahí, los maestros sí querían ir a dar clases, pero…pues sin agua y sin la máquina para cortar el césped, pues ni cómo. El problema es que aseguran los vecinos que cuatro o cinco veces los roban en el año, ponen denuncia y no detienen a nadie ni recuperan nada, pero…pues también se interrumpen las clases. Luego, como decía mi bien recordado profe Alfonso Méndez, una simple regla de tres nos indicaría que, si en la capital, que está a la mano la escuela, no van los maestros, qué no pasará en los planteles del interior del estado, y ni esperanzas en aquellos puntos alejados de los poblados y que los chicos tienen que caminar largos tramos…..VOTOS.- Massive Caller, la encuestadora regia, asegura que Esteban Villegas ya le saca a Marina Vitela más de diez puntos, que pueden ser definitivos para la conquista de la gubernatura. Asegura la mercadóloga que el aspirante de la alianza Va por Durango, Villegas, suma 44.0%, por 31.8% de la alcaldesa de Gómez Palacio. Llama la atención que el mismo estudio sugiere que Patricia Flores no nada más no ha avanzado siquiera un punto, sino que ha perdido en el último mes más de dos puntos. Los indecisos –subraya la encuestadora- también ya son más, pues de 15% que se mantuvieron varios meses, ha pasado a 17.6%. Los números, dice para resumir, se han sostenido como al principio, con más ascensos de Esteban. Marina se ha sostenido, incluso con una caída mayor la semana pasada, aun cuando en los últimos días hemos visto material de los eventos de Marina y, oh, sorpresa, ha juntado verdaderas multitudes que deben poner nervioso a más de uno. Será cosa de ver cómo marcan los próximos estudios, sin desconocer que las expectativas de Vitela se irán componiendo a medida que vayan saliendo a la contienda los aspirantes a las alcaldías, dado que es entonces cuando la aspirante estatal por la coalición Juntos Hacemos Historia tendrá una mejor respuesta de los electores. Estamos por entrar al último mes de la competencia estatal y veremos entonces qué armas portan los prospectos y confirmaremos si se sostienen o se mueven los números. Lamentable que Paty no haya motivado a los electores como se hubiera proyectado. No se ha acomodado a la contienda y todo está llegando a su fin. Si sostiene sus números tendrá que despedirse desde antes de las votaciones. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp