“El dinero puede conseguir todo tipo de cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede comprar: LA VIDA”

Steve Jobs

Años hace que el hospital Materno Infantil no tiene planta eléctrica. Le queda un “garrero” que apenas alimenta unos cinco focos, pero que no sirve para mover los grandes equipos médicos como quedó por de más aclarado anoche…..CAOS.- El “apagón” de ayer dejó al descubierto la triste realidad del puesto médico, que es un hospital extremadamente peligroso para el niño y la madre, porque en casos como ayer, la vida de los enfermos queda a la deriva…..S.O.S…- La interrupción del fluido eléctrico de ayer empezó a las 19:30 horas y se llevó toda la tarde y toda la noche a “media luz”, hasta esta mañana, por ahí de las 9:00 horas que se reactivó el servicio eléctrico, pero fueron más de doce horas que los equipos médicos que se activan con electricidad estuvieron “muertos” todo ese tiempo, a pesar de que de su operación dependían decenas o cientos de vidas. No hubo rayos x, tampoco banco de sangre, no resonancias y los ventiladores de los que dependen niños y mujeres estuvieron sin utilidad. No se sabe, por suerte, que haya muerto alguien por esa causa, pero si no pasó cerca estuvieron muchos del fin por la ausencia eléctrica…..AUXILIO.- Nosotros publicamos la información al respecto desde minutos antes de las 20:00 horas, la leyeron más de 200 mil personas. Pedimos incluso el auxilio de la Comisión Federal de Electricidad, pero ni nos vieron ni nos oyeron. Vaya la poca sensibilidad del personal de la CFE que simple y sencillamente fingieron demencia y no fueron para llevar una maquinita y ayudar a todos esos médicos y enfermeras a sacar a los enfermos de su predicamento. Anoche, la pregunta de miles de duranguenses era: “y dónde está la planta eléctrica del hospital…”. Interrogante que no tuvo eco, y se sabe hasta hoy que la susodicha planta es un equipo abandonado por años, que no ha tenido el mantenimiento obligado y que, en casos como el de ayer, nada más sirve para alimentar un par de focos, por decirlo de alguna forma, pero en ocasiones ni para eso, pues no la pueden echar a funcionar…..MENTIRA.- La atención especial al niño y la madre, por tanto, es puro cuento. Anoche los tiraron a la buena de Dios, a ver si lograban pasar las más de doce horas sin electricidad. No se sabe de que la Secretaría de Salud haya intentado alguna reacción favorable para esos enfermos, como llevarlos urgentemente a otro hospital o gestionar en préstamo o renta la planta que viniera a resolver el problema. Anoche quedó aclarado que para el gobierno la prioridad es otra, no el aseguramiento de la atención sanitaria. Es que, sobra decir, cualquier hospital, por modesto que parezca, debe operar con una planta generadora antes que cualquier cosa. Un hospital sin planta eléctrica no sirve para maldita la cosa, y eso es lo que sucede en el Materno Infantil…..SORPRESA.- Y si esa es la “prioridad” que se le dispensa a un hospital tan importante como el Materno, algo nos dice que es el mismo abandono y descuido por el que pasa la casa de máquinas del hospital 450, dado que se dice que los diligentes ingenieros que lo construyeron olvidaron destinar un espacio ventilado y adecuado para el equipo generador de electricidad y, para resolver pronto el problema, le destinaron una virtual alberca. ¿No me lo creen? No me lo crean, pero investíguenlo, para que vean si es cierto o no, y que de una vez nos digan si no hicieron lo mismo con el hospital general de Gómez Palacio…..ÁNDALE.- Apareció de pronto cierta campaña promocional en redes buscando la forma de componer lo descompuesto en la Presidencia Municipal de Durango. Buscan enemigos afuera de la alcaldía, aunque…lamento decirles que los enemigos están adentro. Los funcionarios con hambres rezagadas fueron los que más daño le hicieron al alcalde Jorge Salum del Palacio. Jorge era un buen proyecto, la gente lo respaldó en las urnas de manera clara, contundente y sin dudas, pero los hambreados de que se hizo rodear le echaron a perder todo. Que el alcalde es un hombre bien intencionado, sí, sí lo es, pero de eso se aprovecharon los que estaban obligados en todo momento a respaldarlo. Ayer, internautas que leyeron los mensajes de salvación, o con que intentan salvar al gobierno capitalino, sentenciaron: “Ya es tarde para levantar el quebradero…”, “Jorge es tan buena persona que dejó que lo empinaran sus más cercanos…”, y otros mensajes de desaprobación que no tenemos elementos para discutir, pero es bien claro que el que con niños se acuesta, zurrado amanece…..TIRO.- Se confirma el “tiro” en el PRI. Layda Sansores, la gobernadora de Campeche, divulga un nuevo audio de Alejandro “Vandalito” Moreno en el que supuestamente da clases de “lavado de dinero”, y no es lo más grave. Lo más delicado vendrá en otras grabaciones que habrán de aparecer pronto. Ante la circunstancia, parece crecer entre los priistas la idea de echarlo del partido, pero quien tiene la sartén por el mango se sostiene en base a reglas interiores…..PROTESTA.- Alejandro González Yáñez aseguró esta mañana que ganó el 5 de junio y que se va a México a pedir justicia. Mostró un legajo de más de 200 hojas en el que confía que el tribunal habrá de darle la razón. Adelanta que se va en caravana a la capital del país, aun cuando primero debe agotar las instancias locales. La caravana saldrá del “Puente de la Corrupción…”, dice sin explicar qué tiene que ver una cosa con la otra. Toño Ochoa obtuvo, según el IEPC, 117 mil votos, por 108 mil de la coalición Juntos Hacemos Historia. No sabemos si Gonzalo tiene la razón, pero…sigue estando solo en su aventura. Ya lo abandonó Morena y toda la palomilla, o de menos no se ve nadie de la coalición respaldándolo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche, o en redes sociales, pues somos líderes en todas.

