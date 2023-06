+ Siguen muriendo ahogados en ríos y presas

Otro joven murió el domingo al lanzarse de clavado al río. No salió nunca, hasta que los bomberos rescataron sus restos, y quién sabe cuántos más tendremos que lamentar en esta terrible ola calurosa…..SILENCIO.- No insistir en ese y otros fallecimientos de personas que, a veces empujadas por el alcohol u otras cosas, se lanzan al agua para mitigar el calorón y acaban entregando la vida de manera inadmisible…..DESIERTO.- Se confirma que los constantes llamados del Cuerpo de Bomberos y otros rescatistas para que no se bañen en ríos, arroyos o presas, siguen siendo en vano. Siguen siendo llamados en el desierto, pues los fallecimientos innecesarios siguen produciéndose a pesar de las advertencias de las autoridades…..PORQUERÍA.- Hablando de paseos en las cercanías de la capital mencionemos la verdadera porquería que predomina todo el sector de las cascadas de El Saltito, en el municipio de Nombre de Dios. La basura es el común en todo el trayecto de la carretera Panamericana al sitio de la cascada, no obstante que hay personas cobrando el acceso al vetusto paseo, de modo que de perdido debían esforzarse un poquito por tener limpia esa “gallina de los huevos de oro”, o de plano que ya no se mencione en las promociones turísticas a nivel nacional o internacional, pues las vergüenzas que se llevan los visitantes no tienen paralelo. Aparte de que ni siquiera en las cataratas del Niágara cobran por el acceso. Hay paseos en lanchas o en helicópteros que sí cobran, pero no por admirar la belleza del lugar, como ocurre acá, y para venir a encontrarnos con esas porquerías. Alguien, de los varios comerciantes que se están aprovechando del Pueblo Mágico, debía preocuparse por la basura y otros desperdicios que predominan no solo en El Saltito, sino en los alrededores. Qué vergüenza…..ACCIÓN.- Está detenido el que tiró la piedra y quitó la vida a un policía preventivo, pero faltan todos sus compañeros que ya tienen hartos a los vecinos de la colonia Luz y Esperanza. Se confirma que no era un niño, como no son niños sus compañeros de grupo que por mera diversión apedrearon cuanto domicilio les parecía. A ver si ya duermen tranquilos los moradores del ruidoso barrio. Por cierto, qué bueno que el alcalde Toño Ochoa aseguró que no se dejará desamparada a la familia del extinto policía, pues aparte de la esposa son tres pequeños que requieren mucha ayuda para sobrevivir…..CALMA.- El gobernador Esteban llamó ayer a sus colaboradores a que permanezcan tranquilos y que no se metan en lo que no les corresponde. En otras palabras les dijo: “Serenos morenos”, solo que el compañero de redacción del matutino cabeceó: “Seremos Morenos”: Esteban Villegas. O sea, un simple error de dedo metió de lleno a Villegas al Movimiento de Regeneración Nacional, cuando todos sabemos que sus raíces vienen del tri, que para donde van las cosas ya no saldrá nunca de ahí, y menos siendo gobernador. Eso sí, más de uno se alarmó cuando leyó el susodicho error de dedo que, dicho sea de paso, sucede en las mejores familias. Nos pasa a todos, aunque haya casos de verdadera perversión periodística…..APROBADO.- Sabido es por muchos que los equipos de Durango que están participando en torneos nacionales en distintas disciplinas lo están haciendo a lo grande, pues llevan “garra” de primera, colorida y de buena hechura, aparte de que llevan ropa para entrenar, ropa para competir y ropa para salir. Además, los seleccionados de Durango viajarán en avión todo el trayecto a fin de llegar enteros a la competición y regresar al terruño con las medallas más bonitas del certamen. Seguiremos de cerca la huella de nuestros basquetbolistas de ambas ramas que estarán peleando la final en Villahermosa. Será un infierno al que se meterán los “alacranes”, pero van decididos a regresar cargados con lo más preciado del torneo. Intentaremos seguir de cerca sus huellas para poder comentárselo a nuestros seguidores desde aquellas calurosas tierras…..Y.- La Universidad Juárez del Estado de Durango rechazará casi a tres mil muchachos que aspiran a ingresar a sus escuelas. Los rechazarán porque no hay espacio para ingresarlos, aunque ellos quieran continuar su preparación en niveles superiores, con ganas habrán de quedarse. Sobra decir que existe una pésima planeación educativa en Durango, pues los chicos debían terminar su curso y pasar al siguiente sin problema, pero…a pesar de contar con la capacidad intelectual necesaria para quedarse en alguna de las escuelas, simple y sencillamente no es posible. O sea, no está bien planeado nuestro sistema educativo, pues debía considerar de forma anticipada el ingreso de nuevos alumnos y no salir con que “no hay espacio para ellos…”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos aquí mismo en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy lo que ocurre hoy a cualquier hora del día o de la noche.

