“Chicotito”

+ TResearch dice que “parejean” PRI, PAN y Morena

+ No explica cómo unos alcanzaron al puntero

+ Morena, con posibilidades, pero es el más odiado

+ Gonzalo y Enríquez igualan en imagen negativa

+ El PAN llevaría mano en candidatura: Castrellón

“Hugo López Gatell pronostica en 2% el índice de muertos por la variante delta del coronavirus. Dios nos agarre confesados, pronosticó 60 mil muertos, en un estado catastrófico, y ya van más del millón de decesos…”

Anónimo

TResearch en sus números ofrecidos esta mañana sugiere, aunque no funda ni sostiene su dicho, que las tres fuerzas políticas en la entidad, PRI, PAN y Morena, prácticamente tienden a igualar posibilidades de triunfo…..MAGIA.- La casa mercadológica supone que de pronto, o de la noche a la mañana, los tres partidos amanecieron en un “empate técnico” a pesar de que ninguno ha hecho nada como para suponer que subió y los otros dejaron de hacer para bajar. No hay campañas ni promociones de ningún tipo como para suponer que unos están alcanzando al líder…..TÓMALA.- El PAN -dice la encuesta- cayó de 33% de la intención del voto a 27%, Morena subió de 20% a 23%, en tanto que el PRI se sostuvo en 20%, subió a 21%, luego a 22%, pero cayó a 20 unidades para quedar a tres de Morena y 7 del PAN, que a pesar de los pesares mantiene la delantera por cuatro puntos, pero ya asediado por una y otra franquicia política…..GOLPANAZO.- Luego, en el segmento relacionado con la próxima elección, la pregunta sería, si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál partido votaría usted? El PAN sube de 24% a 28% pero luego tiene una estrepitosa caída de once puntos para quedar en 19%. Luego vuelve a subir un punto pero al final del estudio lo pierde de nuevo. Algo encuentra TResearch como para suponer que la está pasando mal el blanquiazul y que, en vez de afianzarse en la punta, está perdiendo fuerza en algunos sectores en los que se pensaba era el trinchón. Anotar que el PRI, en ese renglón particular, sale con 24% de las intenciones del voto y encima de los jaloneos pierde nada más un punto para terminar en 23% y seguir encabezando las tendencias del sufragio…..CREENCIAS.- En el segmento relacionado con “¿qué partido cree que ganará la próxima elección de gobernador..?”, los números registran un repunte, una mejora de Morena, pues sale con 24%, dos tantos más que el PAN. El blanquiazul sube a 25%, mientras Morena baja dos unidades pero recupera una para ubicarse en 24 y al final del estudio pierde un punto para sostenerse en primer lugar con 23, en tanto que el PAN baja tres tantos, que son un mundo de unidades, y el PRI desciende al final hasta 15 puntos…..REALIDAD.- Más adelante, lo lamentable para Morena es el espacio que pregunta a los electores por qué partido nunca votaría. El Movimiento de Regeneración Nacional parte con mucho, 53%, sube a 55%, baja hasta 49%, de modo que es previsible que el partido con menos posibilidades de triunfar el primer domingo de junio próximo es justo Morena. Una variante que incluye el informe de este día precisa que Alejandro González Yáñez y José Ramón Enríquez igualan en imagen negativa frente a los electores. Ambos califican con un 50%, de modo que Enríquez alcanza a Gonzalo y se colocan los dos en el desfiladero, sin que ello nos indique que están fuera o que están descalificados. Por el contrario, ambos siguen estando entre los prospectos más adelantados, aun cuando otras serán las variantes que les indicarán quién sí y quién no podrá alcanzar la estafeta morenista. Advertir que Maribel Aguilera ya “califica bien” en ese sector, entre los más rechazados, pues ya tiene 39% de animadversión, mientras Luis Enrique Benítez, en el PRI, asciende a 48%, se ubica entre los más odiados, por decirlo de alguna forma, en tanto que los menos rechazados son Héctor Flores con 18% y Esteban Villegas con 22%…..JALONEOS.- Mientras tanto, apareció ya la respuesta del PAN a Arturo Yáñez, que dijo el pasado fin de semana que “el PRI llevará mano en la designación del candidato a gobernador…”, en virtud de la “alta votación recogida por su partido en la última elección…”. Hoy, Francisco Javier Castrellón aseguró que todo hace suponer que será el PAN quien aporte al candidato a la gubernatura en virtud de su acierto al pasado proceso electoral, y sobre todo a la decisiva participación en el triunfo estatal. O sea que, otra vez volvemos con la aburridora. Si ratifican la coalición entre PRI, PAN y PRD, tendrán que sentarse a revisar opciones y concluir en la mejor. De lo contrario se expondrán a una dolorosa realidad. No está ninguno de los partidos en posibilidad de exigir nada o de montarse en el macho de llevar a su “gallo” aunque su “gallo” no lleve espolones. Morena, por lo visto, viene a la caza y no se tocará el corazón a la hora de maromearlos para hacerlos a un lado de la victoria. Esa es la realidad…..TRANQUILOS.- Las encuestas, dicen los mercadólogos, son fotografías políticas del momento, pero…en su estricta realidad, una encuesta en este momento resulta algo muy parecida a una llamada a misa. Habrá quien escuche las campanas y habrá quién no, de modo que al final asistirán a escuchar la palabra de Dios nada más los que oyeron y los otros no se darán ni por enterados. Aparte, para los despistados, las decisiones partidarias habrán de darse allá por fines de año, noviembre o diciembre próximos, de modo que por ahora todo lo que se haga o se deje de hacer, o todo lo que se diga será usado en su contra…..DOLOR.- Nuestra solidaridad con el amigo Lic. Gustavo Gamero Luna por la muerte de su esposa Petty. Un abrazo tanto a Gustavo como a sus hijos que atraviesan por lo peor a que se pueda enfrentar un hijo y un padre. Dios los ilumine con la pronta resignación. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblacoc2

Facebook: jorgeblancocarvajal

Instagram: jorgeblancocarvajal

Linkedin: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias