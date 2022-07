+ La abundancia de México pasa a pobreza franciscana

+ El presidente AMLO anuncia reducción en el gasto

+ Ojalá le baje de los 200 o 300 millones por minuto

+ El matrimonio igualitario está pegando en medios

+ Los nuevos ricos morenos derrochan por el mundo

“Lo único que no se puede ocultar son el amor y el dinero…”

Anónimo

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que su administración pasa de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, de modo que a los que les ha ido mal, les irá de la patada…..ÉPALE.- Sorprendió esta mañana el jefe de la nación a los mexicanos al anunciar que se reduce el gasto del gobierno para pasar a la pobreza franciscana. Si en el gasto sorprendente de la Federación, de 250 o 350 millones por minuto a Durango le fue de la fregada, no tenemos idea de qué puede pasar en los meses venideros, pero nada deseable para lo que estamos viviendo…..CALMA.- El Congreso del Estado pospuso la discusión del matrimonio igualitario por la ausencia de elementos suficientes para justificar lo que para muchos es una aberración, puesto que es ir contra la célula básica de la sociedad, la familia. El asunto es que la decisión legislativa está generando toda suerte de encontronazos entre las partes que ojalá no vaya a agarrarnos con las manos en la puerta, especialmente a los medios de comunicación, sobre lo que hoy se está dando, un choque de trenes entre Héber García Cuéllar y Víctor Hernández Guerrero. El primero, molesto por la conclusión de los diputados y el segundo a favor de la familia. Un tema interminable en el que cada quien tiene su razón y defiende su forma de pensar, llegando incluso a la descalificación o los adjetivos de los que piensan diferente y eso, eso nunca nos llevará al punto de coincidencia…..RUIDAJO.- Mucho escándalo se ha armado en torno a la gira por Europa de dos o varios distinguidos morenos encabezados por Iván Gurrola. Ellos como nosotros podemos ir y volver si se quiere, mientras no gasten el dinero de los duranguenses…..BILLETES.- En el sonado caso de los paisanos por el viejo continente se confirma la premisa de que nada más el amor y el dinero no pueden ocultarse. Ya vimos a Iván darse gusto en moto acuática por las hermosas aguas del Mediterráneo, y a Cintia Hernández recorriendo los puntos llamativos de Europa, lo que, en serio, es motivo de envidia para el que escribe, pero envidia de la buena, pues deseara de todo corazón tener la forma de darme una escapadita allá por Ibiza y Las Canarias, quién no, pero…repetimos, no pasa nada si andan viajando con dinero de sus bolsillos, con sus ahorros después de tanta privación, porque si no es así, si se trata todavía de “sobrantes” de las campañas, es no tener madere, porque por un lado no hicieron la tarea que les encomendaron, quizá se quedaron el billete antes que repartirlo y al final les valió sombrilla que perdieran Marina y compañía. En su caso, de ser esto último, queda por de más confirmado que hay los que perdiendo ganan, mucho más que los que ganaron. Es que, para dar un rol por aquellos rumbos hay que llevar los bolsillos repletos de euros, de lo contrario los regresan con cajas destempladas y los guías turísticos ni siquiera les entienden…..EMPATÍA.- Aparte, qué poca solidaridad de los viajeros con sus compañeros de fórmula o de partido, pues mientras acá Alejandro González Yáñez no duerme por estarle dando vueltas a la impugnación, Claudia, su compañera de planilla, aventando la casa por la ventana. No se vale, al menos no se valía en las viejas formas de hacer política. Antes, los “ganadore$” de las campañas la disimulaban tantito y esperaban a que pasara la tragedia para darle vuelo a la hilacha ya en Las Vegas, Europa o Asia, al fin que con dinero se puede recorrer el mundo, aunque luego los “morenos” no tengan respuesta a su jefe político, quien al ritmo de Chico Ché sigue preguntando: ¿quién pompó?…..MAROMAS.- Nada, que Alejandro “Vandalito” Moreno ya parece estar viendo la suya gracias a un amparo que prohíbe a la gobernadora Layda Sansores seguir publicando audios del líder priista, el que, además, crecido con la protección de la justicia federal se pone al ataque: “No habrá reforma política…”, sentenció. Y si no van los priistas en el paquete, no se aprobará la iniciativa presidencial. El pasado domingo los partidos de la alianza Va por México, más Movimiento Ciudadano, advirtieron que no se prestarán a respaldar la patraña presidencial y que las cosas en la materia se quedan exactamente como están. Subrayar que el punto medular de dicha reforma, ya presentada en la cámara, considera la desaparición del Instituto Nacional Electoral y a cambio crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. La iniciativa habla también de reducir el financiamiento a partidos, pero…Morena ya tuvo la oportunidad de reducir ese gasto y dicen que los legisladores morenistas se voltearon para otro lado y votaron para que los dineros se sigan gastando en el mismo ritmo, es puro cuento. Igual, ya pudieron reducir el número de diputados plurinominales, y los legisladores se hicieron pato a la hora de darle reversa. O sea que, si la oposición se sale con la suya, volverá a rechazar la propuesta presidencial y se quedará con sus ganas de desaparecer al INE y quitar el gasto de los partidos, más el de los pluris. Veremos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

