+ Nancy Vázquez aferrada a cerrar la Cruz Roja

+ No tiene socorristas, voluntarios, menos médicos

+ Ah, pero ella quiere hacer su propia Cruz Patito

+ Anda buscando ambulancia para dar el auxilio

+ La busca fiada, pero no halla quién se la fíe

“Miles de vecinos de Nombre de Dios expuestos por falta de Cruz Roja. Bloqueada por la alcaldesa…”

Juan Sin Miedo

Nadie en su sano juicio daría crédito a lo que se habla de la alcaldesa de Nombre de Dios, Nancy Vázquez, se rumora a gritos que está decidida a clausurar la Cruz Roja y, ahí como no queriendo, ella prestar los servicios de auxilio…..VENGANZAS.- Suponen los más que la señora Vázquez está maniatando a la benemérita institución en virtud de que la esposa del delegado en el municipio anduvo por ahí con otro partido distinto al de Nancy…..MUERTE.- El “castigo” que tiene en marcha la señora alcaldesa seguramente ha sido causa directa de fallecimientos, pues la Cruz Roja nunca llega a brindar el auxilio dado que no hay socorristas, tampoco médicos o paramédicos y la ambulancia que les regaló la delegación estatal no tiene ni gota de gasolina…..SOSPECHOSISMO.- Los vecinos del “Pueblo Mágico” han buscado las razones por la inexistencia de la Cruz Roja en aquel municipio y han llegado más allá de lo que suponían, encuentran que la señora presidenta anda muy afanosa buscando la manera de conseguir una ambulancia para prestar directamente la ayuda a los necesitados y, desde luego, cobrar los servicios como de primera calidad…..SOSPECHAS.- Las sospechas han subido de tono debido al empeño de “comprar” la ambulancia, pero…en cómodas mensualidades, para no despertar sospechas sobre los orígenes del dinero y, el vendedor, desde luego que no acepta en abonos, pide el dinero en efe y por adela, de modo que ahí están atorados los trámites para armar su propia Cruz Roja particular. Se dice incluso que la señora presidenta ya le echó el ojo a cierto punto de la cabecera municipal para levantar el edificio de la Cruz Patito…..MIEDOS.- El caso es que, mientras son membrillos o duraznos, la señora presidenta tiene a los muchos miles de vecinos del municipio con el Jesús en la boca, pidiendo sobre todo no requerir a la Cruz Roja, pues no hay Cruz Roja porque la alcaldesa no quiere. No la ha ayudado desde que tomó posesión y parece que no le ayudará nunca en venganza, decíamos, porque la esposa de alguien de la benemérita institución tuvo la infausta ocurrencia de apoyar la campaña opositora. ¡Así es…!…..REGLAS.- No sabemos si los municipios tienen la obligación de ayudar a la Cruz Roja, pero hasta lo que se sabe la mayoría lo hace. Le pone a los gastos de operación para que siga auxiliando a quienes por desgracia lo llegan a necesitar, de manera que habría que estar seguros de que no es por ley la aportación, pero en el caso de que no estuvieran obligados, moralmente están comprometidos a ayudarla para que pueda seguir prestando sus servicios de forma gratuita a la comunidad que gobiernan…..PELIGROS.- Claro que en la delegación de la Cruz Roja no están muy contentos con el desprecio de Nancy Vázquez, y gustosos recogieran la o las ambulancias que le ha regalado la delegación para en dado caso llevarlas a municipios donde hacen más falta y no tienen en qué moverse, pero no es posible tapar un hoyo abriendo otro…..VACILADAS.- No pocos tomaron a vacilada lo ocurrido ayer en el Congreso de los Estados Unidos, donde hablaron tres personajes clave en el manejo de los asuntos extraterrestres. Aun cuando el tema fue recogido en primera persona, directamente de los testigos, hay los que creen que es una vacilada, que es uno más de los cuentos de ovnis que circulan en medios y ahora ni se diga en redes. Los tres personajes que juraron hablar con la verdad ante los legisladores norteamericanos sentaron un precedente indiscutible sobre la existencia de seres de otros planetas…..CORCHOLATOS.- Hoy no vamos a hablar de “corcholatos”, nada más decir que a pesar de las encuestas “patito”, Xóchitl Gálvez sigue subiendo como la espuma y, que por más que tratan de pegarle, cada golpe le da hacia arriba…..OBJETIVOS.- La reforma electoral que pretende el Congreso del Estado alcanzará un gran valor el día que la aprueben la totalidad de sus componentes. Uno que se oponga, con razón o sin razón, estará quitándole el brillo con que pudiese ser ofertada a los duranguenses…..ASALTOS.- Y por cierto, ya limpiaron de tanto indecente la Presidencia Municipal de Guadalupe Victoria. La otra vez que tocamos el tema algunos se ruborizaron toditos, pero…siguieron haciendo como que trabajan para continuar con el saqueo que mucho pudiese servir para ayudar a los más fregados del municipio, ¿o no?…..SILENCIO.- No obstante las pruebas contundentes del exagerado trato de Aeroméxico a Durango, nadie del plano oficial se ha interesado en el tema. Por ahí Ignacio Aguado publicó un tíquet de ida a México por más de 14 mil pesos, cuando Iberia ofrece sus viajes redondos a Madrid, Barcelona o Londres, en 12 mil, pues de qué carajos se trata. Es evidente el maltrato con que nos trata la aerolínea y nadie, absolutamente nadie, mueve un dedo para decir, bájale unas tres rayitas, ¿no? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp