“Chicotito”

+ Maestros se agorilan frente a López Obrador

+ Lo maltrataron y le impidieron cumplir agenda

+ Aparte de las rayadas, le rayonearon la camioneta

+ Por horas lo tuvieron bloqueado en Chiapas

+ Clases presenciales, ni en sueños, le responden

“Llueva, truene o relampaguee, no habrá clases presenciales….”

CNTE

Una sopa de su propio chocolate se desayunó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue maltratado por maestros en Chiapas y que advirtieron: “No hay condiciones para regresar a clases presenciales. No regresaremos a las aulas…”…..ALTO.- Fueron los mentores los que hicieron valer su chicharrón esta mañana en Chiapas y no nada más le faltaron al respeto al jefe de la nación, lapidaron los vehículos en que viajaba y que bloquearon por muchos minutos para impedir que acudiera a los actos programados…..COMODIDAD.- Los maestros, de la CNTE o del SNTE, se sienten más cómodos en la calle o en su casa, sin ninguna responsabilidad y esperando el salario íntegro cada quincena. Algo mucho más preocupante que la sentencia del mandatario de que “llueva, truene o relampaguee… habrá clases presenciales…”…..AMENAZA.- Esta mañana, una vez reventada la visita presidencial, los maestros advirtieron a los cuatro vientos que “no hay condiciones de seguridad para maestros y alumnos, por tanto no acudiremos a clases presenciales…”. Además -dijeron otros- mi escuela está muy cerca de un hospital reservado a la atención del covid-19. Tiene altísimos riesgos de contagio entre la población, y mientras persista esa amenaza no acudiremos a clases presenciales…..CEROS.- O sea que, lo más probable es que los propios maestros sean los encargados de sabotear el regreso a clases presenciales. Simple y sencillamente no quieren regresar a clases y no habrá poder humano que los convenza de regresar a las aulas, para lo que pretextos sobrarán con tal de no reactivar los planteles escolares…..ENCONTRONAZO.- Será un choque de trenes el que se produzca la próxima semana entre maestros y gobierno. Unos, a reanudar las clases presenciales y otros a evitarlo, para lo que -ya dijimos- pretextos les sobran y, razones, ni se diga. Veremos de qué está hecho nuestro presidente López Obrador, que en la apariencia es el más interesado en que se reactiven las escuelas públicas en sus labores presenciales…..¡AYUDA!!…Está científicamente demostrado que el alcalde Jorge Salum del Palacio no tiene quién le aconseje o de plano no le hace caso a quien le sugiere alguna buena idea. El escabroso asunto de Jorge Pérez puede incluso marginarlo de cualquier posibilidad de candidatura el año venidero, pero…va equivocación tras equivocación. Primero, empleados y funcionarios hasta se atropellaban para negar que el exfuncionario hubiese sido detenido tras acudir a amenazar a una familia de la colonia Hipódromo. Hay fotos incluso en las que la Policía Investigadora de los Delitos lo captura y procede a la consignación correspondiente. Salum debió cesarlo de inmediato solamente por el escándalo protagonizado, pero aquella noche Jorge se concretó a suspenderlo mientras se desarrollaban las investigaciones, como con la esperanza de salvarlo de última hora. Ayer, cuando la lumbre llegó a los aparejos, Salum anunció el cese definitivo, con lo que, por enésima vez en los hechos confirmó que Pérez se pasó de lanza. O se supone que al tomar la decisión de echarlo estaba confirmando que, efectivamente, amenazó a la familia de la Hipódromo. Y hoy, como para ponerle la cereza al pastel, el jefe de la comuna habló con algunos reporteros y defendió a su excolaborador, asegurando que en realidad no hay ninguna constancia de que se excedió y que en realidad no había causas para cesarlo. No lo dijo así, pero intuyó en que también él se había excedido en ponerlo fuera de su gobierno. O sea que, para resumirlo: Ya no entiendo nada, porque cada vez que el alcalde abre la boca para tratar el tema más riega el tepache y el ridículo va creciendo como bola de nieve rodando hacia abajo…..ÉPALE.- Sabrán amigos que uno de los primeros en enterarse del borlote de Jorge Pérez Romero fue nada más y nada menos que el gobernador José Aispuro Torres, y que de haber querido, con una llamada telefónica hubiese evitado todo el sainete, pero el jefe del Ejecutivo dejó que avanzara todo no por el exfuncionario, sino por su jefe, Jorge Salum, que es uno de los suspirantes a la candidatura estatal y, al final, será el perdedor del inesperado escándalo. Es que, dicen los que saben, el gobernador Aispuro los está dejando que hagan lo que les parezca mejor para su promoción, pero en casos como el del exdirector de servicios públicos, que cada quien asuma sus culpas. Y lo mismo ocurrirá con los otros pretensos. El mandatario no meterá las manos para componerle la plana a nadie. Suficientes broncas carga su administración como para tener que echarse otros bultos a cuestas…..PUBLICIDAD.- Entienden los que saben leer entre líneas que es el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha promovido mediáticamente a Ricardo Anaya Cortez como el principal prospecto del PAN a la Presidencia de México en 2024. Las causas por las que pretende detenerlo la Fiscalía son tan débiles que los abogados piensan que más se tardaría la representación social en detenerlo que los abogados en liberarlo, puesto que, como decíamos ayer, un diputado o un senador no pueden ni deben ser reconvenidos, mucho menos detenidos por lo que hayan hecho o dejado de hacer en el trabajo legislativo, y si la memoria no nos falla, la principal razón por la que piensan detenerlo es por haber votado a favor de la reforma energética. 