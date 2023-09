+ Somos los primeros en alcanzar 500 mil seguidores

+ Y contando, porque casi llegamos a los 501 mil

+ Hora de agradecerle a todos nuestros favorecedores

+ Los ánimos nos impulsan para ir por el millón

“Medio millón de gracias a todos nuestros lectores…”

Jorge Blanco Carvajal

Acostumbrados a subir al podium llegamos ayer por la tarde al medio millón de seguidores, quinientos mil lectores que nos convierten en la señal más confiable para conocer las noticias que ocurren en Durango, México y el mundo…..AGRADECIDOS.- El trofeo virtual que recibimos ayer lo compartimos con los miles de seguidores que se han convertido en nuestros ojos y nuestros más confiables informantes. Solamente así hemos podido llegar rápido a los distintos episodios noticiosos…..SORPRESA.- Nos sorprende también nuestra penetración, dado que eso nos permite tener fotografías, videos y datos antes que nadie de hechos ocurridos casi en cualquier parte. Infinidad de casos hemos llevado a ustedes la información casi en el momento de suceder, algo que sería imposible sin la aportación de todos ustedes…..LAMENTABLE.- Nuestra señal informativa, por desgracia, ha sido el vínculo inmediato por el que las familias de las víctimas se enteran de la desgracia de su o sus parientes casi al momento de ocurrir. Imaginamos lo desagradable de esa experiencia para la gente, pero…las nuestras siguen siendo noticias y no podemos camuflarlas para informar otra cosa, particularmente cuando se trata de accidentes vehiculares o de otro tipo…..APROBADO.- En contrasentido, hemos sido el vínculo definitivo para la solución de diversos problemas, para la atención de personas con enfermedades graves y muchas se han salvado con la ayuda del buen corazón de los duranguenses, que invariablemente se solidarizan sin proponérselo para sacar adelante al desvalido…..ÉTICA.- Nuestra plataforma informativa también ha sido la primera y la única en tratar de manera especial los casos de suicidio y violación. Antes no los publicábamos bajo ninguna circunstancia, pero los demás llevaban un conteo macabro que animaba a otros a atentar contra sí mismos. Ahora, la situación se está tratando desde otra óptica, orientada por profesionales, además de que en infinidad de países se ha llegado a la prohibición total de su difusión esperando que reduzca o desaparezca ese doble lastre social. Nosotros, por lo que a eso respecta, firmamos cualquier acción para abatir los suicidios y violaciones, y mientras más pronto, mejor para todos…..SILENCIO.- Nada, que los detectives partidistas han encontrado que también Claudia Sheinbaum hizo “copy-paste” con importantes secciones de su tesis profesional, lo que decíamos ayer, que eso de copiar las ideas de otros es cosa común y corriente. Ya nadie se asusta, pero donde se le escarba salta la liebre con más y mejores datos. Bueno sería pensar en la desaparición de las tesis, solo que, para cualquiera de sus efectos, quienes copiaron textos de otros y los sumaron a sus tesis, hicieron fraude. Se titularon con documentos falsos, o de menos con documentos que ni siquiera leyeron, y como decíamos ayer, por donde quiera que se le busque, se encuentra. Todos, o casi todos los egresados de la UNAM están cortados por la misma tijera y, si allá hacen eso, que no lo hagan en las universidades del interior del país…..CELEBRIDADES.- Luis Ángel Martínez Díez, que fue catedrático de varias universidades, entre ellas la UJED, aseguró con todas sus letras que las universidades privadas “son jardines de adultos que van a la escuela y pasan con solo pagar colegiatura…a mí me dieron orden de la rectoría de la susodicha universidad de que no fuera a reprobar a Fulano y a Zutano pues eran hijos de quién sabe quién…”. Me negué a pasarlos y así me fue, al día siguiente me dieron las gracias. No volví a esa universidad del noreste de la ciudad…..ACCIÓN.- A propósito de El Churumbel, alguien no está de acuerdo en el diagnóstico rendido sobre el incendio que acabó con la vida del prolífico escritor fallecido. Piensan que alguien ocasionó el fuego intencionalmente, aunque los rescatistas creen que fue el propio Luis Ángel quien abrió la llama del gas y la dejó abierta hasta que estalló. Lamentablemente vivía solo y ni cómo culpar a alguien, aun cuando en el supuesto una mujer le hacía la limpieza y algo de comida. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. Finalmente, y de nuevo, más de medio millón de gracias a todos nuestros lectores.

