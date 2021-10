“Chicotito”

+ Oprobioso y cruel reabrir el Caso Colosio

+ Sabemos la historia mayoría de mexicanos

+ Sabemos quién ordenó la ejecución, ya, así déjenlo

+ Ojalá otros empresarios imiten a Miguel Rincón

+ Gonzalo se queda corto frente a JR Enríquez

“Ya no le muevan al Caso Colosio, sería reabrir las heridas. Ya déjenlo descansar…”

Juan Sin Miedo

Oprobioso, cruel y lastimero resulta que alguien pida que se reabra el Caso Colosio. Sería reabrir las heridas que no han cerrado y no destaparía dato importante alguno…..HISTORIA.- La historia nos cuenta quién mandó matar al entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República y nos dice también que Mario Aburto nunca disparó contra Luis Donaldo…..HECHOS.- El mismo día de los hechos se aclaró de dónde salió la orden de ejecutar al candidato, y también que otro fue el que disparó al candidato y no Aburto, sino que con Mario se repuso al verdadero criminal…..CRUELDAD.- Reabrir el caso es traer de nuevo las verdades que se conocieron entonces, que a Colosio lo mataron para seguir con el manejo faccioso de una serie de negocios políticos encabezados por Presidencia de la República…..RELEVOS.- Es traer más dolor a la familia del malogrado aspirante presidencial. Las heridas no han cerrado, y con la reapertura de la investigación no se haría sino reabrir la dolorosa historia. Mario Aburto, aseguran los que saben, no es quien jaló el gatillo para quitarla la vida a Luis Donaldo, se dijo desde el principio que al verdadero autor lo desapareció la misma estructura que fraguó el magnicidio y nunca se supo a dónde fue a parar. Hoy, Aburto asegura que desde el principio de su detención fue torturado para obligarlo a aceptar algo que no cometió. Sin embargo, ya lleva casi 30 años en la cárcel y las grandes mafias nacionales parecen no interesarse lo más mínimo en reabrir la investigación. Nada lo justifica porque la mayoría de los mexicanos sabemos cómo se organizó todo, quién lo organizó y quiénes lo ejecutaron. El único detenido por el magnicidio, Aburto, debía estar en libertad, pero maldita la hora en que alguien le halló parecido con el verdadero homicida. Le han venido a arruinar su existencia y de qué manera, sin haber cometido el más mínimo delito…..MEMORIA.- Manuel Bartlet Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, pero encargado de “tirar el sistema” para favorecer a Carlos Salinas de Gortari, pues el ganador fue Cuauhtémoc Cárdenas, aseguró ayer en el Senado de la República que se “cayó el sistema” por el “amasiato” que existía entre Salinas de Gortari y el Partido Acción Nacional. Bartlet viene a remover aquellos lodos que conocen muchos mexicanos. Trata de culpar a Salinas y a los panistas, pero en los hechos fue él quien “apagó el switch” y de ahí se pudo ratificar “el triunfo” de Salinas de Gortari, aunque en los hechos el verdadero ganador fue Cárdenas, pero para que no asumiera el mandato PRI y PAN unieron fuerzas y le dieron en la torre al perredista, Cuauhtémoc…..ASEGUNES.- Alguien ha descubierto que el donativo de Fundación Rincón a la Cruz Roja de Durango es para aprovechar las bondades de la ley que permiten deducciones determinadas antes de que entren en vigor nuevas reglas. Tendrán razón o no, no sabemos, lo que sí sabemos es que ese dinero, los 25 millones de pesos, mucho habrán de servir para la construcción del moderno edificio de la benemérita institución y que ojalá que aparecieran otros empresarios aprovechando el tiempo y procedieran como Rincón, si no con 25 millones, con lo que sea, pero que le pongan también a la charola para sacar adelante ese gran proyecto. Todos podemos hacerlo, unos más , otros menos, pero todos tenemos la posibilidad a la mano para auxiliar a la noble institución…..ORDEN.- Sobre la Cruz Roja, ayer en redes alguien estuvo comentando que la institución no debía acudir a los donativos, pues para eso cobra, y bien, sus servicios, pero no es cierto eso. Se cobran algunos servicios especiales como traslados y diversos estudios que no hablan de accidentes, porque en el caso de percances no se ha cobrado por el auxilio a nadie, y no se cobrará nunca porque esa es la esencia de la benemérita institución. Auxiliar al que se ha visto en desgracia y no cargarle todavía la mano luego del mal momento que ha pasado. No debe generalizarse pues, dado que sí se cobran, pero servicios especiales que no tienen nada qué ver con accidentes…..REVERSA.- No sabemos en qué carnicería le están diseñando la publicidad a Gonzalo, pero de entrada ya quedó corto frente a la promoción de su principal adversario respecto del informe legislativo que es parte de la búsqueda de la candidatura estatal, José Ramón Enríquez, que…lo que sea de cada quien, presentó mejores y más atractivos anuncios, por tanto es de adivinarse que sigue por debajo de su compañero senador. Alejandro vuelve a los estilos de siempre, a las formas de toda la vida, por tanto es de suponerse que chango viejo no hace maroma nueva, pero lo peor, que de los mismos procedimientos del pasado no se puede esperar un resultado distinto. Necesariamente los resultados serán los mismos del pasado, pero el líder petista sigue empeñado en hacer las mismas campañas que hizo hace treinta o cuarenta años. 