+ Inició el Gran Premio de México 2023-10-27

+ Checo Pérez tercer lugar en la Práctica 1

+ Hoy y mañana definirán la parrilla de salida

+ Concierto a cambio de donativos alimenticios

+ Afanosa búsqueda de paisanos en Acapulco

“Obvio, ante la sequía aumentarán de precio todos los alimentos, y en casos hasta se doblarán…”

Juan Pueblo

Inició esta tarde la Práctica 1del Gran Premio de México de la Fórmula 1 en la que el mexicano “Checo” Pérez terminó en tercero, y en un rato más será la práctica 2, de modo que para cuando ustedes nos estén leyendo la competencia habrá tenido su primera etapa que concluye con la carrera del domingo……OBJETIVOS.- La gran fiesta de la velocidad tiene como principal atractivo ver el triunfo del mexicano Sergio “Checo” Pérez ante sus fans en el mítico Autódromo “Hermanos Rodríguez”, aun cuando su coequipero Max Verstapen volverá a hacer lo suyo e intentar llevarse el trofeo más grande. Mañana sábado es la práctica tres y clasificatoria para la enorme competición del domingo a las 14:00 horas. En los resultados de mañana, aunado a los de esta tarde, se definirán los lugares de la parrilla de salida. Es decir, las tres jornadas son importantes para los pilotos y sus escuderías…..TRÁCALAS.- Añadir que un vivales sorprendió a un grupo de 15 empresarios vendiéndoles supuestos boletos para entrar al sitio que les platicaba ayer, el Club Paddock. Les estafó con la “venta” de decenas de boletos de 160 mil pesos cada uno y, el escurridizo tracalero, se volvió ojo de hormiga, no lo hallan por ninguna parte. Estiman que el fraude se aproxima a los tres millones de pesos, cuyo dinero apareció en su cuenta en acción aseadísima, en la que los inocentes empresarios cayeron redonditos con 160 mil pesos cada uno y no tienen ni boletos ni dinero. No imaginamos la clase de empresarios de que estamos hablando, pero está en duda su habilidad como para haber soltado así como así los nada despreciables 160 mil pesitos por cráneo…..CULTURA.- Empezó anoche el festival Muuki con un desfile extraordinario que recorrió la avenida 20 de Noviembre y termina esta noche con la presentación de Tucanes de Tijuana. Anoche, mucha gente se confundió creyendo que ayer sería la actuación de los Tucanes, pero los organizadores lo aclararon más de una vez que ayer sería el desfile y hoy el concierto. Los intérpretes de La Chona, Mis Tres Viejas, Aventuras del Pasado, Cruz de Madera, Masacre en Vallarta y muchos más podrán admirarse de forma gratuita, aunque el alcalde Toño Ochoa ha pedido que los asistentes le pongan algo a la canasta para nuestros hermanos en desgracia de Guerrero. Es decir, los boletos se repartirán a cambio de alimentos no perecederos, agua embotellada y medicamentos diversos vigentes, sin duda una noble causa por la que habrá de controlarse el acceso a la plaza IV Centenario, boletos gratis a cambio de alimentos para los damnificados del huracán Otis. Sobre el mismo tema sostener que el gobernador Esteba Villegas envió a personal de Protección Civil del Estado bajo el mando del comandante Arturo Saucedo a Acapulco para tratar de ubicar a los duranguenses que no se han reportado y de ser preciso trasladarlos de inmediato a esta capital o La Laguna, por suerte ya está funcionando la torre de control y el aeropuerto mismo del puerto. Otros son originarios de los municipios laguneros, aun cuando varios no se han reportado tampoco están entre los muertos identificados, de ahí la búsqueda. Encomiar que el DIF Estatal y diversas oficinas estatales se han movilizado para juntar alimentos, agua y lo necesario para llevar a Acapulco en la primera oportunidad, lo mismo que el municipio de la capital. Hoy, también Guadalupe Victoria instaló un centro de acopio en el palacio municipal para juntar la aportación de los vecinos del llanero municipio, los que a su vez serán enviados al DIF Estatal para procurar orden en el acopio y eficiencia en el traslado. Ustedes, por cierto, ¿ya hicieron su donativo? El Congreso del Estado también está sumando aportes de sus legisladores, trabajadores y empleados para de la misma manera hacerlos llegar de inmediato a Guerrero. Ayer, los vecinos del paradisíaco y maltratado puerto aseguraron que los alimentos es lo primero que se ha escaseado. Vamos, hay que hacerlo, hoy por ellos y mañana quizá por nosotros…..GANDALLAS.- Sucederá no nada más en Acapulco, sino en todas partes donde un fenómeno natural descargue su furia, pero…una cosa es la necesidad alimenticia, lo referente a la comida, otra es ir a las tiendas y saquear lo que encuentran, ventiladores, televisores, lavadoras y demás. Ayer, en una gráfica que circuló por el mundo, un hombre va cargando dos pantallas de televisión gigantes, tan grandes que con dificultades pudo echárselas al hombro, a pesar de que las telecomunicaciones están rotas. No son pantallas ni lavadoras lo que requieren, sino comida, alimentos no perecederos que no se echen a perder en el corto tiempo, qué bárbaros, siempre hay manzanas podridas…..ALTO.- No nos confundamos, el festival Muuki, sobre todo su desfile, fue una fiesta ligada al Día de Muertos, no al jálogüin. Son dos cosas distintas, muy distintas, que no debemos confundir, porque anoche no pocos comentaron que se trataba de un complemento de la celebración gringa, y…la verdad, no va por ahí la cosa….LETRAS.- Esta tarde, antes de que empiece el concierto de los Tucanes de Tijuana, Javier Cepeda presentará en el Museo de Los Gurza ubicado en Negrete y Zaragoza su libro denominado La Médium. Ojalá y las prisas nos permitan presenciar el evento, pero si ustedes tienen el tiempo disponible para asistir, no la piensen. Es una buena novela que nos da para leer en una semana o meses. Está entretenida…… MEDALLAS.- Abrazo fuerte a Miguel Angel “Piolín” Martínez, boxeador duranguense que triunfó ayer sobre su tocayo Miguel de la Cruz, de República Dominicana, con cuya victoria amarra la medalla de plata y también su clasificación a los juegos olímpicos de 2024 en Paris. “Piolín” está peleando en este momento contra el canadiense Wyatt Sanford por la medalla de oro en Santiago de Chile en los Juegos Panamericanos 2023.Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche. Mañana sábado, día de San Judas Tadeo, habrá reliquia en las instalaciones de Contacto hoy, para si pueden darse una vuelta.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp