“Chicotito”

+ Rodolfo Elizondo pide al pueblo que despierte

+ Propone un grupo que fiscalice al gobierno

+ Este gobierno le dio puras migajas a los panistas

+ La nueva ciclovía levanta una gran trampa mortal

+ Mañana por la noche enorme platillo tenístico

“Durango pronto estará a la altura de París, Madrid, Nueva York, Moscú, etc., con sus nuevas “ciclovías”…

Un despistado

No uno, ni dos, sino muchos, como tres para ser exactos, advierten que la nueva “ciclopista” que está trazando el Municipio por Dolores del Río a la altura de la unidad deportiva, será una gran trampa mortal para todos…..ÉPALE.- Se quejan nuestros amigos que en la “boca-calle” que da de oriente a poniente como para tomar Domingo Arrieta, dejaron o están levantando un tope de grandes dimensiones en el que temen que habrán de ensartarse más de uno…..PROYECCIÓN.- La proyectada ciclovía, además de que nadie la pidió y a nadie se la propusieron como para decir que la sociedad la aprueba, será la gran obra, la insignia, dicen algunos, que habrá de identificar en el futuro al actual gobierno capitalino, qué pobres nuestras aspiraciones…..FRAUDE.- Los quejosos, de los que tenemos nombres y apellidos, temen que la “ciclovía” que piensan pintar en Dolores del Río pase a ser otro gran fraude como el de Laureano Roncal, en donde el Municipio asegura que invirtió como 28 millones de peso en pintura y uno que otro bloque de plástico como señal vial y, al final, o a las pocas semanas, se despintó y luego los millones de ciclistas se olvidaron de la gran obra, a grado tal de que a nuestros días son uno o dos los que la usan, pero la tal ciclovía no deja de incomodar a los vecinos, pues a muchos les canceló por un puro capricho el acceso a las casas y el estacionamiento que siempre tuvieron frente a la propiedad. Muchos por eso dejan sus autos sobre la afamada “ciclovía”, pues no tienen dónde ponerlos y con eso ya le partieron la torre al importantísimo proyecto municipal. Pues eso mismo temen los vecinos de Dolores del Río, que el nuevo capricho solo venga a emproblemarles su día a día…..APROBADO.- No tiene desperdicio la entrevista que hoy le hizo Héber García a Rodolfo Elizondo. Propone El Negro: No nada más respaldar la alianza Va por Durango, sino pugnar por un verdadero cambio. Tenemos años quejándonos y no hacemos nada. El pueblo es sumiso y miedoso. Necesitamos que resucite. Durango necesita un equilibrio de fuerza sociales, no tanto de partido, gane el que gane, tiene la obligación de formar un grupo de duranguenses que se interesen en el desarrollo de Durango, gente honorable que le interese el estado y que esta pequeña cofradía sea autónoma, no auspiciada por el gobierno para dar seguimiento a las acciones de gobierno y auditar las acciones que se realicen. No pienso encabezarlo, habrá más gente confiable que quizá haga más que nosotros. El texto íntegro del histórico mensaje de Rodolfo ahí está en otra de nuestras secciones para cualquier consulta, pero…en serio que vale la pena, hay que darle seguimiento……RAQUETAZOS.- Bueno, para no seguirle con tantas malas y no tan malas, digamos que los aficionados al tenis, entre los que se cuenta el que escribe, tendremos mañana un platillo tenístico inmejorable con la final del Australian Open entre el súper poderoso Rafael Nadal y el no menos potente Daniil Medvedev. Las apuestas en los casinos están divididas, mitad para el español y mitad para el ruso, de modo que Rafa, el seis en el ranking mundial, es previsible, no tendrá un día de campo. Hallará un incansable Daniil, dos en la nómina mundial, que por lo menos se morirá en la cancha para llevarse el principal trofeo y la gran bolsa que además se lleva el vencedor. Si gana el manacori o manacorense, el gentilicio es el mismo, logrará su 21 grand slam, que será el récord más importante que haya alcanzado alguien en el deporte blanco. Si pierde, tendrá que seguir compartiendo números con sus pares Roger Federer y Novac Djocovic, que no jugaron en Melbourne, el suizo por lesión y el serbio por haber sido expulsado de Australia por no vacunarse. Ya lo habían aceptado con un permiso especial, pero a última hora la autoridad migratoria del lejano país, luego de tenerlo varios días en la cárcel, lo echó de fea manera y privó a Nole de un título más….. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

