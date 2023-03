+ No está muerto el Plan B de AMLO

+ La Suprema Corte definirá rumbo de México

+ Falta un voto para desecharlo o aprobarlo

+ Evita Esteban injusticia contra Don Manuelito

+ Tesla se instalará en el estado de Nuevo León

“El rumbo histórico de 136 millones de mexicanos queda en manos de once personas…”

Juan Sin Miedo

No obstante el abrumador rechazo popular al Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, sigue viva la posibilidad de aprobación en la Suprema Corte. El punto de quiebre sigue siendo la ministra “patito” Yasmín Esquivel…..NÚMEROS.- En el juego de los números, el alto cuerpo colegiado tiene once ministros, que deben analizar las impugnaciones al famoso Plan B y se requiere de una mayoría calificada de ocho votos para su invalidación, solo que…cuatro de los ministros son afines a AMLO, amén de que para los mexicanos que saben de leyes Esquivel debió renunciar a la Corte por evidente inmoralidad, pues a la tesis que copió para obtener la licenciatura se aclara que también copió la tesis doctoral. No tiene los argumentos escolares para ocupar el ministerio que ostenta. Sin embargo, no renunció antes precisamente porque se necesita su voto para validar el Plan B, encima de su carácter inconstitucional. Es decir, para que se invalide el Plan B se requiere un voto de los cuatro afines al presidente, que le deben todo, y el más factible sería el de Yasmín que todo mundo exige su destitución, no su renuncia, sino su destitución por necesidad superior…..TIEMPO.- La cuestión de tiempo precisa que el Plan B tendrá que ser discutido en la Corte antes de junio próximo para ponerla en vigor o desaparecerla en la siguiente elección, la de 2024…..ORDEN.- Esta mañana el gobernador Esteban Villegas anunció la ampliación de una empresa maquiladora en Durango y no faltaron los inconformes que piden no maquiladoras sino empresas de alta gama para poder aspirar a sueldos mejores. Y tienen razón, pero aunque fueran maquiladoras, que traigan las que sean, dado que al final serán los sueldos que marque la ley de la oferta y la demanda. O sea, son buenas las fuentes de trabajo por donde se le busque, pero los hay que nada les parece y que a todo le encuentran contras. Es el mismo caso de la afición del Cruz Azul en el estadio Azteca, pues contrataron a un buen director técnico, Ricardo “Tuca” Ferreti, pero a las barras azules no les pareció, aunque se haya ganado el viernes, no estuvieron de acuerdo y en el mismo debut del brasileño, uno de los más ganadores en México, se soltaron pidiendo su destitución…..S.O.S…- Oiga usted, de veras que anda para llorar en cuestiones económicas el gobierno de Esteban Villegas, pues ayer desde muy temprano su secretario de Educación me estuvo fregando por Whatsapp que le prestara dinero. Me pidió primero 500 mil pesos, luego le bajó a 300 mil y, en la variación, me dio mucho a pensar. Ya estaba animado a transferírselos, pues El Gato es un hombre cumplidor, pero…oh sorpresa. Le hablo directamente a Guillermo Adame para confirmar la transferencia, pero, también para que le bajara tantito a sus necesidades, y me encuentro con la tiznadera de que le hackearon su cuenta y que así le estaban pidiendo dinero a medio mundo. Ufff, qué bueno que me lo aclaró, porque ya iba a mandárselos por Estafeta, cómo no… Truchas, amigos, la indecencia anda suelta y no respeta ni a poderosos como El Gato Adame, que por lo pronto lo metieron en buen problema, pero no es él quien está pidiendo nada a nadie, qué bueno. Aprovechando el viaje, si un día de estos les aparece un mensaje de mi cuenta pidiéndoles un favor de perdido de medio millón de pesos, sí soy yo. Depositen de volada, porque en serio que los estoy necesitando con mucha urgencia, jajajajajaja…..ALTO.- Muy bien que el gobernador se haya enterado de la friega que pensaban ponerle al ahora afamado don Manuelito, vendedor de dulces, chicles, chocolates y más en las afueras del COBAED “Juana Villalobos”. Estaban mandando al matadero al pobre de don Manuelito, pero por suerte apareció el mandatario estatal y frenó de sopetón una gran injusticia, y qué bueno, porque ya estaban convocando a una gran marcha para protestar y exigir su reinstalación. Y a propósito, se trata de mejorar los productos para los consumidores o se trata de un negocio en ciernes para instalar las tienditas en el interior de las escuelas, y a los de afuera que se vayan al carajo. Si es para mejorar, que se pida a los vendedores se organicen y se metan a los planteles, pero de lo contrario sería necesario pensar mal y creer que alguien está echándole medidas a un sospechosista negocio con beneficio para algunos amigos, amigas, secretarios, secretarias y novios y noviecitas, ¿o no va por ahí…?…..SENSATEZ.- Metieron con calzador la sensatez en Presidencia de la República al admitir que Tesla se instale en Nuevo León, pues el jefe de la nación Andrés Manuel López Obrador había ordenado que se llevara a Tabasco para aprovechar el exceso de agua que existe en esa región, pero hoy, se respetó la intención de Elon Musk para instalarse en el rumbo de Apodaca. Anoche se ratificó en el orbe que es precisamente Musk el hombre más rico sobre la tierra, de modo que a tratarlo bien para que pronto nos mande más trabajo y más ingresos, mejores ingresos para los profesionistas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana o nos saludamos aquí mismo en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche. O en redes sociales, pues estamos presentes en todas.

Saludos

