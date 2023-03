+ Ruido por probable caída de una dama

+ Acusan agresión de policías femeniles

+ Taxistas súper lentos para cobrar más

+ Nueve motocicletazos en cada 10 percances

+ Este viernes nuestro campeón Hugo Torres

“Exigir casco a motociclistas es para su seguridad, no para recaudar multas…”

Juan Sin Miedo

Antes de comprometerse a castigar a alguien en la corporación, su director Marco Contreras debió investigar primero cómo fueron las cosas, pero aclarar que no hubo el supuesto maltrato a una mujer por personal femenino. Tenemos otros datos…..TRAGUITOS.- La persona en cuestión, o sea la que se dice golpeteada, realmente andaba un poquito pasada en tragos y al momento en que intentaron subirla a una de las “perronas”, por lo que usted guste y mande se le cayó a los uniformados y se pegó en tubo y piso de la patrulla, pero golpeada, así lo que es golpeada no, nadie la golpeó. Bueno, es la información que nos llegó, pero admitir que no nos consta, pues no lo vimos, pero eso es lo que se contó en el peinador…..ATRACO.- Si usted se topa con un taxi circulando a vuelta de rueda, no es por la seguridad del taxista y de sus pasajeros, sino para que avance el velocímetro y al final le resulte un cuentón a los inocentes clientes. Eso lo sabemos todos, entonces por qué no se actúa, dado que es un vil y descarado robo, un asalto en despoblado por el que nadie se inconforma…..ACCIÓN.- Un día, el entonces director o subdirector de movilidad, el desaparecido José Jorge Campos Murillo, se percató de esa trampa taxista para hacer más costosos los viajes, armó una volanta que se dedicó a vigilar taxis en la ciudad y encontró decenas de ellos transitando a vuelta de rueda, pero nada más cuando llevaban pasaje, porque cuando vacíos iban como alma que lleva el diablo, confirmando lo dicho, que transitan despacio para cobrar más, y Campos Murillo infraccionó a muchos por pasarse de lanza. No sabemos qué esperan los actuales funcionarios del ramo para sancionar a los taxistas tortuga que además de robar a los pasajeros entorpecen la vialidad citadina por todos rumbos de la ciudad…..ORDEN.- Nada tenemos contra los motociclistas. Hemos comentado sobre los retenes policíacos en su contra y lo seguiremos haciendo, porque vale más su vida que la molestia que ocasiona pagar una multa. En dado caso, es preferible que encierren a alguien antes de que se vaya a matar en su propia motocicleta. El otro día comentamos sobre el índice de motocicletazos en la ciudad y, ahora, me aseguran los expertos que de diez accidentes, nueve son de motociclistas. La muerte les acecha a cada vuelta que dan, y sin protección, o sin la protección mínima, y en eso tienen que recapacitar, porque efectivamente, en los hechos se están procurando medidas para su protección, para la preservación de su vida. Aparte, si lleva casco, placa y las luces correctas, no será molestado por nadie, ha ofrecido el alcalde Antonio Ochoa, y tenemos que creerle. Asegura el jefe de la comuna que ha estado tentado a cancelar las multas contra los motociclistas, para que se entienda el propósito de los retenes, pero anularlas sería tanto como invitarlos a seguir infringiendo el reglamento y eso no es bueno…..CALMA.- Sobre el Plan C que acaba de idear Presidencia de la República, añadir que tampoco tiene nada de extraño, puesto que se estaría acudiendo a un recurso legal al que tenemos derecho todos los mexicanos. El Plan B, contra lo que hayamos dicho, no está definitivamente resuelto, por el contrario, apenas empieza y todavía dará muchas páginas y mucha tinta para los medios antes que otra cosa por lo que está en juego: La permanencia o la desaparición del Instituto Nacional Electoral, pero…esperemos, todavía le cuelga a esto y tenemos que esperar hasta que defina el pleno de la Corte sobre el rumbo de la iniciativa…..VIBRAS.- Este viernes por la tarde estará reapareciendo nuestro paisano Hugo Torres, la sensación nacional de las artes marciales mixtas, en la fronteriza Tijuana. Hugo tiene una empresa bastante complicada en el brasileiro Soslenis “Grilinho” Carvalo, que también va invicto, pero con mucha más lona recorrida, pues suma 15 victorias, trece empates y cero derrotas, en tanto que el peleadorcito duranguense apenas va por su quinta victoria. Lleva también un empate, pero cero derrotas y, para pasar esa aduana estará en chino. Veremos de qué está hecho Hugo Torres, para lo que se transmitirá el combate por la plataforma ufc fight pass. Unámonos e impulsemos desde acá a nuestro paisano que estará poniendo en alto el nombre de Durango, pero veremos este viernes de qué madera está hecho y si es probable pensar en cosas importantes, por lo pronto digamos que Hugo es compañero del súper campeón Brandon Moreno en el Entram Gym, donde se forjan los campeones. Veremos, pero hay que seguirlo de cerca…..APROBADO.- Excelente que Durango tenga pronto un vuelo más, ahora hacia Puerto Vallarta, de modo que en unos minutos estaremos a la orilla del mar, pero está faltando más movilidad hacia Monterrey, México y el sureste, donde hay negocios de toda índole. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, o en redes sociales, pues lideramos en todas.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp