“Chicotito”

+ Las empresas que hubieran ayudado con casi 3 millones

+ Regresan los asaltos “estudiantiles” a La Granja

+ Mientras la Fiscalía advierte que irá por los muchachos

+ Trife evita masacre en votos contra Félix Salgado

+ Si no soy yo, bueno, para eso está mi hija Evelyn

Nadie ha confirmado que el gobierno gaste más de dos millones de pesos mensuales en francachelas normalistas pero, de suceder, nos advierte que vende la revuelta estudiantil. Y vende más que infinidad de empresas que dan empleo, pagan impuestos, generan economía, etc., etc…..ORDEN.- Ayer le tomamos la palabra a los estudiantes que emplazan a la “prensa, prensa, prensa, si tienes dignidad te exigimos que digas la verdad…”, pero es hora que nadie aclara si es cierto, que cada mes, puntualísimamente reciben más de dos millones de pesos para “gasolina” y más de medio millón de pesos “para traslados y viáticos”. Sin incluir el enorme gasto para la preparación de los alimentos que se hace diariamente en la escuela de La Granja, donde no hay clases desde hace más de año, pero los gastos siguen como si se tratara de tiempo normal. Lástima que las estructuras de gobierno que saben exactamente cuánto pagan de “piso” a los futuros profesores se resisten a hablar sobre esas leves ayudas a los estudiantes. Todo mundo les teme, como si fuera veneno, y nadie quiere hablar o profundizar en la materia. Si se confirma que les dan casi tres millones de pesos a los directivos estudiantiles actuales, estaremos ante algo peor que el “sedecogate”, pues esos dinerales se gastan miserablemente en nada, o por lo menos en nada que sirva a la educación en la entidad, mientras miles o millones de empresas seriamente constituidas, que generaban economía y que cerraron por falta de apoyo formal, ahí siguen esperando que un milagro caiga del cielo y les traiga algo de aliento económico para seguir funcionando. Esto es, que aceptamos el reto que nos mandan los estudiantes, que seguimos investigando para tratar de llegar a la verdad, especialmente en cuanto a las enormes pérdidas registradas en los últimos días cuando los muchachos volvieron a las andadas, secuestraron vehículos comerciales y en cosa de minutos los vaciaron, especialmente tratándose de refrescos, cerveza, alimentos y otros productos propios para la francachela (hay fotografías y videos de las pesadas tareas de limpiar los camiones). Además de que anoche trascendió en redes que una familia estaba desesperada ante el secuestro de un pariente que conducía un camión. Lo privaron de su libertad y, obvio, le robaron el producto que transportaba. Los padres del varón aquel buscaron la ayuda policiaca ante distintas instancias y no hubo nadie quién les informara del paradero, mucho menos quién respondiera por lo robado, que ha sido mucho en los últimos días y ni la Guardia Nacional, ni el Ejército y mucho menos las policías estatal y municipal hicieron algo para devolver la legalidad a La Granja, que volvió a los años ochentas con una serie de incidentes que nos advierten que los “estudiantes” siguen convencidos que la revuelta, el desmoder, vende y vende bien, o por lo menos no hay quién se interponga en su camino. Y…repetimos, tanto la “J. Guadalupe Aguilera” como la mayoría de escuelas públicas en México siguen inactivas precisamente por la pandemia por el coronavirus…..APROBADO.- El Tribunal Federal Electoral desechó de manera definitiva la posibilidad de que Félix Salgado Macedonio sea el candidato de Morena al gobierno de Guerrero. No hace mucho, el afamado “toro” advirtió que al final aceptaría el fallo del TRIFE, pero…anoche, conocida la conclusión de su triste asunto, el compadre de Andrés Manuel López Obrador salió con otra peregrinada. “Si no soy yo, ahí está mi hija para lo que se ofrezca…”, de modo que a pesar de la avalancha en contra, insiste en querer gobernar Guerrero a costa de lo que sea, aun cuando para muchos, el fallo del TRIFE, que es coincidente con el del INE, vendrá a evitarle un amargo sabor de boca, es decir, impedirá una derrota en las urnas que parece es lo que busca el afamado “toro”, pero como se siente la última cerveza en el estadio, ahora propone a su hija como la aspirante de Morena, solo que, como su muchacha Evelyn lleva sus apellidos, será la receptora del encono popular generalizado a la hora de las votaciones, como si lo vieran…..OXÍGENO.- La controversial eliminación de las candidaturas morenistas en Guerrero y Michoacán por parte del TRIFE son oxígeno puro para el creciente desprestigio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es claro que tanto los candidatos Félix Salgado como Raúl Morón, y sus padrinos Mario Delgado y AMLO tenían las esperanzas depositadas en el tribunal que preside José Luis Vargas, el famoso “magistrado billetes”, los tres o los cuatro incluso adelantaron su confianza en el órgano colegiado y hasta advirtieron, o por lo menos Salgado y López Obrador, que respetarían el fallo del tribunal. Pues ya se dio y no lo aceptaron, por el contrario, siguen buscando formas de brincarlo y salirse con la suya. El único que votó a favor de ambos personajes para que se les dejara la candidatura que aclaró “la cruz de su parroquia” fue precisamente el “magistrado Billetes”…..MEMORIAS.- Murió este día el astronauta Michael Collins, quien en 1969 saltó a la fama mundial al quedar en solitario al mando del Apollo 11. Lo recordamos como si fuera en este momento, que Collins era el único intermediario entre los seres humanos y sus compañeros de aquella memorable aventura, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, y mientras aquellos llegaban a la luna, Michael estuvo horas dando vueltas por el espacio lunar. No obstante que el trío es considerado por la historia como los primeros en llegar a nuestro satélite, Collins nunca pisó suelo lunar, quizá lo pisó en otra ocasión, pero no en 1969, lo que sí consiguieron Neil y Buzz. Por eso, su muerte nos causó mucho de nostalgia, puesto que vivimos su epopeya casi en tiempo real y la sufrimos como el que más, puesto que el Apollo 11 pasó por una serie de riesgos en los que pudieron morir los tres casi casi en tiempo real, cuando se transmitía en vivo a la tierra, algo que por buena suerte para los seres humanos no ocurrió. 