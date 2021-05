“Chicotito”

+ Nuestro voto será universal, libre y secreto

+ Nadie sabrá por quién se sufragó al final

+ Tomemos las baratijas, votemos en conciencia

+ México nos lo agradecerá al fin de la jornada

+ Cruz Azul otra vez se dirige al título liguero

“Los caciques, por poderosos que sean o parezcan, no sabrán por quién votamos. Agarremos las baratijas…”

Juan Camaney

Nadie, por muy poderoso o maloso que parezca, podrá obligar a nadie a votar por alguien en particular. Ejerzamos ese derecho con libertad y con el tiempo suficiente para darle viabilidad a la nación…..COCHUPOS.- Siempre, candidatos y partidos, se mueven por la tentación de “comprar” de la forma que sea a los votantes y que terminen respaldando su propósito. Ya quitémonos esa estirpe tan pesada que llevamos a cuestas…..TIEMPO.- El primer domingo de junio ojalá lleguemos a las urnas con una definición de por quién sufragar, y que llevemos la probabilidad de volver a hacer un nuevo análisis para estar seguros de lo que queremos…..ORDEN.- Habrá parte de las mismas tentaciones anotadas todavía por ahí haciendo su papel en el proceso electoral y no faltará quien lleve a electores a votar y los espere en las afueras de las casillas precisamente para “asegurarse” del voto, aunque…como decimos al principio, por muy poderoso o maloso que parezca, no tendrá acceso a la mampara, no sabrá al final por quién se votó y no tendrá manera de reclamar nada ni a nadie. Es entonces cuando aparece nuestra decisión y por la que habremos de votar, es decir, de cruzar finalmente la boleta que nos haya llenado el ojo y que nos garantice que el electo habrá de representarnos adecuadamente y no que irá a la cámara a servir de comparsa de las grandes mafias que suelen conformar los distintos grupos de partidos, coaliciones y alianzas. Escuchemos a los viejos: Tomemos lo que andan repartiendo candidatos y partidos, prometamos el voto, pero al final, sufraguemos en conciencia, votemos por el bien de México, de Durango y de nuestra capital. Está en nuestras manos hacerlo, y podremos hacerlo con la seguridad de que al final nadie habrá de enterarse por quién se votó. Y en el último de los casos, el ciudadano, si es su intención, tiene la libertad de presumir en corto y en largo por quién votó, y gústeles que no, nadie podrá reconvenirlo de ninguna manera, a menos que exista un acuerdo económico muy fuerte como para tener que votar por tal o cual candidato…..CALMA.- El que escribe ha recomendado en varias ocasiones que nos pongamos a analizar las ofertas y planteamientos de los candidatos. Suerte que son muchas esas opciones y que es posible que entre ellas vayan unas mejor que otras. No necesariamente tenemos que irnos con los de siempre o los de ahora. Entre la chiquillada hay buenos prospectos que traen mejores intenciones de trabajar para representarnos bien en las cámaras. Por eso nuestra insistencia en que busquemos la opción uno, la dos y la tres, de ser preciso, para que, llegado el momento, sufraguemos bajo esa premisa, de procurar a los mejores, y si para aclararlo tenemos que revisar una, dos o más veces, que se revisen perspectivas y que al final se alcance el objetivo, de darle utilidad a nuestro voto. La patria nos lo está demandando y debemos escucharla para no ir a equivocarnos de nuevo y en unos días empezar con los remordimientos…..RESPONSABILIDAD.- El proceso electoral está por llegar a su término, especialmente en lo que toca al tiempo de proselitismo. Vienen días de más calma en los que tendremos el espacio para seguir analizando y valorando propuestas. Tenemos en el frente la calma que necesitamos para sopesar y valorar debidamente. Mientras, restan unos días todavía de promoción, pero luego se abrirá un paréntesis en el que nadie más volverá a bombardearnos con mentiras y engañifas. Seamos sensatos y aprovechemos esos espacios para tomar la gran decisión sin considerar las presiones que las 24 horas del día están ejerciendo candidatos y partidos. Ojalá lo hagamos y no tengamos más remordimientos…..GLORIA.- Cruz Azul venció anoche 0-1 a Santos con lo que se acerca a la gloria del título que por tanto se le ha negado. Emociona la victoria en patio ajeno de los cementeros, pero se han visto tantas cosas extrañas y dolorosas en los hidalguenses que no encuentra uno qué pensar. El famoso 4-0 del torneo pasado a Pumas y otras linduras arbitrales absurdas nos mueven a pensar que todavía será necesario pasar esa aduana, ya no la del Santos, sino otras cuestioncillas que no se entienden, pero que ocurren y que se han interpuesto entre el infierno y la gloria cementera. Cruz Azul venció anoche 0-1 a Santos con lo que se acerca a la gloria del título que por tanto se le ha negado. Emociona la victoria en patio ajeno de los cementeros, pero se han visto tantas cosas extrañas y dolorosas en los hidalguenses que no encuentra uno qué pensar. El famoso 4-0 del torneo pasado a Pumas y otras linduras arbitrales absurdas nos mueven a pensar que todavía será necesario pasar esa aduana, ya no la del Santos, sino otras cuestioncillas que no se entienden, pero que ocurren y que se han interpuesto entre el infierno y la gloria cementera. Seguimos yéndole al equipo azul, pensamos que trae el mejor cuadro del torneo y que merece el título, aunque…suelen cruzarse otras cosas como esa de que Cruz Azul tiene un contrato con no sabemos quién por el que perdiendo gana mucho dinero, pero si llega a ganar el título perderá todo el dinero del mundo. No le entendemos, pero son muchos los que coinciden con esa que nos parece una estupidez que fue la que justificó la eliminación el torneo pasado ante la UNAM que le sacaba aquel aplastante marcador de 4-0 y que parecía imposible de remontar.

Muchas gracias