Más desafortunado no pudo ser el debut ante la escena pública de la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, al pedir a la Suprema Corte de Justicia una explicación del porqué hay funcionarios que ganan más que el presidente…..IGNORANCIA.- El curriculum de Luisa María dice que es licenciada en Derecho con estudios superiores en Estados Unidos, pero se brincó cualquier cortesía política y respeto al otro poder, puesto que no es ella quien debe dirigirse a la Corte, por una parte, pero por la otra en su momento el alto cuerpo colegiado canceló cualquier posibilidad de aplicar las modificaciones al 127 constitucional en el que sugirió que nadie gane más que el presidente porque es anticonstitucional, dado que ninguna ley puede ser retroactiva y en el caso de los ministros, de acuerdo a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aprobada y promulgada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en su artículo transitorio segundo establece que sí habrá excepciones, que sí hay quien puede ganar más que el presidente (los ministros, por ejemplo) sobre todo si ya estaban en funciones antes de su promulgación y así será hasta que concluya su respectivo período. O sea, una gran metida de choclo de la juvenil funcionaria que no se molestó en revisar las reglas y, tal vez, para atraer reflectores se pasó de lanza tratando de ordenarle al otro poder, cuando…mínimo debe saber que el Poder Judicial (la Suprema Corte de Justicia de la Nación) no pertenece al Poder Ejecutivo, es uno de los tres poderes de la unión, autónomo, que no tiene por qué rendir cuentas a los otros poderes y será la muy secretaria de Gobernación pero se expone a que la Corte ni siquiera responda a su “orden”…..MALDICIÓN.- Árboles es lo que necesita el mundo para poder reducir las alarmantes temperaturas de los últimos días, y es algo que debemos hacer ya, o sí o sí, porque de lo contrario nos encaminamos a incontrolable velocidad hacia la extinción de la humanidad. El o los responsables de la tala de varios árboles en Gabino Barreda y Bruno Martínez debe pagar en el mismo nivel del daño que le está o están haciendo a la ecología. Además, si los árboles están en la calle, no tienen dueño y no pueden ni deben ser talados por las mismas razones, por el daño a la ecología. Urge que nuestros diputados dispongan castigos ejemplares a quienes incurran en daño al arbolado urbano, y no nada más que repongan el árbol derribado con otros arbolitos que tardarán de menos 30 años para afianzarse y cumplir su función, aparte de que quedarán altamente expuestos a su muerte. Que se obligue al talador a que reponga cuatro o cinco árboles diversos por cada uno que eche abajo en puntos que se le indique. Inaplazable resulta tomar medidas enérgicas contra los taladores, porque son ellos los que están propiciando las elevadas temperaturas que están a punto de incendiarlo todo…..ACCIÓN.- El nuevo plazo otorgado a los dueños de “chocolatos” para que se inscriban en el padrón vehicular es una extensión del permiso para matar expedido por el mismo gobierno. Nadie ignora que los que más se pasan el reglamento vial por el arco del triunfo son los dueños de vehículos extranjeros. No hay poder ninguno que los meta en cintura. No traen placas, tarjeta de circulación y ningún documento que les permita transitar por la ciudad y puedan identificarse, y por lo mismo son los que más pisotean la regla, nadie les hace ni puede hacerles nada, entre los que seguramente están muchos de los conductores de “autos fantasma” que van por la ciudad haciendo desgarriate y medio, ignorando semáforos, paso de peatones, pasos escolares, etc., etc., y siguen extendiéndoles el tiempo para que se regularicen, pero de eso ya llevamos varios años con el mismo cuento…..PUEBLO MÁGICO.- La Ciudad de Durango debe ser tomada bien en cuenta para designarla Pueblo Mágico, pues asegura uno de nuestros lectores que esta mañana dejó su bicicleta por calle Pino Suárez, y aunque no la descuidó mucho alguien la “desapareció” en cosa de dos minutos. Eso dice…..APROBADO.- Toda la razón del mundo tiene Martín Vivanco, de Movimiento Ciudadano, al advertir que se denunciará ante el Instituto Nacional Electoral los evidentes e inconfundibles actos anticipados de campaña del corcholatero y de sus imitadores, los de oposición, aunque…nos tememos que se quedará con su denuncia en la congeladora, porque los de Morena están en busca de la Presidencia de México desde hace tres años, por lo menos, y ni el INE ni nadie se ha enterado. Alguien de Morena dio una conferencia ayer para explicar cómo está el movimiento que se desarrolla ahora para seleccionar a su candidato a la Presidencia de México. “No se está buscando una candidatura como tal, sino se está buscando a presidentes de comités internos, que nada tienen que ver con la elección del 2024…ajá”. El caso es que Va por México ya se montó en el borlote y decidió copiar definiciones, tiempos y estilos para sacar a su abanderado presidencial, y adelanta que tendrá a su abanderado uno o dos días antes que Morena. ¿Cómo la ven?…..S.O.S…- Tres o cuatro adultos aparecieron en un jardín frente a Contacto hoy como haciendo casa. Están ahí casi las 24 horas del día y por suerte ahora tienen árboles para protegerse un poco del sol, pero vienen las lluvias y quién sabe cómo les vaya. ¿No habría manera de que alguien trate de rescatarlos ante de que otra cosa suceda? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

