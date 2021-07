“Chicotito”

+ Salum está desbocado, alguien que lo calme

Rubén Solís Ríos

Jorge Salum se desbocó en unos cuantos días ante la sola posibilidad de ir por la candidatura del 2022. Ya le habían pedido que le bajara un par de rayitas a sus ansias de novillero, pero hoy el diputado Iván Gurrola de plano le propuso que renuncie o pida licencia…..CAMPAÑA.- Salum está visitando municipios que ninguna relación tienen con su trabajo en esta capital, por tanto, se está alejando de su base de trabajo y, aunque parezca algo por ahí perdido, está causando escozor en sus adversarios políticos. ¿Qué esperaban?…..TÓMALA.- “La gente ya está cansada de los “chapulines”, que se ponga a trabajar, o si quiere seguir haciendo campaña que renuncie y entonces sí que se promueva en todos lados…”. O sea, más claro ni el agua, pero…mucho nos tememos que Salum está ya más montado en el plan de alguno de sus fans de mantener su precipitada promoción en otras municipalidades…..RESPUESTA.- Hoy mismo, la encuestadora TResearch asegura que el municipio de Durango se mantiene rezagado prácticamente en todos los casilleros comparado con los primeros cien ayuntamientos de la República. Aparece nuestra capital entre los últimos en materia de combate a la corrupción, está en el lugar 12, y nada más supera a Naucalpan de Juárez, Estado de México, que se queda con el lugar once, el último de la cuenta; en pavimentación nueva de calles mejora un poquito, pero nada más un poquito, porque sigue calificado en rojo. Está ranqueado en 22 puntos, por 61 que tiene León y 13 de Ciudad Juárez; en bacheo ubican a nuestra capital en 20 unidades, por 51 del primer lugar, Querétaro, y 15 de La Paz, Baja California. Luego, en cosas de vigilancia y seguridad, nuestra ciudad capital se queda en la misma zona de alarma, la roja, con 18 puntos, muy cerca de San Luis Potosí que tiene 11 unidades y muy lejos de Mérida, que queda en 69 tantos; en cosas de recolección de basura se mejora un poco, aunque se mantiene en la misma zona roja con 61 puntos, pero en cuestión de obra pública Durango capital regresa a la realidad. La encuestadora le ubica en 25 puntos, por 18 de Acapulco, Guerrero, que es el peor y 69 unidades de Zapopan, que es la mejor ciudad en obra pública…..RESUMEN.- Tiene razón el diputado Gurrola cuando advierte que Salum se anda paseando por otros municipios. Durango capital tiene mucho trabajo por delante, hay muchas cosas qué hacer antes de cualquier proyección política. Jorge está quedando a deber a los duranguenses, y con esa “hoja de servicios” no es posible creer que se haya engañado pensando que “ya cumplió” y “ya está para cosas superiores…”. Tiene que trabajar mucho para seguir en campaña, de lo contrario se expondrá a una sorpresa en un hipotético análisis electoral…..ASEGUNDE.- Estábamos en la síntesis del trabajo no hecho en el municipio, que anuncia hoy la encuesta de TResearch, cuando aparece el informe de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal que precisa números todavía más lamentables para poder hacer un resumen válido de la actualidad municipal en la capital. Detalles en los que preferimos no abundar, pero que son muy parecidos a los divulgados la semana pasada y que se parecen mucho entre las distintas encuestadoras, o mejor explicado, unas giran en torno a los resultados de las otras y los números no pueden ni moverse ni maquillarse. Son los mismos, aunque del todo adversos para hacer una síntesis sobre el malogrado trabajo en el municipio de la capital…..ORDEN.- Uno de los fans de José Ramón Enríquez publicó ayer un segmento de supuesta encuesta levantada por Massive Caller en donde de plano trata de faltarnos al respeto. Asegura, sin pelos en la lengua, que El Senador Enríquez no solo encabeza las preferencias para ser el candidato a gobernador por Morena para el 2022, si no (sic) también encabeza las preferencias de la contienda electoral. Luego nos presenta la gráfica que advierte de la supuesta delantera de José Ramón, en la que, números más, números menos, asegura que Joserra “robaría” en cualquier terreno donde lo pusieran. No entramos al detalle porque son números muy similares a los que usó Maribel Aguilera en la pasada elección, en la que no hizo campaña por una fractura que sufrió antes de empezar la jornada proselitista, y en la que de manera por de más increíble, por decirlo de alguna forma, obtuvo votaciones fantásticas, repetimos, sin hacer campaña Triunfó en muchas casillas a razón 185-2, 190-1, 150-3. El más rancio y repudiado estilo tricolor de los cincuentas y sesentas del siglo pasado pudo revivirse en los números de Maribel, por tanto, pasados por una escandalosa y tenebrosa “mano negra” que todo lo malo lo convirtió en bueno y, ahí la tienen, a punto de repetir en la Cámara de Diputados, pero lo que sorprende aún más es que esos resultados hayan sido validados por el INE, ¿pues qué les pasa o qué nos pasa? Y luego, da la impresión de que ese "fan" de Enríquez no tiene idea de lo que estamos hablando, que no conoce ni la o por lo redondo tratándose de darle la suave al líder. "También encabeza las preferencias de la contienda electoral…", dice. Preguntaríamos a qué contienda electoral se refiere, dado que la siguiente elección o contienda electoral empezará hasta noviembre próximo, y para noviembre todavía faltan cuatro meses.

