+ Nancy dice que le preocupa la salud de su pueblo

+ No niega si busca borrar a la Cruz Roja

+ Tampoco dice nada de la ambulancia fiachis

+ Seguidores nos aterran de más información

+ Aclaren de dónde sale tanto dinero: Monreal

“La alcaldesa quiere negar nuestro dicho, pero no halla cómo…”

Anónimo

Nosotros nada más hablamos de los desprecios de Nancy Vázquez a la Cruz Roja de Nombre de Dios y lo que ha expuesto a la población sin ese servicio, pero nuestros seguidores le echan más piedras al morral…..FALSO.- Hizo un video en las afueras de la Cruz Roja con el que trata de negar lo dicho ayer, que no le da ni para la gasolina de la ambulancia y que lleva más de año de abandono de la benemérita institución. Asegura que no duerme por mejorar la calidad de la salud a sus gobernados…..PROYECTOS.- No dice en su grabación, sin embargo, cómo está eso de su Fundación Carolina que pretende asumir el trabajo de la Cruz Roja para ella cobrar los servicios que ahora son gratuitos…..CARAMBOLA.- El caso es que ayer hablamos de una cosa y de inmediato nuestros lectores en el municipio nos aterraron de información referente al desgobierno de Nancy. El estado lastimoso y peligroso de las calles del “Pueblo Mágico”, la suciedad de los puntos turísticos de la cabecera municipal, el cobro arbitrario e infructuoso en El Saltito, pues la basura es lo que predomina; el tiradero en que se ha convertido el paraje localizado frente al Club Campestre. Y hasta cuestiones personales nos revelaron, aunque nosotros conocíamos gran parte de ellas, pero con eso no nos metemos, no es nuestro tema…..CAMBIO.- Nuestra queja, repetimos, tiene que ver con el abandono en que tiene a la Cruz Roja y que por eso ambulancia y socorristas nunca hacen acto de presencia en los accidentes, por muy catastróficos que parezcan. Mejor llegan las ambulancias de Durango o de Vicente Guerrero, pero para eso los lesionados ya murieron, ha pasado no una, sino varias veces que los ambulantes llegan a destiempo, cuando la cabecera municipal de Nombre de Dios está más cerca…..ÓRALE.- Nancy está justificadamente nerviosa, pues ante nuestra revelación aparecieron quejas mil de distintas dependencias, como es el Centro de Salud y otras oficinas estatales y federales donde ha metido mano al puro estilo de Elvis, que quiere administrar ella los recursos estatales o federales, según quejas de las personas agraviadas, quienes por no ceder a sus caprichos han pasado a ser sus enemigos…..BRUJOS.- Sobre el tema de la ambulancia que quiere a cómodas mensualidades, no logra aclarar cómo nos llegó el dato, pero que ni le busque, ella misma lo reveló a distintos personajes de la administración estatal más de una vez, cuando quiso presumir que la salud de los vecinos de Nombre de Dios pronto estaría al nivel de Dinamarca…..CALMA.- Repetimos, nuestra queja se refería única y exclusivamente al desprecio a la Cruz Roja. El que mereciera o no repetir en la alcaldía no es cosa nuestra, sino de quienes votaron por ella. Aparte, nuestro comentario es absoluta y exclusivamente personal, de ninguna manera es responsabilidad de Contacto hoy. No procede el derecho de réplica, pero a ese pesar esperamos su aclaración para ver la viabilidad de su publicación…..BILLETES.- El senador Ricardo Monreal está pidiendo al presidente de Morena, Mario Delgado, que se considere en serio la posibilidad de aclarar de dónde salieron los recursos para los miles de anuncios espectaculares contratados en el país. Los corcholatos aseguran que “no saben quién los pagó…”, aunque en el fondo sea admitir compromisos silenciosos, puesto que si es que alguien pagó por ellos ese “alguien” estará esperando una recompensa o un pago mucho mejor. El zacatecano está encerrando a su propio partido para que aclare el derroche o lo aplique con todos, porque en otro sentido de las cosas habría dados cargados desde mucho antes…..ÁJALE.- Leímos ayer un artículo periodístico en el que el reportero trata de poner de la basura a Xóchitl Gálvez por empeñarse en viajar por la Ciudad de México en bicicleta. Le acusa de ni siquiera saber andar en ella, que nunca anduvo en bicicleta como para ahora querer pasar por humilde. O sea, otros puntitos más a la charola de la panista, pero insisten en promocionarla…..AVISO.- Acá, Ignacio Aguado asegura que: “Vamos requetebién…”. Se refiere, claro, a Marcelo Ebrard, pero…faltan elementos para considerar que efectivamente van requetebién…..LUJURIA.- Alguien viajó en el mismo avión que Gerardo Fernández Noroña a Nueva York y, desde luego, compartió que el petista viajó como los grandes, en clase premier o bisnes class, que cuestan un ojo de la cara, y que quién sabe de dónde sacaría para pagarlo. ¿Acaso de nuestros impuestos? Por cierto, este domingo estará aquí el cuestionado Fernández Noroña, ojalá y que nos diga de dónde sacó tanto dinero para volar a todo lujo. ¡Hasta creen que nos va a decir!!!…..TOPETEO.- El Senado de los Estados Unidos definió ir por los bienes de los cárteles de la droga en el mundo. No le entendemos mucho a la controversial decisión, pero pensamos que de aplicarse generará una verdadera revolución mundial. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

