“Se confirma la muerte de Yevgeni Prigozhin una semana después, cuando nadie tenía ninguna duda de su ejecución vía atentado terrorista…”

Anónimo

La voz del pueblo es la voz de Dios, decían los clásicos, por ende tienen que considerarse las razones de los padres de familia para rechazar los libros de texto (que no tienen nada de gratuito, pues bien que nos cuestan)…..TORMENTA.- En medio de la tormenta por el rechazo a los libros, como pudo verse ayer en la marcha nacional, inició el nuevo ciclo escolar que en el supuesto debían utilizarse como guía de maestros y alumnos. Varios jueces de distrito han concedido amparos para evitar que se distribuyan, que lleguen a las manos de los niños, y hasta que no cambien de parecer los juzgadores no se podrán distribuir…..BRAVA.- Habrá quienes piensen que es preferible pedir perdón a pedir permiso y que los repartirán tope donde tope, aunque cada que viole esa orden se someterá a la mano de la justicia federal. Ya la mayoría de los gobernadores en los estados ha ordenado que los libros se mantengan en bodega hasta nuevo aviso y así se hará, porque la regla debe cumplirse, no negociarse…..CALMA.- Lo cierto es que en Durango más de 400 mil niños ingresaron o reingresaron esta mañana a clases y, hasta lo que lleva el día, ha sido de manera ordenada, tranquila y sin sobresaltos, como debe ser en lo sucesivo, sin ignorar que el adeudo de mil millones de pesos a los maestros por pagos de quinquenios será una bomba que puede estallar en cualquier momento, pues no hay recursos para hacerle frente. En la mayoría de los casos les ayudó a gastarlos el pasado gobierno…..VIDA.- Si un auto cae a un lago, río o arroyo y tiende a hundirse, dicen los expertos, hay que quebrarle la ventana trasera como principal opción para salvar la vida. Hay que cargar siempre un metal importante que nos facilite quebrar el o los cristales para salir. Sí, luego se complican las cosas cuando los cristales están blindados, pues ahí no habrá manera ninguna de estrellarlos. Claro, lo mejor es no llevar blindados los cristales o dejar una última opción para el escape, pero para eso tendremos que acudir a la suerte, a la buena suerte, y esa se escasea muchas veces…..ÉPALE.- Es cierto, el terminado de los uniformes escolares está para llorar. Si ya se hizo el gasto en materiales, en telas y en su fabricación, que se hagan algo más agradables por lo menos a la vista, pues en los casos vistos las mangas y piernas bien fruncidas que ayudan muy poco a la presentación de los niños. Ojalá que quien ordena y quien fabrica se esmere un poquito más en esas garras, que los chicos sientan gusto al llevarlas puestas, y no que, bueno, ahí le dejamos para que no se malinterprete nuestra intención…..ESPERA.- Estamos a unas horas de conocer a los “coordinadores de bases” tanto de Morena y sus aliados como del Frente Unido por México. No es casualidad que aparecerán casi al mismo tiempo, todo ha sido diseñado para eso, aunque los tiempos permitirán que si Marcelo pierde en Morena, se brinque a Movimiento Desahuciado, aunque…allá será otro cantar. No tendrá muchas de las opciones que tiene en el partido en el poder, empezando por el enorme e incalculable dineral que reparte, como es el caso de Claudia Sheinbaum, que a punta de billetes, de los billetes que se dejaron de invertir e inutilizaron el Metro de la Ciudad de México, está punteando para sus seguidores y Marcelo no la alcanzará ni yéndose de rodillas hasta el AIFA. Eso dicen, lo importante, que estamos ya a unos minutos u horas de saber cómo masca la iguana. En Morena siguen punteando Claudia y Marcelo, o viceversa, y en el Frente son Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez o Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, que desde luego no será lo mismo si la decisión viene equivocada. Nos gustaría la dupla Marcelo Ebrard-Xóchitl Gálvez en la final de finales, dado que serían los mejores de cada bando, pero…nuestras intenciones nada tienen que ver con la decisión final que, para muchos ya está dada, sobre todo en Morena, y que desfavorece a Ebrard…..BESITOS.- Hablando de besitos, como el del presidente de la Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso que, por cierto, es jugadora del equipo femenil del Pachuca, como para entender la calidad de las pateadoras en México, pues tendrá en el naciente torneo a una campeona del mundo. Bueno, por otro besito, un golpecito sin chiste al muro de contención lo sancionó quitándole 5 segundos a su participación final y, con eso, pasó del tercer lugar real en que llegó, al cuarto sitio. Le faltó al piloto mexicano o por esa presión de alcanzar a Max Verstapen lo trae fuera de sí. Lástima por el tapatío que pudo volver a subirse al podium…..BECAS.- Ojalá y que las becas estudiantiles en realidad lleguen a los necesitados, sobre todo a aquellos chicos que quieren estudiar pero en la casa no hay para las tres comidas, a veces ni para una. Mi caso así fue, que salía de mi casa con muchas ganas de ir a aprender, y aprendí algo, pero al pasar por el salón donde se servían los desayunos la encargada de la puerta me empujaba a mi salón, y nunca olvidaré sus palabras: “Eres de los Blanco, los ricos de la Maderera, y no necesitas desayuno…”. Ingada mare, cuando era mi única esperanza de echarle algo al estómago todas las mañanas. Bueno, es un breviario cultural, ojalá no moleste susceptibilidades, porque no es la intención. Nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

