+ Nuevo estudio encabezado por Esteban Villegas

+ La sorpresa la dan Leticia Herrera y Alma Marina

+ Gonzalo aparece muy alejado de las medallas

+ Advierte la lucha entre PRI, PAN y Morena

+ Por ahí viene Arreola, el “caballo negro” del PRI

“Durango, listo para ir por el primer lugar mundial en “baches” o socavones…”

Juan Sin Miedo

Aparece una nueva encuesta, ahora de Cripes, en la que Esteban Villegas se mantiene como el mejor de cuantos aspiran a la candidatura estatal, con la variante de que Juana Leticia Herrera le compite en el PRI por algunos departamentos…..NÚMEROS.- Esteban resulta ser el más conocido, con 87.89% de las tendencias, seguido de la señora Herrera Ale, que califica con un 82.71%, luego aparece José Ramón Enríquez con 78.84%; Jorge Salum les sigue con 75.95%; Alma Marina Vitela con 72.50%; Luis Enrique Benítez con 69.32%; Gonzalo Yáñez califica con 66.07%; Manuel Espino figura con 52.97%; Rosario Castro se ubica con 52.33%; Ricardo Pacheco con 52.10%; Javier Castrellón con 48.8%; Óscar García tiene 47.29%; Iván Gurrola tiene 41.27%; Martín Vivanco aparece muy abajo, con 36.10%; Marta Palencia 34.18%; Héctor Flores, también muy apartado, apenas suma 29.90 puntos, en tanto que Patricia Flores tiene 29.75%; Verónica Fragoso tiene un 23.43% y Ángela Rojas Rivera llega con 9.10% de posibilidades…..OPINIÓN.- En el sector ¿Qué opinión tiene de…? Esteban vuelve a encabezar el resumen, seguido de nuevo por Lety y tercer lugar Salum, enseguida Marina; abajo Castrellón, luego Vivanco, más abajo Enríquez; seguido de María del Rosario, Héctor Flores y los demás, pero en ese sector lo llamativo es que Gonzalo, o Alejandro González Yáñez figura en el penúltimo lugar, solamente por encima de Ángela Rojas Rivera…..PARTIDOS.- Sobre las preferencias partidarias, o ¿Por cuál partido generalmente vota? El PRI resulta el mejor posicionado con 32.31, mientras Morena figura con 27.27%, por 25.44% del PAN. Los demás partidos descienden hasta 3.21% y otras cifras menores, por lo que es de suponerse que la pelea estará entre los tres grandes. Abajo están el PRD con 0.53%, ni siquiera un punto, y el partido verde 0.02%, por poco y ni califica…..ALTO.- En el segmento de ¿Por cuál partido nunca votaría..? Morena se lleva lo grueso del desprecio ciudadano con 43.23%, seguido del PRI con 16.42%, 12.86% del PAN, 10.7% del PT, 6.37% del PRD, 5.34% de Movimiento Ciudadano y 1.28% del Partido Verde…..REVERSA.- En el segmento ¿De las siguientes personas a quién preferiría como candidato en el PAN? Gana el ninguno con 39.47%, seguido por Jorge Salum con 21.57% y muy alejado Javier Castrellón, que figura con 12.41%; Rosario Castro con 8.29%; Héctor Flores con 7.44% y un paupérrimo 2.52% de Patricia Flores…..SORPRESA.- Respecto de los aspirantes en Morena los números dicen que: Gana el “Ninguno” con un 32.59% y Marina Vitela sorprende al colocarse a la cabeza con 24.96%, seguida de José Ramón con un 14.78%; Manuel Espino se suma a la lista con 11.06%; Gonzalo también aparece alejado con un 7.15% e Iván Gurrola cae hasta el fondo con 2.32% de las tendencias…..FORTALEZA.- En el renglón de: ¿A quién preferirías como candidato en el PRI? Oprobioso resulta decir que sigue encabezando el estudio Esteban Villegas con 34.67%, luego Juana Leticia Herrera con 27.60%; Luis Enrique Benítez cae hasta el 5.78% y Ricardo Pacheco el 1.76%. En el caso, anotemos que no figura de la más mínima manera Héctor Arreola Soria, quien ya salió a anunciar que quiere ser candidato, y en caso de resultar favorecido sería por el PRI, no tiene otro partido, aun cuando el estudio no precisa nada sobre el de Rodeo. Arreola, no perderlo de vista, pudiese ser incluso el “caballo negro” del tri, dado que en las alturas saben ya de las aspiraciones de Arreola, uno de los duranguenses con la mejor currícula en materia educativa, creador entre otras de las Universidades Tecnológicas que ahora atienden a millones de jóvenes en el país, muchos de cuyos egresados son ya distinguidos profesionistas y todo eso es consecuencia al trabajo del “Chino”. No lo pierdan pues de vista…..VOTOS.- Sobre la pregunta de que ¿Si hoy fueran las elecciones por quién de los siguientes personajes votaría..? Villegas puntea con 32.99%, seguido por Salum con 14.84%, enseguida por Enríquez con 12.08% y abajo, con 1.85% aparece MC y el verde con 1.23%. Sobre la misma pregunta, pero en un segundo careo, Esteban obtiene una mayor aprobación, aunque seguido por Alma Marina con un 20.36% de posibilidades; luego por Salum con 16.10% y muy abajo por MC y verde. En un tercer careo encabeza las tendencias la señora Juana Leticia, seguida por Enríquez, Héctor Flores y Martín Vivanco. En un cuarto careo vuelve a puntear la exalcaldesa de Gómez Palacio con 28.03% de las tendencias, por 21.56% de Alma Marina Vitela, en cuarto lugar por Héctor Flores y quinto Martín Vivanco. Si alguien tiene alguna duda sobre los números aquí presentados, pueden comunicarse al teléfono 449 555 14 73 o en el correo contacto@cripeso.com o bien consultar estos números en la web www.cripeso.com. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

