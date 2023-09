+ Tibieza en sanción a pandilleros del CCH

+ Solís Ríos dijo que es posible expulsarlos

+ Cuando aclarado queda son unos delincuentes

+ Semaforización moderna en toda la ciudad

+ Dejan chiflando en la loma a Marina Vitela

“Casi matan a un estudiante del CCH, pero el señor rector Solís Ríos está viendo la posibilidad de expulsarlos…”

Juan Pueblo

Más desafortunada no pudo ser la declaración del rector Rubén Solís Ríos sobre la pandilla que casi mata a otro estudiante. Avisó que “estamos viendo la posibilidad de expulsarlos…”, cuando se trata de verdaderos criminales que deben ser juzgados…..TIBIEZAS.- La sociedad ha criticado mucho la tibieza del contador Solís Ríos, puesto que pasarles o perdonarles semejante salvajada es invitar a otros a que hagan lo mismo, al cabo que nada más les dan un “extrañamiento”. Y lo peor es que el contador Solís Ríos no ha metido reversa y eso no le cae bien a la gente…..APROBADO.- Excelente noticia soltó esta mañana la autoridad al anunciar que se relevará todo el sistema de semáforos de la ciudad con equipos más modernos y avanzados en el mundo cuya prioridad será evitar los excesos de velocidad, la circulación irresponsable de no pocos, etc…..ENERGÍA.- Urge el cambio, hay que terminar de golpe con las irregularidades que permiten a los conductores pasarse las reglas por el arco del triunfo. Ojalá que los sistemas incluyan cámaras para obligar el respeto a lo que marquen los aparatos, y de lo contrario que se apliquen rápido las “foto-multas”. Es más, tan avanzado está ese proyecto que en unos ocho o diez días podrán ponerse a prueba y en las semanas siguientes a funcionar de manera sincronizada en la ciudad, según declaración esta mañana del secretario de Seguridad, el súper policía Óscar Galván…..ALTO.- Aparece esto de la semaforización cuando ya circula eventual cambio a la “preferencia” en diversos cruceros para aplicar el “uno por uno” como se usa en los países más avanzados del mundo, porque los semáforos no permitirán esa forma de manejo. Además, los aparatos estarán siendo monitoreados en tiempo real para detectar los cruceros más saturados y mover la luz de acuerdo a la carga vehicular, dado que hay muchos cruceros que el alto dura años para una calle y el verde un suspiro, en el que apenas logran pasar uno o dos autos. O sea que, quiérase que no vamos avanzando en materia vial…..COPIAS.- Y si de copias se trata, que en las arterias de mayor velocidad, en las que se desbocan los “pilotos de la Fórmula Uno”, que le sumen el fierro hasta hacer que casi vuelen sus carros, también se instalen advertencias como las que abundan en Querétaro: “No aceleres tu funeral…”, que es una invitación forzosamente obligada a entender justo por la posibilidad de acelerar, chocar y morir. No puede ser más precisa la frase y tampoco ignorarse, porque el que la ignora se atiene a las consecuencias funestas…..FUERA.- Sin ninguna explicación o justificación Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dejó fuera de la coordinación estatal a Marina Vitela, no obstante que en la pasada elección estatal le metió mucho más votos de los que esperaban los expertos. No ganó porque enfrente tenía a alguien de las grandes ligas, pero hizo más de lo que podía aspirar el partido en la entidad…..FIESTA.- Seguimos de fiesta por los primeros 500 mil, ya muy cerca de los 501 mil, seguidores en Facebook, donde además tenemos 330 y tantos mil “me gusta”. Sobra explicar a la industria, la banca y el comercio, que somos el vehículo más inmediato para comunicar cualquier producto, evento o promoción. Nuestro más de medio millón de seguidores en Face nos leen desde prácticamente todas partes del mundo y nuestros anuncios pueden llegar hasta el otro lado del orbe en cosa de segundos. Aparte, la publicidad en redes sociales generalmente es barata como para animar cada vez más a los interesados a anunciarse con nosotros, para quienes ponemos a su disposición el teléfono 618 1224949 y atenderles a cualquier hora del día, Aclaración: Los números señalados tratan exclusivamente de Facebook, pero nos faltan X, Instagram, Youtube, Telegram y Treads, son otros otros muchos miles de seguidores.…..ALCANCES.- Advertir que, para los que no tragan la columna Chicotito, o porque no saben leer o porque les caemos como patada de mula, es nuestra sección diaria una de las más leídas por duranguenses y mexicanos diseminados por el orbe, con mayor porcentaje en nuestro estado, no pocos en los distintos estados de la República; en segundo lugar en unas 200 ciudades de los Estados Unidos y el resto en todas partes del mundo. El otro día lo dijimos, pero no está por demás subrayar que Contacto hoy y Chicotito son el espejo de Durango más consultado por nuestros lectores en el planeta tierra, cuando por momentos pensamos que ya no nos leía ni el corrector…..ÉPALE.- Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California y cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, insiste que Morena es “peor que el PRI”, cuyas encuestas son un vil “dedazo”. El “triunfo” de Marina del Pilar, su sucesora, fue un “vil dedazo” de Mario Delgado, “lo mismo que está haciendo con Marcelo Ebrard, a quien a tiempo le pedí que no se prestara a esa engañifa”. Válgame, válgame, pues sí que anda enojado don Jaime, quizá no ha podido superar que su mandato haya sido de apenas dos años, y que contra su voluntad tuvo que apechugar en 24 meses cuando movió cielo, mar y tierra para quedarse seis años. O ¿qué otra cosa pudiese pensarse? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp