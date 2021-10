+ Encuesta de Electoralia trae muchas sorpresas

+ La mayoría de los segmentos encabeza Marina

+ Sorpresivamente Alanís aparece bien ubicado

+ Relega a Esteban Villegas en varios renglones

+ Mayoría cree que el próximo debe ser hombre

“Sabiendo cómo se las gasta el presidente AMLO, y si se siguen amparando por el proyecto Agua Saludable, un día de estos lo cancela”

Juan Camaney

Está circulando fresquecita la encuesta de la empresa Electoralia que revela verdaderas sorpresas en las clasificaciones. Encabeza Marina Vitela varios segmentos de los prospectos a la gubernatura e incluye en tercer lugar a Adrián Alanís…..NUMERITOS.- La pregunta es: “Cuál de los siguientes personajes le gustaría para gobernador del estado”, y sin mirar sus orígenes partidarios encabeza la alcaldesa de Gómez Palacio, Vitela, con 15%, por 12% de José Ramón Enríquez y, ahí la sorpresa: 9% de Adrián Alanís Quiñones…..SORPRESA.- El estudio, realizado en este mes y que considera la posición precisamente en el mes de octubre, incluye otras grandes sorpresas, pues Esteban Villegas, que siempre punteó en las distintas encuestas, aparece con 7%, Jorge Salum con 6%, Leticia Herrera con 5% y Héctor Flores, que luego tiene buenos números en otros estudios, ahora lo manda hasta uno de los últimos lugares con 3%, a Javier Castrellón también lo coloca en el cabús con un paupérrimo 3%. Manuel Espino califica mejor en este levantamiento, pues lo menciona con un 8% de posibilidades, lo mismo que a Carlos Manzanera, en tanto que Gonzalo Yáñez se encuentra a media tabla con 6%, la misma cifra que Salum…..ÓRALE.- Respecto a los prospectos para Morena, los entrevistados vuelven a calificar bien a Marina. Le dan un 21%, un 20% de José Ramón Enríquez, 15% de Manuel Espino, 10% de Gonzalo y 6% de Margarita Valdez. Llama mucho la atención que en el renglón anotado no aparecen otros elementos destacados como Maribel Aguilera y la propia Leticia Herrera, que en el supuesto ha sido invitada en varias ocasiones por Morena para que sea la abanderada marrón…..PELEA.- Subrayar que en el renglón relacionado con los prospectos a la gubernatura por el PAN, encabeza Salum con 14%, seguido por Adrián Alanís con 12%, por Carlos Maturino con 10%, Castrellón con 7% y Héctor Flores con 5%. La sorpresa, desde luego sigue siendo Alanís, que después de varias semanas de no figurar en ninguna encuesta de pronto llega y se instala en un lugar privilegiado. El segundo lugar del listado no es malo, por el contrario, es excelente, porque demuestra que ya se metió a la pelea, que está en el ánimo de los electores. Sin olvidar que Adrián dejó de ser priista o fue expulsado, nunca supimos nada al respecto, el caso es que se inscribió desde hace meses al Partido Acción Nacional y fue aceptado sin problema. Y de pronto aparece precisamente en el listado blanquiazul confirmando así que no tiene ninguna dificultad para aspirar por la candidatura al cargo más importante en la entidad, la gubernatura del estado…..TAPADO.- Entre los prospectos a la candidatura del PRI el mejor sigue siendo Esteban Villegas, con un 20% de posibilidades, por un alejado 12% de Lety, un 8% de Gaby Hernández y un 2% de Héctor Arreola Soria, sin olvidar que para muchos el “caballo negro” o el “tapado” por el PRI es precisamente el exdirector de la enseñanza tecnológica, Héctor pues…..INSISTENCIA.- Luego, en la pregunta de por qué personajes votarían, independientemente del partido por el que fuese postulado, Marina, por Morena, es la mejor con 31%, seguida de Adrián Alanís, por el PRI con 12%, un 6% de Martín Vivanco y un uno por ciento de Hugo Rosales Badillo por Redes Sociales Progresistas…..CAMBIO.- Sin embargo, en la pregunta: “Si las siguientes personas fueran los candidatos ¿por quién votaría”, vuelve a encabezar Marina, con un 33%, que le dobla prácticamente las perspectivas a Jorge Salum del PAN que tiene 16%, por un 14% de Esteban Villegas, del PRI, 4% de Martín Vivanco y un uno por ciento de Rosales Badillo. Respecto a la misma pregunta, pero comparada Vitela con otros personajes, los números son: Marina Vitela, de Morena, 32%; Carlos Maturino, del PAN con 17%, Leticia Herrera, del PRI con 14%, Vivanco con 6% y Rosales Badillo un uno por ciento. Luego, comparada Marina con otros personajes, vuelve a puntear la gomezpalatina Vitela con 32%, 19% de Javier Castrellón, 15% de Gabriela Hernández, 6% de Martín y un uno por ciento de Hugo. Enseguida, Marina vuelve a encabezar las tendencias con 30% frente a Héctor Flores, del PAN, con 17%, Héctor Arreola con 9%, Vivanco con 2% y Rosales Badillo con un uno por ciento. En el segmento de: ¿Si los siguientes personajes fueran el candidato, por quién votarían más? Manuel Espino da la sorpresa al encabezar por Morena con 30%, seguido por Adrián Alanís del PAN con 21%, Esteban Villegas con 10%.Vivanco con 4%, los mismos de Hugo Rosales Badillo. Espino también encabezaría las tendencias si se midiera a Salum, Villegas, Vivanco y Rosales. Manuel, por Morena, tiene 29%; Salum, por el PAN, 17%; Villegas levantaría un 11%; Vivanco 6% y 3% de Hugo. El caso es que Espino encabeza el puntaje frente a Salum, Manzanera, Castrellón y Flores. Enríquez puntearía frente a Adrián Alanís, Jorge Salum, Maturino, Castrellón y Flores. Sobre la pregunta: Independientemente de su intención del voto ¿cuál partido cree que va a ganar la gubernatura de Durango el año entrante? Morena puntea con 43%, seguido del PAN con un 20%, PRI un 12%, uno por ciento de Movimiento Ciudadano. Respecto a la pregunta: El próximo gobernador de Durango ¿debe ser hombre o mujer? Las respuestas precisan que debe ser varón con un 69%, por un 31% de que sea mujer…..AMENAZA.- El gobernador José Aispuro detecta que en distintas ocasiones han tratado de hackear su cuenta de Whatsapp, por lo que pide que si le llega a alguien algún mensaje impropio, haga caso omiso. O sea que, la red supuestamente protegida de extremo a extremo no da una en seguridad. Sin olvidar que al suscrito le hackearon desde hace varios meses y sospecha que siguen usurpando su nombre. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

