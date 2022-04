+ Mala señal la quema de material de Marina

+ Quien lo haya hecho, no abona a la democracia

+ Vitela no estará esta noche en foro de la CMIC

+ La agenda de la morenista no se pudo mover

+ Amplio sector citadino sin agua una semana

“No es bueno el querer desaparecer el INE; Morena puede llevarse otro doloroso revés…”

Juan Sin Miedo

La quema de anuncios de Marina Vitela no son una buena señal de civilidad en el actual proceso electoral. Los ciudadanos están esperando ideas, propuestas y ofertas para comparar y decidir, pero así no, así no funciona…..S.O.S.- Las campañas sucias, negras o como se llamen, no le gustan a los votantes. Por el contrario, los alejan y los obligan a voltear hacia otra parte, la antítesis de las pretensiones democráticas…..RAZONES.- Sea como haiga sido, como dijo Feli-pillo, quien sea que haya prendido fuego a las lonas habrá de cosechar efectos adversos para sus pretensiones. Lo decimos porque el equipo de Marina Vitela asegura que fueron prianerredistas los autores, los acusados sugieren que fue un autoincendio para levantar la campaña. El caso es que, como decimos al principio, ese tipo de eventos no le gustan a la sociedad, a los votantes sobre todo, puesto que se impide que el mensaje que se pretende llegue tal cual a los ciudadanos, y tirar la piedra y esconder la mano no es de hombres, y menos de políticos…..ASEGUNES.- Marina explicó esta mañana en La Laguna por qué no asiste al foro entre candidatos organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en esta capital. Le avisaron al cuarto para las doce, cuando bien sabido es que la agenda de un candidato se arma semanas o meses atrás, no días y menos horas…..ZAFIS.- Comentamos ayer que Marina no se enteró del anuncio del Gobierno Federal de que asumiría el gasto educativo y, en realidad, fue Vitela la primera que se enteró del anuncio y lo hizo público (quién sabe dónde andábamos que no lo registramos)…..ACCIÓN.- Vitela trató hoy el tema ante empresarios laguneros y les aseguró que se tienen avances, que en este momento se está analizando el tema en la Secretaría de Educación Pública y que próximamente habrá de consolidarse la propuesta del propio Gobierno Federal, y precisó: “El compromiso es lograr una federalización del gasto educativo, que dé respiro a las finanzas estatales. Son 3 mil 600 millones de pesos que, redireccionados, permitirán hacer una bolsa económica para proyectos estratégicos”. Luego, abundó en su ausencia del foro de la CMIC, dijo: “Con mucha claridad les informo que yo estaré participando con los debates que contempla el IEPC, el órgano legal para organizarlos. Sé que el día de hoy se realiza uno (foro del Consejo Coordinador Empresarial CCE). Decirles que más allá de 7 o 15 minutos, mi plan es atender a los empresarios de frente, cara a cara, con tiempo, sin rodeos, con entera dedicación. Me he venido reuniendo con diferentes cámaras empresariales, como Canacintra, Colegio de Ingenieros, hoy acá en La Laguna con CMIC, entre otras más. Y todo con la intención de atenderles con total dedicación. Además -dijo- ya realizamos el foro de desarrollo económico, donde estuvieron presentes líderes empresariales. Ahí presentamos nuestras propuestas en este importante rubro”…..AGUAS.- Habitantes de Las Alamedas 1, 2 y 3; San Ángel, Paseo del Bosque, San Fernando, Curva de Tapias y Ampliación Tapias claman por una gota de agua. Suman ocho días desde que se averió, aparentemente, el sistema electromagnético (bomba, para que se entienda mejor) y dejó de surtir a miles de vecinos del sector, y lo peor que en Aguas del Municipio nadie se digna en informar a la gente qué sucede, lo cierto es que no tienen agua ni para darle a los animales, mucho menos para el aseo personal o para otras cosas y, no tienen idea de cuándo pudiese reanudar el servicio. Y pensar que, mientras en ese sector citadino carecen del vital elemento, en fraccionamientos fifí como Lomas del Parque y Lomas del Sahuatoba muchos vecinos o sus secretarias “barren” las calles con agua directa de la manguera y nunca llegan, o no les preocupa a los supuestos inspectores que se haga ese criminal uso del elemento vital. No sabemos si todavía existe el cuerpo de inspectores en mención, pero si ya no existe, que se vuelva a integrar o que de perdido la policía ecológica se aplique y proceda como tenga que proceder contra quienes siguen haciendo ese desperdicio criminal del elemento tan valioso como es el agua…..VATICINIO.- Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador metió ya su iniciativa para reformar la constitución y desaparecer al Instituto Nacional Electoral. La mayoría de los mexicanos no acepta el fondo de la iniciativa, por lo que es de temerse que tampoco pasará. No tiene la mayoría calificada para hacer esa modificación a nuestra norma y puede llevarse otro revés doloroso. Es buena en cuanto a la disminución de diputados y senadores, pero no en cuanto a los diputados y senadores plurinominales. La figura de los representantes de partido surgió para evitar la sobrerrepresentación de uno o dos partidos. Los pluri deben mantenerse para voz de las minorías, que es lo justo para los partidos chicos. Si es pasión por desaparecer al INE, que se les borre, porque la mayoría de los mexicanos lo exige. Ojalá que la piensen, que cuenten muchas veces antes de aferrarse al capricho. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

